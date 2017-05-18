Почему дети грызут ногти?

Психологи не советуют смотреть поверхностно на эту «дурную привычку». Они говорят о том, что данная проблема действительно заслуживает внимания, а не одёргиваний и хлопков по рукам. Выделено даже специальное определение для компульсивного поведения «грызения» ногтей (то есть поведения без рациональных целей, на основе непреодолимого желания, при котором выполнение действий приносит временное удовлетворение) и называется оно «онихофагия». Близкой ей является дерматофагия (когда грызут кожу).

Существуют некоторые данные исследований по этой проблематике: около 30% детей от 7 до 10 лет подвержены данной привычке; после 10 лет мальчики чаще грызут ногти, чем девочки; от 10 до 18 лет возрастает процент зависимых детей от данного действия до 50% (объяснением служит время «перемен», увеличение сложностей у подростков).

Чаще всего это поведение является бессознательным, импульсивным, то есть становится конкретной потребностью, возникающей в актуальной ситуации. И она должна быть удовлетворена. Впоследствии это переходит в установку.

При подобном поведении у маленьких деток специалисты обычно наблюдают наличие напряжения. Причём сам малыш может и не догадываться об источнике этого напряжения, точнее, не понимать его. Привычка грызть ногти в данном случае будет играть роль самоуспокаивающую. Этот процесс в достаточной степени снижает уровень возбужденности нервной системы.

Кроме успокоения, специалисты отмечают и такие аспекты этой привычки, как стимуляция и проявление перфекционизма. Стимуляция нервной системы проявляется, когда ребенку нечем заняться. Подсознательно это действие может стать и помощником сохранить внимание, когда уже становиться скучно и хочется отвлечься. А вот перфекционизм в этой привычке, более свойственен взрослым или, в отдельных случаях, детям постарше, когда человек постоянно анализирует состояние своих ногтей и «исправляет изъяны» доступным способом. Некоторые дети, исходя из своих черт темперамента, могут грызть ногти, даже если нет стресса с объективной точки зрения.

Психологами допускается диагностика этого поведения как просто плохой привычки, но в достаточно редких случаях.

Существует мнение и о биологической природе привычки грызть ногти. Ученые, на основе своих исследований на животных, предполагают, что при стрессе в мозгу усиливается активизация ранее заложенного неконтролируемого механизма «ухода за собой»: для животных это самостоятельная «стрижка (перекусывание или выдергивание) шерсти».

Как бы то ни было, психологи предупреждают, что привычка грызть ногти может приводить к стыду и тревоге, и это может превратиться в замкнутый круг.

Побочные эффекты привычки грызть ногти

Если не справиться с этой вредной привычкой, то можно получить следующие медицинские последствия: повреждение формы пальцев и ногтевых пластин; приостановку здорового роста ногтей; кутикула и участки кожи вокруг ногтей могут быть также сильно повреждены (с проявлением кровотечения, гематом); околоногтевая поверхность может стать хронически болезненным участком, а также рискует быть инфицированной; детский организм могут «атаковать» микробные и вирусные инфекции (в слюну могут попасть бактерии из-под ногтей, в том числе и бактерии из ануса); возможно возникновение стоматологических проблем, при повреждении дёсен.

Обкусанные ногти влекут за собой и возникновение эстетических проблем, а, следовательно, и социальных. В раннем детском возрасте это может стать причиной отстраненности более «аккуратных» деток и даже взрослых. А в более взрослом возрасте к проблемам во взаимодействии с другими людьми могут добавиться проблемы с трудоустройством и самоуважением.

Рекомендации психологов: как отучить грызть ногти

Понимая достаточную серьёзность силы данной привычки и её последствий, лучше не надеяться на быстрое чудо, а подключится и своими действиями помочь малышу избавиться от этого поведения. Специалисты рекомендуют принимать следующие меры.

Следует перестать ругать ребёнка за привычку грызть ногти. Иначе нервозность, раздраженность, тревога только усилят проявления этой вредной привычки, пусть и не в вашем присутствии.

То, что ребёнок грызет ногти, должно стать для вас сигналом проанализировать, что его тревожит, что его напугало, отчего он заскучал, или, возможно, он находится в перевозбужденном состоянии – важно поработать над причинами этой привычки, над их минимизацией; если ребёнок достаточно взрослый к наблюдению можно подключить еще и ненавязчивый разговор, стараясь мягко выяснить его состояние. Если необходимо для остановки этого поведения снять тревогу, то важно уделять ребёнку больше внимания, ласки, постараться вместе заняться каким-то его любимым делом, а лучше прогуляться (параллельно устраняя источник тревоги).

Достаточно взрослого малыша можно научить делать что-то своими руками (то есть занять руки и перенаправить акцент нервной системы на другую цель), пусть и с вашей помощью.

Советуют также приобрести малышу какие-то очень приятные для рук предметы, с которыми он мог бы играться (к примеру, мягкие и трансформирующиеся мячики), или даже принести какие-то гладкие камешки и показать ребёнку, какие они приятные (хорошо, если они будут теплыми - это поможет успокоить нервную систему).

Рекомендуют постараться заменить привычную реакцию на какую-то из вышеперечисленных причин этого поведения другой привычкой (к примеру, можно предложить малышу в следующий раз нарисовать свои ощущения (тревогу), если вы рядом, то прийти к вам и рассказать о «непонятном состоянии»).

Параллельно с устранением причин важно стимулировать малыша убрать привычную реакцию грызть ноготки (можно пообещать материальное вознаграждение (например, подарить детское колечко на красивые, ухоженные пальчики или что-то другое, давно желанное); девочек советуют отвести на профессиональный маникюр – это может вызвать массу положительных эмоций, гордости и желание сохранить «красоту», или выбрать какое-то другое их любимое времяпровождение.

В специализированных детских магазинах или аптеках можно найти специальные лекарственные средства для деток, которые физически помогут в отучении от этой привычки (это могут быть специальные кремы, прозрачные лаки с горьким вкусом), но не забывайте пояснять, что горько становится из-за неправильных действий, а не из-за «плохого» лака, крема.

При серьезном уровне этой проблемы стоит обратиться к специалисту для анализа и коррекции поведения (особенно если это признаки обсессивно-компульсивного расстройства, т.е. невроза навязчивых состояний). Специалисты обнадеживают хорошей податливостью данного состояния к лекарственной и поведенческой терапии.

Привычка грызть ногти, к счастью, уже не оценивается большинством как просто прихоть или проявление плохого воспитания. Знания, терпение и желание понимания ситуации ребёнка однозначно приведут вас обоих к успеху.

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Евгения Примак