Десять идей для прогулок с ребенком, которые запомнятся на всю жизнь

Все мы с теплотой вспоминаем минуты, проведенные вместе с семьей наедине с природой. Но иногда городским детям, привыкшим к гаджетам, бывает трудно самим чем-то занять себя во время прогулки. Поэтому родителям стоит все продумать заранее.

1. Дерево в банке

Для воплощения этой идеи понадобятся прозрачные банки с крышкой или бутылки с широким горлышком, а также обычная вода. Каждая банка должна быть посвящена какому-то одному дереву. На дно кладутся ветки, листья, семена и шишки. Далее заливаем воду. Закрываем крышкой. Для домашней выставки будет здорово приделать симпатичные этикетки с названием дерева.

2. Роспись по камням

Берем с собой на прогулку кисточку и краски. Просим ребенка отыскать максимально гладкие камушки. Если идеально ровных нигде в округе нет, рисуем на тех, что найдутся. В результате все равно получится красиво. Камни можно раскрасить под божьих коровок, под машинки или даже дома. Очень увлекательно раскрашивать обычные камушки под драгоценные. Главное — делать это на свежем воздухе!

3. Домик для феи

Строительство домика фей — прекрасная идея для прогулки с маленькой девочкой. Осуществляется она довольно просто: делается каркас из веток, который обвязывается веревкой. Из листьев мастерим крышу. И главное, не забываем украсить цветами: фея должна жить в изысканном домике. Можно принести из дома саму игрушечную фею и, например, маленькую кукольную мебель.

4. Лесные охотники

Предлагаем ребенку поохотиться на природе. Вместо ружья надо вооружиться списком «находилок» и карандашом. «Находилки» — это картинки, изображающее то, что можно отыскать в лесу. Тут могут быть и листья, и цветы, и насекомые. Рядом с картинками обязательно есть маленькие квадратики, куда надо ставить галочку, если нашел то, что нарисовано. Если некогда рисовать «находилки», их можно скачать из интернета.

5. Разложи по цветам

Сначала нужно позаботиться о цветной подложке. Заранее дома расчерчиваем лист бумаги на квадраты, которые впоследствии будут раскрашены в разные цвета. Задача проста: рассортировать лесные находки по цветам. Шишки положить на коричневый квадратик, одуванчик — на желтый, листик — на зеленый и т.д. Такой квест увлечет ребенка, даже если он уже не маленький и давно знает все цвета.

6. Живая ткань

С собой в лес понадобится взять только клубок ниток и ножницы. Сначала подбираем длинные ветки, потом связываем их между собой в квадратную, прямоугольную или треугольную основу. Обматываем нитками по всей длине. Между нитками вплетаем найденные в лесу сокровища: цветы, листья, ветки, шишки, кусочки коры. Такое творение не будет долговечным, поэтому не забываем сфотографировать его на память.

7. Вулкан

Этот сценарий из раздела «занимательная наука». Просим ребенка сделать из песка или земли горку. Внутрь горки ставим пластиковую бутылку, в которую предварительно насыпали соду. Осталось аккуратно влить в закопанную бутылку уксус и наблюдать извержение вулкана. Обязательно фотографируем удивленное лицо ребенка, когда это произойдет.

8. Юные импрессионисты

Великие художники-импрессионисты стремились выразить свои мимолетные впечатления о том, что видели. Также может поступить и любой родитель с ребенком. Просто захватить с собой альбом, краски, кисточки, воду и, как настоящий художник, нарисовать лесную красоту. При этом совершенно не обязательно иметь ярко выраженные художественные способности.

9. Запасы на зиму

Начать такую прогулку стоит с провокационного вопроса: «А мог бы ты пережить зиму в лесу, как белка?». Чтобы доказать, что эта задача выполнима, ребенку придется найти подходящее дупло и сделать запасы на зиму, спрятав туда побольше шишек. Надо будет прийти через неделю и проверить, остались ли запасы на прежнем месте. Может быть, их обнаружили белки?

10. Мандала

Сейчас стало модно рисовать и раскрашивать мандалы для снятия стресса. Но еще приятнее будет сделать ее вместе с ребенком прямо в лесу, из природных материалов. Собираем лесные сокровища (каштаны, желуди, листья, цветы, ветки, шишки, камушки, мох) и начинаем творить. И опять же не забываем сфотографировать получившуюся красоту на память.

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Валентина Соломатина