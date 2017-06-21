Второй ребенок - как еще один шанс для мамы

Первый опыт материнства у большинства проходит как попало – и совершенно не до осознанности. Быстрее бы он пошёл, сел, начал есть и спать. Быстрее бы полегчало, стало проще. За всем этим радости не замечаются, проходят мимо моменты, когда малыш целует вас своим раскрытым ротиком или кормит из своей тарелки, улыбается вам в ванной. Но мы слишком заняты своими мыслями, чтобы все это заметить.

Поэтому второй ребенок – это часто шанс для нас. Еще один. Мы как второгодники попадаем в тот же класс, где материал нам в целом уже знаком. Мы уже можем чувствовать себя успешными в смене пеленок и укачивании. Мы уже примерно знаем, что там за поворотом – и от этого становится легче. Знаем, что однажды начнет спать всю ночь. Знаем, что однажды пойдет и заговорит. Тогда у нас появляется возможность видеть больше.

И вот мы, наконец, замечаем и какие-то бытовые мелочи, происходящие с ребенком каждый день. И бывает странно – неужели со старшим тоже так было? Наверняка такого не было! Хотя, конечно же было, просто мы не обратили на это внимания, прошли мимо и не повернули головы.

Говорят, что с первым ребенком рожается мама. И только со вторым ребенком – рождается ее ребенок. Старшие дети в чем-то обделены, мы им достаёмся самыми неотесанными и глупыми, неопытными и фанатичными. Им приходится больше от нас вытерпеть книжного воспитания. Потому как миссия у них особая – они начинают наше пробуждение, нашу трансформацию.

Второй ребенок, третий – и так далее продолжат эту трансформацию мамы, но в гораздо меньшей степени. С ними у мамы появляется шанс начать получать огромное удовольствие от всего происходящего. Шанс – потому что она может им воспользоваться, а может и нет.

В этом смысле рожая только одного ребенка, мы многого лишаем – в первую очередь саму себя. Мы рискуем никогда не увидеть, как от обиды у младенчика выпячивается губа и в уголках глаз образуются слезки. Или как он тщательно тренируется повторить каждое движение старшего брата. Или как он смотрит на свою маму, когда она рядом с ним… и многого другого.

Второй ребенок помогает нам лучше понять и старшего. Понять, в каком месте и чего мы ему недодали. Не для того, чтобы мучиться чувством вины, а чтобы придумать, как это компенсировать. Если, например, у нас было слишком мало телесного контакта, то почему бы не наверстать это сейчас кроватной борьбой с подушками, танцами, совместным плаванием?

Второй ребенок позволяет нам наконец научиться ценить время. Время, которое быстротечно, которое летит, утекает сквозь пальцы, растворяется – и уносит с собой детство наших малышей. Ведь с ним это время бежит в два раза быстрее. Его хочется задержать на мгновение, остановить – но это невозможно. И понемногу ты учишься его ценить. Каждый миг.

Уже девять лет как я мама – на момент написания это книги. И только сейчас начинаю понимать, что к чему, и получать удовольствие. С каждым ребенком я вижу и чувствую все больше и больше. А мое сердце расширяется, раскрывается, очищается… А если бы у нас был только один сын? Как много в этом мире прошло бы мимо меня – даже в моем собственном доме, в моей семье?

То есть до меня многое дошло не со второго, а лишь с третьего раза. И я уверена, что это еще не все. Рожу четвертого ребенка – и пойму, что даже с третьим упустила очень много и многого не понимала.

Хорошо, что природа дает мне такой шанс – каждый раз с новым ребенком снова пройти этот путь, стать еще осознаннее, в чем-то немного мудрее, в чем-то – проще и расслабленнее.

Так быстро летит время, я только начала ощущать себя мамой, а они растут. Они уже большие, они уже выросли. Скоро начнут жить своей жизнью… И потом я буду жалеть о каждой упущенной минуте. Когда я не обнимала их, не разговаривала с ними, не играла в их игры…

Если же мы отказываемся от такого шанса пройти все заново, понять и прочувствовать все то, что было пройдено на автомате, разве мы не транжиры? Разве тем самым мы не разбазариваем самые важные возможности в своей жизни?

Автор Ольга Валяева

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Мария Зимина