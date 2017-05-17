Правила эффективного общения

Для родителей очень важно иметь возможность открыто и эффективно общаться со своими детьми. Эти правила помогут вам эффективно разговаривать с ребенком.

Правило 1. Слушая ребенка дайте ему понять и прочувствовать, что вы понимаете его состояние, чувства, связанные с тем событием, о котором он вам, рассказывает. Для этого выслушайте ребенка, а затем своими словами повторите то, что он вам рассказал.

Вы убьете сразу трех зайцев:

— ребенок убедится, что вы его слышите;

— ребенок сможет услышать самого себя как бы со стороны и лучше осознать свои чувства;

— ребенок убедится, что вы его поняли правильно.

Поглощенный проблемой или чем-то еще расстроенный‚ обычно теряет ощущение перспективы. Внимательно слушая, мы помогаем ребенку разобраться в вопросе «переварить» проблему.

Правило 2. Слушая ребенка, следите за его мимикой и жестами, анализируйте их. Иногда дети уверяют нас, что у них все в порядке, но дрожащий подбородок или блестящие глаза говорят совсем о другом. Когда слова и мимика не совпадают, всегда отдавайте предпочтение мимике, выражению лица, позе, жестам, тону голоса.

Правило 3. Поддерживайте и подбадривайте ребенка без слов. Улыбнитесь, обнимите, подмигните, потрепите по плечу, кивайте головой, смотрите в глаза, возьмите за руку.

Правило 4. Следите за тем, каким, тоном вы отвечаете на вопросы ребенка. Ваш тон «говорит» не менее ясно, чем ваши слова. Он не должен быть насмешливым. У вас может не быть готовых ответов на все вопросы.

Правило 5. Поощряя ребенка, поддерживайте разговор, демонстрируйте вашу заинтересованность в том, что он вам рассказывает. Например, спросите «А что было дальше?» или «Расскажи мне об этом...»

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Александра Дроздова