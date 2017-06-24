Рифмы-миниатюры для развития слухового внимания
Рифмы-миниатюры очень богатый материал для развития у детей слухового внимания, фонематического слуха, языкового чутья. Играя и составляя рифмы, дети учатся правильно согласовывать слова в предложениях, верно употреблять лексико-грамматические конструкции, развивают память и связную речь.
Такие весёлые рифмовки не сложны для восприятия, но в то же время достаточно информативны и лексически нагружены.
Детям предлагается дополнить последнее слово в двустишии. Материал следует дозировать в зависимости от целей занятия.
В кладовой шуршала мышка, Под сосной лежала-…(шишка)
Живёт в нашем доме Гарик, У него есть синий…(шарик).
Капризуля наша Маша, У неё в тарелке …(каша).
Стоит в деревне старый дом, В сети к нам попался-…(сом).
В библиотеке взяли том, Зимой ребята лепят-…(ком).
Очень любят мыши сыр, В хорошем сыре много-…(дыр).
Ветер очень сильно дул, Стоял повсюду страшный …(гул).
Живёт у фермера баран, В пустыне бегает-…(варан).
Мама мыла чисто пол, Папа ждал: когда же…(гол).
На палубу упала пачка, Потому, что была -…(качка).
Пишет маме письмо дочка, В конце рассказа стоит-…(точка).
Портной выбрал красный шёлк, Значит, знает в моде…(толк).
В КВН играли сутки, Залу нравились все-…(шутки).
На берегу лежала гайка, Рыбёшку утащила-…(чайка).
Дымится в миске кашка, С чаем стоит -…(чашка).
Было в сказке очень худо, Пока не появилось-…(чудо).
Очень громко плачет мальчик- Он поранил стеклом…(пальчик).
В огороде вырос лук, На грядке ползал майский …(жук).
Было мишке мёду мало, Пчёлка показала …(жало).
В малиннике медведь бурчал, Рядом с ним ручей…(журчал).
Ночью спал Аркадий чутко, Темноты боялся…(жутко)
Надел спортсмен свою жакетку, В руках держит он…(ракетку).
Ребятня каникул ждёт- Лето красное …(идёт).
В группе самый старший- Веня, У него дружок есть-…(Женя).
Петрушки зелёной пучок Прожорливый съел…(жучок).
Закричала громко баба- Испугала её -…(жаба).
В сказках очень любят пир, Всем на свете нужен…(мир).
На стройке делают бетон, В метро потребуют-…( жетон)
Купил модный Клим жилет, Приобрёл в театр …(билет)
Жил на свете мальчик Жора, У него сестрёнка…(Лора)
Всех хвастливей Таня-крошка, У неё на шляпе-…(брошка)
Мечтал о звёздах старый барс. Хотел он улететь на …(Марс).
Проиграл Серёжа фант, Девчонки повязали…(бант).
Со стола упала банка, Теперь у Светы болит…(ранка)
Дежурным Вася в классе был, Полы он тряпкой чисто…(мыл)
Жил на свете старый пёс, Он исправно службу…(нёс)
Подарили Рэму дудку, И сторожевую…(будку).
У Ильи красивый волос И приятный, звонкий…(голос).
Клич победный издал вождь, Не помеха ему…(дождь).Александра Дроздова