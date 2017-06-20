Плюсы рождения ребенка
Согласитесь, эти 12 плюсов, несомненно, говорят о том, что дети - лучшее в жизни.
1. Нет бессонницы
В данном случае молодая мама засыпает, как только ложится на кровать. Более того, опытные мамы могут спать в любом положении.
2. Повышается внимательность
Многие мамочки умудряются одновременно играть с малышом, кормить его и доваривать суп для мужа.
3. Все дела делаются быстрее
Малыш приучает к тому, что нужно делать все быстро и тщательно. В противном случае, ничего по хозяйству сделано не будет.
4. Физические тренировки
Тут и тренажерный зал не нужен. Руки качаются, когда малыш на руках, пресс – когда наклоняешься за игрушкой, сила – когда несешь коляску.
5. Развиваются «экстрасенсорные» способности
Согласитесь, без такой способности трудно бы было понять, что хочет малыш и как ему это дать.
6. Мама быстрее угадывает желания ребенка
Со временем мама учится определять по тональности плача ребенка, чего же хочет малыш.
7. Родители проще относятся к материальным вещам
Родители уже не так переживают за утопленный в унитазе телефон, разрисованные обои. Главное – что ребенок жив и здоров.
8. Наука обходиться малым
Родители учатся экономить и обходиться малым, ведь столько всего нужно для малыша.
9. Любовь к работе
Молодые родители переоценивают свою работу и воспринимают ее не каторгой, а местом для отдыха.
10. Стимул к лучшей работе
Отец семейства пытается расти в карьерном плане или решается на смену более перспективного труда.
11. Новые темы для беседы
Теперь у родителей есть новая тема для беседы с единомышленниками, новые знакомства.
12. Новые эмоции
Даже уставшие родители беззаботно улыбнутся беззубому малышу и его выходкам.Алевтина Мармеладова