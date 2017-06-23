Воспитание девочек: слабые и прекрасные?

Одни женщины без проблем останавливают на скаку коней, другие не могут уснуть из-за перекатывающейся под периной горошины, третьи шагу не сделают, не взглянув на себя в зеркало. На самом деле мамам и папам девочек приходится очень непросто, ведь любая выбранная ими педагогическая стратегия таит множество опасностей. Например, если бросить в котел полкило красоты, добавить щепотку кокетства и литр капризности, получится своенравная принцесса. А если переборщить с добротой и недолить амбициозности, вырастет незаметная мышка. Давайте попробуем найти оптимальный баланс ингредиентов и составить идеальный рецепт воспитания дочерей.

Привлекательность

Наши бабушки и уж тем более прабабушки были абсолютно убеждены в том, что мальчики должны быть умными, а девочки – красивыми. Сегодня, несмотря на торжество унисекса, это утверждение нисколько не утратило своей актуальности. Как бы громко ни кричали феминистки про равенство полов, сути дела это не меняет: кокетливый взгляд из-под пушистых ресниц по-прежнему способен сразить наповал всех без исключения – от строгих школьных педагогов до суровых сотрудников ГИБДД. Женская привлекательность – мощнейшее оружие! Поэтому даже самым прогрессивно настроенным родителям имеет смысл научить дочек пользоваться своими гендерными преимуществами.

Задача мамы: наглядно объяснять.

Ковыляя по комнате в маминых туфлях и поправляя спадающую с плеч лямку огромного вечернего платья, девочка также «примеряет» на себя и манеры родительницы. В силу возраста малышка еще не может понять смысла некоторых действий и остро нуждается в родительских разъяснениях.

Увидев, что дочка внимательно следит за тем, как вы одеваетесь, объясните ей, почему вы выбрали именно такой наряд. Например, розовая блузка прекрасно подходит к серым брюкам, а вот с зеленой юбкой она будет смотреться не очень красиво.

В ответ на предложение малышки навесить на себя все лежащие в шкатулке бусы с улыбкой ответьте, что женщина – не новогодняя елка и в большом количестве мишуры совсем не нуждается. Разглядывая очередную нарисованную дочкой принцессу, мягко отмечайте удачные и неудачные сочетания цветов. При этом не надо жестко настаивать на своей правоте: дело в том, что в раннем детстве все девочки проходят период увлечения блестками, стразами и прочей пестротой – запрещать им любить данное «безобразие» все-таки не стоит! Не волнуйтесь, это не навсегда! Не ругайте и не высмеивайте дочку за долгие кривляния перед зеркалом. Малышка занята очень серьезным делом – она проводит личную инвентаризацию! Иными словами, пытается оценить собственную внешность и научиться ее правильно использовать: строить глазки, поджимать губки, приподнимать брови и т.д.

Многих вполне симпатичных женщин очень подводит банальное неумение представить себя в выгодном свете! И наоборот: ничем не выдающиеся на первый взгляд девушки в нужный момент лихо преображаются, превращаясь в невероятных красавиц. Если вы хотите, чтобы ваша дочь любила собственное отражение, постарайтесь не говорить ей фразы типа «Что там так долго можно рассматривать?». В переводе на «детский язык» такие слова означают «Там не на что смотреть!», и девочка попросту перестает чувствовать себя привлекательной. Некоторые мамы отгоняют дочек от зеркала, боясь, что самолюбование войдет у них в привычку. Эти опасения напрасны: рассматривание себя – такой же необходимый этап, как изучение ребенком букв перед тем, как он начнет читать книги. Не идите на поводу у дочки, если она просит накрасить ей ногти или губы. Расскажите о том, что в каждом возрасте своя красота, и приведите конкретные примеры: у девочек – заколки, туфельки с бантиками и аккуратно подстриженные ногти, у женщин – красивые прически, яркий маникюр и, скажем, тушь для ресниц. Если ваша девочка терпеть не может платья, обожает машинки и любит играть в войнушку, ни в коем случае не упрекайте ее за мальчишеские повадки. Красота бывает разной: гибкость, бесстрашие и ловкость привлекают окружающих ничуть не меньше, чем точеный профиль. Кроме того, источником внешней привлекательности часто является обаяние, поэтому не забывайте развивать у ребенка чувство юмора, кругозор и правильную речь. Платья с оборочками и воланами можно оставить для редких праздников: вот увидите, рано или поздно малышка научится носить и их тоже.

Задача папы: восхищаться и беречь.

От реакции отца на ежедневные костюмированные шоу, устраиваемые дочкой, во многом зависит ее будущее самоощущение. Поэтому не критикуйте, а восхищенно аплодируйте! Восторг папы приучит малышку к тому, что мужское внимание – явление совершенно естественное и его не нужно добиваться всеми правдами и неправдами. Благодаря этому в будущем девочка не станет терять голову от первого же комплимента и будет выбирать спутников спокойно и осознанно. Тем не менее, даже восхищаясь дочерью, старайтесь соблюдать чувство меры. Культ красоты в семье нередко приводит к тому, что ребенок становится заложником чужих оценок. Стремление быть самой-самой может завести девочку очень далеко, поэтому объясняйте своей крохе, что хорошенькое личико вовсе не гарантирует ей стопроцентного успеха: к внешности обязательно должны прилагаться интеллект, хорошее воспитание и доброжелательность.

Практичность

Умение вести хозяйство и распоряжаться бюджетом одинаково необходимо и матери большого семейства, и преуспевающей писательнице, и деловой леди. А значит, какое бы будущее вы ни готовили своей дочери, имеет смысл обучить ее азам домоводства и экономики.

Задача мамы: Привлечь к выполнению домашних дел.

Во все времена маленькие девочки играли с миниатюрной посудой, готовили салатики из травы и лепили пирожки из песка. Малышкам действительно нравится играть в «хозяек», а значит, нужно максимально использовать их интерес в благих целях. Привлекайте дочку к готовке, делитесь с ней семейными рецептами, учите красиво накрывать на стол. Мягко объясняйте малышке, что, как и почему вы делаете, и ни в коем случае не ругайте ее за разбитые чашки или рассыпанную муку. Вы ведь тоже не сразу стали аккуратной и ловкой «богиней плиты и раковины». В общем, наберитесь терпения и не гоните дочь из кухни, даже если в одиночку вы справитесь в два раза быстрее.

Задача папы: научить оптимизации.

Когда женщина слышит рекламный слоган: «Купив четыре перчатки, пятую вы получите в подарок!» – ее мозг перестает здраво оценивать происходящее и немедленно сигнализирует: «Надо брать!». Отец, как никто другой, может научить свою дочь не попадаться на уловки маркетологов, быстро просчитывать реальную выгоду и серьезно относится к деньгам.

Вот несколько житейских ситуаций, в которых можно отработать вышеперечисленные навыки: Отправляясь с ребенком в магазин, составляйте списки обязательных и необязательных покупок. Не поддаваясь на уговоры дочери, первым делом отправляйте в корзину необходимые вещи. После того как первоочередные товары будут собраны, откройте кошелек и посчитайте деньги. Хватает на лишнюю шоколадку? Прекрасно! Не хватает? Значит, в следующий раз. Кстати, это отличный способ научить малышку считать! Учите девочку отделять желаемое от действительного. Так, укладывая чемодан, нужно думать не о том, как уместить в багаж максимальное количество игрушек, а о том, какие вещи действительно пригодятся в путешествии. Поиграйте в «Найди замену!». Пусть дочка придумает как можно больше вариантов для самых разных ситуаций: например, чем можно рисовать, если под рукой нет карандашей или фломастеров? Как сделать кукле подушку и одеяло из подручных средств и т.п.

Романтичность

Да, многих отцов страшно раздражает, что их дочери умиляются дурацким ми-ми-мишечным открыткам, сюсюкаются с плюшевыми мишками и горько рыдают над «глупыми» мультиками. Тем не менее именно из такой вот нехитрой сентиментальности потом вырастают загадочность, чувствительность и непредсказуемость, которые так ценят мужчины во взрослых женщинах. Кроме того, подобная «романтичность» в случае с девочками выполняет весьма практичную функцию: она избавляет представительниц прекрасной половины человечества от лишних переживаний. Спектр испытываемых женщинами эмоций гораздо шире, чем у мужчин, – все эти «телячьи нежности» просто помогают девочкам сохранять душевное равновесие и не впадать в раздражительность, плаксивость или агрессию.

Задача мамы: разделять интересы.

Поддерживайте «принцессный», «лошадочный», «котеночный» и другие периоды развития дочери. Не злитесь, если на вопрос «Что тебе подарить?» девочка просит купить ей очередную Барби. И не отговаривайте малышку от идеи выйти замуж за Колю из старшей группы! Воспользуйтесь интересом дочки ко всему романтическому и научите ее танцевать вальс, послушайте вместе классическую музыку (ведь именно она звучала на балах!) и почитайте сказки, в которых уделяется много внимания дружбе, любви и героическим поступкам.

Задача папы: оказывать знаки внимания.

Пока у подъезда не слышны серенады принца и топот белого коня, поддерживать дочкины романтические взгляды на жизнь придется отцу. Подавайте малышке руку при выходе из транспорта, дарите цветы и, главное, не забывайте ухаживать за своей женой. Пусть дочка видит, как именно должен вести себя с женщиной настоящий мужчина: лучшего примера просто не придумать!

Дипломатичность

Уже с самого раннего возраста девочке приходится решать сложнейшие вопросы. Допустим, как дружить одновременно с Петей и Васей сразу? Или, скажем, как избежать драки с приятелем, который силой пытается отобрать игрушку? Там, где мальчишка может решить проблему силой, девочка вынуждена искать обходные пути.

Задача мамы: сдерживать порывы.

Если девочка регулярно становится свидетелем громких конфликтов мамы с бабушкой или с папой, дипломат из нее вряд ли вырастет. Чем мягче вы будете вести себя в семье, тем легче дочке будет одолеть эту непростую науку. Кроме того, малышке нужно помочь освоить некоторые элементарные приемы саморегуляции: Прежде чем ответить, выдержи небольшую паузу: за это время ты сможешь успокоиться и найти правильные слова. Улыбайся. Доброжелательность значительно снижает уровень агрессии противника. При первых признаках гнева попробуй представить, а что, собственно, будет потом?

Задача папы: играть в стратегические игры.

Шахматы, шашки и некоторые карточные игры развивают у детей стратегическое мышление и учат их анализировать не только свои, но и чужие действия. Не посмеивайтесь над недальновидностью дочки, опрометчиво подставившей вам ферзя, лучше переиграйте ситуацию и покажите наследнице, какой ход позволил бы ей сохранить фигуру на доске. А еще неплохо было бы преподать дочери азы логики: Научите девочку придумывать несколько вариантов решения одной проблемы, а не держаться за единственную избранную стратегию. Стимулируйте желание выиграть и учите достойно проигрывать. Обращайте внимание малышки на то, что любая неудача – это опыт, который рано или поздно поможет победить. Учите дочь правильно формулировать вопросы. Например, вместо того чтобы спрашивать: «Мы пойдем в зоопарк?», лучше сказать: «Когда мы пойдем в зоопарк?» – так собеседнику будет гораздо труднее ответить отказом.

Сочувствие

Женщинам всегда хорошо удавалось воспитывать детей и помогать слабым. Однако полагаться в этом деле исключительно на «врожденный» материнский инстинкт было бы неправильно. К тому моменту, когда девочка вырастет, у нее должен быть личный опыт помощи или заботы. Без подготовки отдать свою куртку или еду кому-то другому, когда тебе самой холодно и очень хочется есть, практически невозможно.

Задача мамы: обращать внимание на чужие нужды.

Игра «Дочки-матери» дает прекрасную возможность для отработки самых разных чрезвычайных ситуаций. Вот «ребенок» надрывается от плача, потому что хочет есть, а вот он уже требует, чтобы его переодели. Уход за домашними питомцами – более продвинутый уровень обучения. Регулярно насыпая корм попугаю или очищая аквариум, девочка сможет увидеть реальные плоды своей заботы, научится быть ответственной и, что особенно важно, поймет, что заботиться о ком-то другом не только не трудно, но и приятно.

Задача папы: научить проявлять осмотрительность.

Прежде чем начать ухаживать за другими, нужно научиться заботиться о самом себе. Отец может рассказать дочке о свойствах различных лекарств, о том, как правильно чистить зубы, как найти дорогу в лесу, куда звонить при пожаре и т. д. Иными словами, задача папы – снабдить дочь самыми разными инструкциями, что называется, на все случаи жизни.

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Алевтина Мармеладова