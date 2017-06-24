Рифмы-миниатюры для развития слухового внимания

Рифмы-миниатюры очень богатый материал для развития у детей слухового внимания, фонематического слуха, языкового чутья. Играя и составляя рифмы, дети учатся правильно согласовывать слова в предложениях, верно употреблять лексико-грамматические конструкции, развивают память и связную речь.

Такие весёлые рифмовки не сложны для восприятия, но в то же время достаточно информативны и лексически нагружены.

Детям предлагается дополнить последнее слово в двустишии. Материал следует дозировать в зависимости от целей занятия.

В кладовой шуршала мышка, Под сосной лежала-…(шишка)

Живёт в нашем доме Гарик, У него есть синий…(шарик).

Капризуля наша Маша, У неё в тарелке …(каша).

Стоит в деревне старый дом, В сети к нам попался-…(сом).

В библиотеке взяли том, Зимой ребята лепят-…(ком).

Очень любят мыши сыр, В хорошем сыре много-…(дыр).

Ветер очень сильно дул, Стоял повсюду страшный …(гул).

Живёт у фермера баран, В пустыне бегает-…(варан).

Мама мыла чисто пол, Папа ждал: когда же…(гол).

На палубу упала пачка, Потому, что была -…(качка).

Пишет маме письмо дочка, В конце рассказа стоит-…(точка).

Портной выбрал красный шёлк, Значит, знает в моде…(толк).

В КВН играли сутки, Залу нравились все-…(шутки).

На берегу лежала гайка, Рыбёшку утащила-…(чайка).

Дымится в миске кашка, С чаем стоит -…(чашка).

Было в сказке очень худо, Пока не появилось-…(чудо).

Очень громко плачет мальчик- Он поранил стеклом…(пальчик).

В огороде вырос лук, На грядке ползал майский …(жук).

Было мишке мёду мало, Пчёлка показала …(жало).

В малиннике медведь бурчал, Рядом с ним ручей…(журчал).

Ночью спал Аркадий чутко, Темноты боялся…(жутко)

Надел спортсмен свою жакетку, В руках держит он…(ракетку).

Ребятня каникул ждёт- Лето красное …(идёт).

В группе самый старший- Веня, У него дружок есть-…(Женя).

Петрушки зелёной пучок Прожорливый съел…(жучок).

Закричала громко баба- Испугала её -…(жаба).

В сказках очень любят пир, Всем на свете нужен…(мир).

На стройке делают бетон, В метро потребуют-…( жетон)

Купил модный Клим жилет, Приобрёл в театр …(билет)

Жил на свете мальчик Жора, У него сестрёнка…(Лора)

Всех хвастливей Таня-крошка, У неё на шляпе-…(брошка)

Мечтал о звёздах старый барс. Хотел он улететь на …(Марс).

Проиграл Серёжа фант, Девчонки повязали…(бант).

Со стола упала банка, Теперь у Светы болит…(ранка)

Дежурным Вася в классе был, Полы он тряпкой чисто…(мыл)

Жил на свете старый пёс, Он исправно службу…(нёс)

Подарили Рэму дудку, И сторожевую…(будку).

У Ильи красивый волос И приятный, звонкий…(голос).

Клич победный издал вождь, Не помеха ему…(дождь).

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Александра Дроздова