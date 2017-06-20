Плюсы рождения ребенка

Согласитесь, эти 12 плюсов, несомненно, говорят о том, что дети - лучшее в жизни.

1. Нет бессонницы

В данном случае молодая мама засыпает, как только ложится на кровать. Более того, опытные мамы могут спать в любом положении.

2. Повышается внимательность

Многие мамочки умудряются одновременно играть с малышом, кормить его и доваривать суп для мужа.

3. Все дела делаются быстрее

Малыш приучает к тому, что нужно делать все быстро и тщательно. В противном случае, ничего по хозяйству сделано не будет.

4. Физические тренировки

Тут и тренажерный зал не нужен. Руки качаются, когда малыш на руках, пресс – когда наклоняешься за игрушкой, сила – когда несешь коляску.

5. Развиваются «экстрасенсорные» способности

Согласитесь, без такой способности трудно бы было понять, что хочет малыш и как ему это дать.

6. Мама быстрее угадывает желания ребенка

Со временем мама учится определять по тональности плача ребенка, чего же хочет малыш.

7. Родители проще относятся к материальным вещам

Родители уже не так переживают за утопленный в унитазе телефон, разрисованные обои. Главное – что ребенок жив и здоров.

8. Наука обходиться малым

Родители учатся экономить и обходиться малым, ведь столько всего нужно для малыша.

9. Любовь к работе

Молодые родители переоценивают свою работу и воспринимают ее не каторгой, а местом для отдыха.

10. Стимул к лучшей работе

Отец семейства пытается расти в карьерном плане или решается на смену более перспективного труда.

11. Новые темы для беседы

Теперь у родителей есть новая тема для беседы с единомышленниками, новые знакомства.

12. Новые эмоции

Даже уставшие родители беззаботно улыбнутся беззубому малышу и его выходкам.

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Алевтина Мармеладова