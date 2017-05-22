Чем ребенку полезен отдых на море?

Многие слышали, что отдых на море это очень полезно для детского здоровья, но в чем именно выражается эта польза родители знают не всегда или знают лишь частично. Попробуем разобраться:

Морская вода

По своему составу морская вода очень схожа с составом крови. Морская вода содержит соли, которые проникая через поры оказывают целебное действие:

- магний - восстанавливает иммунитет;

- кальций - укрепляет костную ткань;

- калий – воздействует на сердечно-сосудистую систему;

- йод - нормализует обменные процессы,

- бром - способствует расслаблению нервной системы (именно из-за содержания брома в морской воде ребенок быстро засыпает после купания).

Морская соль не только обеспечивает детский организм недостающими микроэлементами, благодаря купанию в соленой воде происходит очищение кожных пор, выведение вредных веществ, ускорение обновления клеток, активизируются все жизненно важные процессы в организме и повышается сопротивляемость болезням.

Морской воздух

Не менее полезен для ребенка и свежий морской воздух. Повышенное содержание озона и солевых испарений, отрицательные аэроионы кислорода – все это благотворно сказывается на работе легких и бронхов, оказывает оздоравливающее действие на работу верхних дыхательных путей. Именно морской воздух – это лучшая профилактика простудных заболеваний, аллергии и бронхиальной астмы. Йод в морском воздухе находится в органическом соединении, которое усваивается организмом гораздо легче, чем в воздухе на суше. Оседая на слизистые носоглотки, солевые частицы существенно улучшают их функции и повышают сопротивляемость инфекциям. Так же йод усиливает работу мозга и благоприятно влияет на память. Морской воздух положительно влияет и на обменные процессы, а примесь солей брома крайне полезна для укрепления нервной и кровеносной системы.

Массаж и укрепление мышц

Плаванье или игру в воде можно сравнить с отличным массажем, благодаря такому воздействию укрепляются суставы и расслабляются мышцы, происходит усиление крово- и лимфообращения. К тому же при купании сосуды сужены, а при выходе на берег расширяются - это происходит постоянно и способствует отличной тренировке сосудов. Энергичные движения при плавании укрепляют практически все мышцы тела – от сердечных до икроножных. Это отличное профилактическое средство для тренировки легких и для профилактики нарушений осанки.

Хождение по гальке и песку

Стопы — это область со множеством биологически активных точек. При их стимуляции укрепляется иммунитет, улучшается работа внутренних органов, нормализуется психо-эмоциональное состояние. Неторопливые прогулки по воде положительно повлияют на состояние ступней, а песок или галька, по которым ходит ребенок, помогают активизировать на ступнях рефлекторные точки, тренируют мышцы ног и ягодиц.

Питание свежими овощами и фруктами

Вне всякого сомнения, летние дары природы - овощи, фрукты, ягоды - гораздо полезнее зимних, непонятно чем обработанных и неизвестно сколько раз замороженных. Изобилие фруктов и овощей, которые созрели на солнце и продаются свежими, только что собранными - это отличная возможность запастись витаминами на целый год.

Витамин D

Пребывание на южном солнце служит отличной профилактикой дефицита витамина D. Он образуется в коже под действием ультрафиолетовых лучей. По своей активности витамин D приравнен к гормонам, регулирующим обменные процессы. Он участвует в регуляции обмена кальция и фосфора. Под влиянием витамина D повышается активность защитных клеток иммунной системы, подавляются многие болезни кожи, суставов и нервной системы.

Закаливание

Купание в море это естественный способ закаливания. Температура воды и воздуха значительно отличается и постоянное чередование игры на берегу и купания отлично тренирует организм к воздействию перепада температур.

Положительные эмоции

Ну и конечно отдых на море это масса приятных ощущений, открытий и восторгов, которые тоже имеют свою долю в общем оздоравливающем эффекте.

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Алевтина Мармеладова