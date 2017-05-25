Семь способов облегчить отношения с ребенком

Для того чтоб построить близкие отношения с ребенком нам нужно терпение, изобретательность, любовь и здравый смысл. Не всегда нам хочется долго думать над тем, как лучше поступить в том или ином случае — мы устали, мы спешим, мы раздражены. Но все же нужно приучать себя делать небольшую остановку перед тем как реагировать на то, что говорит или делает ребенок, чтоб в любом случае ваши действия были обусловлены любовью, а не желанием поскорее отделаться.

Представляем семь способов, которые помогут облегчить отношения с ребенком. Способы простые, но очень действенные.

1. Если ребенок занят своим делом, то не нужно ему мешать

Часто слышу от мам, что у них совсем нет свободного времени. Начинаю расспрашивать о том, чем занимается ребенок и слышу что-то вроде: «Вот сидит в песочнице и возит веревку, ну ерунда же. Я сажусь с ним делать куличики». А вот и не ерунда. Ребенок в этот момент рассматривает след на песке, оставляемый веревкой. Это для него почти как изучение логарифмов – очень глубокое исследование. И не стоит его прерывать – он занят. Вот для вас и свободное время.

2. Помощь – это когда просят, а не «дай я сделаю вместо тебя»

Представьте себе годовалого ребенка, который старательно насаживает на палку кольцо пирамидки. Пыхтит, старается, но получается у него не очень. Мама не выдерживает и насаживает кольцо вместо ребенка. Что делает ребенок? Откладывает пирамидку в сторону и больше играть в нее не хочет. Потому что не интересно. Вот представьте, вы флиртуете с мужчиной, все так волнительно, а он сразу предлагает вам поехать к нему домой. Ведь не интересно же. Так и ребенку – важен процесс, а не результат.

3. Суть игры в том, что правила могут быть любые, а не такие как надо

Например, общеизвестная игра в прятки. Один закрывает глаза, другой прячется и его ищет первый. И вдруг ребенок предлагает сделать все по другому – давай оба закроем глаза и будем друг друга искать. Вот он креатив, фантазия, инициатива. Но очень часто ребенок слышит в ответ: «так в прятки не играют». Меня всегда удивляет эта фраза – а почему? Почему нельзя поиграть так? Ну назовите эту игру как-то по-другому, если это так принципиально – вот еще один повод покреативить. Но играть-то можно по всякому. А вдруг эта придуманная вашим ребенком игра окажется интереснее банальных пряток.

4. Если ребенок просит у вас какой-то предмет, поинтересуйтесь, что он планирует с этим делать

«Мама, дай мне твои бусы». Первый порыв – сказать ребенку, что бусы это не игрушка. Попробуйте остановить этот порыв и поинтересоваться у ребенка, что собственно он с этими бусами собирается делать. «Я хочу возить машинку и мне нужно к ней что-то привязать». Отлично, подбираете вместе с ребенком подходящую веревку и ребенок радостно играет в свою машинку. А представляете какой конфликт можно было бы раздуть – не дам бусы, дай бусы, да как ты себя ведешь, прекрати истерику...

5. Дети обычно хотят не очень многого, просто стоит их послушать

Вы наверняка сталкивались с такой ситуацией: две подруги идут разговаривают, рядом бежит ребенок и ноет «мам, ну мам, ну мам». Раздражает, правда? Причем всех участников ситуации. Предлагаю попробовать отреагировать сразу на первое же мам. Может оказаться, что он в туалет хочет или попить. Что-то очень простое, что можно тут же исполнить и не доводить это жуткое нудение до того, что ребенок начинает реветь, а мама на него ругаться. Даже если ребенок хочет просто показать вам вот ту красивую птицу, то поверьте для него это очень важно сейчас. Он покажет, а вы после этого сможете спокойно поговорить.

6. Обговаривание с ребенком дальнейших планов существенно облегчает жизнь

Итак, заветный выходной. Папа мечтает посмотреть футбол, мама пообщаться с подругой, а ребенок – сходить в зоопарк. Если не договориться с утра о планах, то конфликт к вечеру обеспечен. Поэтому за завтраком мама говорит ребенку: «Сегодня с утра мы поедем в зоопарк, потом ты поспишь (с тобой посидит папа, а я пообщаюсь с подругой), а после сна мы пойдем с тобой играть во двор (а папа будет смотреть футбол)». И ребенку все понятно. Его желание удовлетворили, план ясен и он спокойно согласен доесть эту нелюбимую кашу - ведь потом он поедет в зоопарк.

7. Стоит переживать вместе с ребенком, а не за него

Наверняка слышали от своих знакомых такие слова: «Мой ребенок так расстраивается, когда я ухожу, я так переживаю за него, что убегаю тайком». К сожалению, такая мама заблуждается. Она переживает не за ребенка, а за себя. Это она не может справиться со своими чувствами от расстройства ребенка и выбирает более простой для себя вариант. А что же ребенок? Он остается один на один со своим горем, его некому поддержать и помочь справиться со своими переживаниями. Это очень тяжело. Поэтому очень важно маме все-таки свой уход объяснять ребенку и поддержать его в тот момент, когда ребенок переживает о мамином уходе. Да, он будет плакать, но рядом с ним побудет мама, которая его поддержит. И когда мама все-таки уйдет, ребенку будет проще пережить расставание с ней.

Надеюсь, что эти способы помогут вам сделать совместную жизнь с ребенком проще. И в вашей семье будет больше места для радости и приятного времяпрепровождения.

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Валентина Соломатина