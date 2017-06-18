Чем занять вечером ребенка

Вы пришли с работы и устали, а ваш ребенок просит вас, уделить ему время и поиграть с ним. Что же тогда делать? Ведь если вы проигнорируете своего ребенка, то в дальнейшем могут возникнуть проблемы с воспитанием, а также есть вероятность получения психологической травмы. Предлагаем вам несколько спокойных детских игр, благодаря которым и вы сильно не перетрудитесь, и вашему чаду будет уделено внимание.

1) Юный металлист

Вам понадобится: коробка канцелярских скрепок.

На стол насыпают скрепки. По сигналу ведущего соперники (2-4) собирают цепь с помощью скрепок. Победителем считается тот, кто за определенное время соберет самую длинную цепочку из скрепок.

2) Золушка

Вам понадобятся: семена фасоли, тыквы, крупные макаронные изделия, и т.п.

Все семена перед игрой смешивают и разделяют на одинаковые кучки по количеству игроков. По сигналу ведущего участники игры должны рассортировать все семена по разным кучкам. Побеждает первый, справившийся с заданием.

Варианты: Провести конкурс с завязанными глазами, устроить командное соревнование.

3) Где будильник

Все дети выходят из комнаты. Кто-нибудь прячет большой, громко тикающий будильник. Дети возвращаются и ищут будильник. Если кто-то нашёл его, то шепчет на ухо ведущему, где будильник и молча садится на пол. Ребёнок, который остался стоять последним, в наказание развлекает всех детей - поёт или читает стихотворение.

Совет: для маленьких детей будильник лучше поставить на блюдце или что-то металлическое, чтобы его было лучше слышно.

4) Обмен одеждой

Дети садятся в круг и внимательно смотрят на одежду друг друга, стараясь запомнить, кто во что одет. Затем считалкой выбирают водящего и он выходит за дверь. Несколько детей меняются одеждой и зовут водящего. Он должен определить, на ком надеты чужие вещи и кому они принадлежат.

5) Обувной салат

Вам понадобится много пар обуви, полотенца.

Дети садятся в кружок или за столом, закрытым бумагой или клеёнкой. Каждый кладёт свою туфельку или тапочек на стол. Затем дети по очереди подходят к столу с завязанными глазами и пытаются найти на ощупь свою обувь.

Вариант: Для детей постарше - искать свою обувь на столе всем одновременно.

6) Угадай по голосу.

Дети садятся в ряд. К ним спиной садится водящий, рядом помощник ( лучше взрослый). Помощник подзывает детей по одному, не называя имён. Дети за спиной водящего голосом изображают какого-нибудь животного. Водящий должен угадать, кто это. Если угадал – меняется с ним местами.

7) Земля, воздух, вода

Дети садятся в ряд или круг. Водящий ходит перед ними и, указывая на каждого по очереди, произносит: «Вода, земля, воздух.» В любой момент он может остановиться. Если водящий остановился на слове «Вода», то ребенок, на которого он указал, должен назвать рыбу, пресмыкающееся или животное, живущее в воде. Если названо «Земля» - нужно назвать того, кто живёт на земле. Если названо »Воздух» - того, кто летает.

8) Что в сундуке?

Готовится сундук (коробка) заполненный разными вещами. Каждый из игроков засовывает руку в сундук (смотреть нельзя!), нащупывает любую вещь и говорит, что это, а потом вытаскивает - для проверки.

9) Рисуем по памяти

Для любого количества играющих. Первый из игроков рисует на доске или мольберте домик. Следующий игрок запоминает рисунок, затем закрывает глаза, поворачивается вокруг себя и, не открывая глаз, дорисовывает к домику окошко, дверь, трубу или птицу на крыше. Что за рисунок получится в конце концов?

10) Острый глаз

Участникам игры предлагается рассмотреть какую-либо банку, миску или кастрюлю. Брать в руки нельзя. Затем возьмите лист бумаги и попробуйте выстричь крышки для банки так, чтобы они точно совпали с отверстием банки. Побеждает тот, у кого крышечка точно совпадёт с отверстием банки.

11) Нравятся ли тебе твои соседи?

Все сидят в кругу, водящий - в центре. Он спрашивает всех по очереди: "Нравятся ли тебе твои соседи?". Если кому-то не нравятся, следует вопрос: "Какие соседи тебе нужны?". Игрок должен назвать либо имена, либо какой-то признак, который должен присутствовать у новых его соседей. Например: "Мне нужны соседи в джинсах" - тогда все, кто в джинсах, меняются местами, двое из них садятся на места бывших соседей. Водящий также может занимать освободившееся место. Кому стула не хватило, тот становится водящим, и все начинается с начала.

12) 1 - 2 - добрый день

Играют все по цепочке. Надо считать по порядку от одного до бесконечности (сколько получится), но вместо чисел, которые оканчиваются на три или делятся на три, надо говорить "добрый день". Т. е. первый говорит "один", второй - "два", третий - "добрый день", четвертый - "четыре", пятый - "пять", шестой - "добрый день", и т.д. Тот, кто ошибся, выбывает из игры, пока не останется один победитель.

13) Бабушка пошла на базар и купила...

Играют стоя в кругу. Ведущий начинает: "Бабушка пошла на базар и купила старую кофемолку" и показывает как она будет молоть кофе (правой рукой крутит воображаемую ручку кофемолки). Рядом стоящий повторяет те же слова и тоже начинает крутить ручку и т.д. по кругу. Когда все включаются в процесс, очередь снова доходит до ведущего и он показывает следующее движение: "Бабушка пошла на базар и купила старый утюг" (гладит левой рукой, не переставая молоть). Следующие круги: бабушка купила старую швейную машинку (нажимать ногой на педаль), кресло-качалку (покачиваться) и наконец, часы с кукушкой ("Ку-ку, Ку-ку, Ку-ку,"). Смысл в том, чтобы выполнять все действия одновременно.

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Валентина Соломатина