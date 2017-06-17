Желток. Вводим в прикорм правильно

Так как куриный желток на 23% состоит из насыщенных жиров, что создает повышенную нагрузку на детский организм, педиатры не рекомендуют его давать малышам младше восьмимесячного возраста. Кроме того, если вы слишком рано начнете его вводить, можете этим спровоцировать возникновение аллергических реакций у ребенка из-за высокой активности этого продукта.

В желтке находятся такие полезные элементы, как железо, фосфор, калий, магний, незаменимые жирные кислоты. Но в белковой части яйца, находится много белка, который вызовет чрезмерную нагрузку на почки ребенка. Кроме того, как и любое другое белковое вещество, данный продукт может вызвать аллергию.

1. Целое яйцо, то есть и белок и желток, для детского организма очень тяжелая пища. Ведь желудочно-кишечный тракт малыша еще не совершенен.

2. Сварите вкрутую куриное яйцо. Белок отделите от желтка, последний разотрите в кашицу и смешайте с небольшим количеством грудного молока или молочной смеси.

3. Дайте малышу ¼ чайной ложки желтка, после чего внимательно проследите за реакцией организма ребенка на новый продукт и только спустя сутки дайте еще столько же.

4. Постепенно доведите ежедневную дозу до половины желтка. Когда ребенок достигнет годовалого возраста, можете давать ему по целому куриному желтку.

5. Ежедневно кормить ребенка данным продуктом не нужно. Достаточно будет 2-3 раза в неделю. Кроме того, можете добавлять желток в другую пищу малыша: овощное или фруктовое пюре, кашу и т.д.

6. Яичный белок малышу до года не давайте. Он является очень сильным аллергеном, плохо усваивается организмом и содержит меньшее количество полезных компонентов.

7. Если после введения желтка в рацион у ребенка появиться аллергия, исключите этот продукт как минимум до 1,5-2 лет. После этого попробуйте ввести его снова.

8. Если у вас есть возможность, начните введение с желтка перепелиных яиц. Принцип не меняйте, несмотря на то, что яйца очень маленькие.

9. Сырые яйца не давайте ребенку до года, исключением является только, если они необходимы для лечения какого - либо заболевания.

10.Перед введением в рацион ребенка куриного желтка обязательно проконсультируйтесь со специалистом. Очень важно учитывать индивидуальные особенности ребенка: вес, рост, аппетит и т.д.

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Александра Дроздова