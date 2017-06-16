Двенадцать родительских секретов, которых вы не найдёте в книгах по воспитанию

Большинство родителей согласятся, что быть мамой или папой — одна из самых удивительных и важных задач, которые нам приходится выполнять в жизни. На эту тему написано множество умных и полезных книг, объясняющих буквально каждый нюанс воспитания детей. Но есть несколько важных секретов этого процесса, про которые вы не прочитаете на страницах книг. Их знание поможет вам не только правильно воспитывать своих детей, но и получать от этого обоюдное удовольствие.

1. Все родители иногда теряют терпение. Быть родителем означает выполнять огромную эмоциональную, умственную, а иногда и физическую работу. Далеко не всегда ваши усилия будут оценены, и вы увидите от них моментальную отдачу. Порой, наоборот, мы встречаем такое ожесточённое сопротивление, что руки опускаются. Поэтому вполне естественно иногда возникает желание выйти из себя и дать волю своим эмоциям. Не сдерживайтесь и выплесните всё, что накопилось. Если этого не сделать, то последствия будут гораздо хуже.

2. Самые новые и дорогие игрушки родители покупают прежде всего для себя. До определённого возраста ребёнку вообще фиолетово, сколько стоит та или иная игрушка. Он вполне может предпочесть возиться с пластиковой миской, бумажными стаканчиками и каштанами вместо дорогущего игрушечного кухонного комбайна. И уж тем более смешно требовать от ребёнка какого-то особого отношения к купленной игрушке только из-за того, что она вам дорого обошлась. Важнее научить дочь или сына получать удовольствие от простых вещей, чем травмировать его психику цифрами на ценнике.

3. Вы имеет право на злость. Многие родители, особенно молодые, считают, что при любых обстоятельствах они должны любить своего ребёнка и всячески эту любовь ему выказывать. Это не так. Иногда дети превращаются в настоящих монстров, которые способны вывести из себя даже чемпиона по медитации. Разумеется, не стоит их сразу сдавать в приют из-за этого, но показать свои настоящие чувства нужно.

4. Ваше «нет» не убьёт их. Каждый ребёнок должен иметь свои чётко очерченные границы дозволенного. И ваше чёткое и твёрдое «нет» служит для их определения. Они будут дуться и плакать, устраивать истерики или притворяться ангелами, но никакие уловки не должны ввести вас в заблуждение и заставить разрешить то, что вы считаете вредным, опасным или просто глупым. Постоянно говорить «да» легко и приятно, но не поддавайтесь этому искушению.

5. Дети должны иметь время для самостоятельности. Если вы постоянно бегаете и опекаете своё чадо, то потом смешно требовать от него самостоятельности и самодостаточности. Постоянная помощь мешает появлению умения преодолевать трудности и развитию креативности. Поэтому обязательно старайтесь намеренно оставлять детей в одиночестве, чтобы они сами могли найти себе занятие и развлечь себя без посторонней помощи.

6. Вы имеете право на отдых. Какой бы важной ни была задача воспитания детей, вы тоже можете от неё устать. Пусть ваши дети читают, рисуют, возятся с игрушками, пока вы спокойно отдыхаете, медитируете или просто смотрите телевизор. Дайте им понять, что ваше время неприкосновенно и не может быть прервано их криками или очередными "хотелками".

7. Правильное питание начинается с раннего возраста. У многих родителей, особенно бабушек, совершенно дикие представления о детском питании. Да, оно имеет свои особенности, но это не значит, что ребёнка необходимо закармливать чипсами, пирогами и мороженым. Очень часто можно наблюдать картину, когда родители пытаются соблюдать для себя некоторые ограничения в питании, а своих детей кормят всякой разрекламированной гадостью, оправдывая это словами: «Кушай, пока молодой, тебе ещё можно». Это совершенно недопустимо.

8. У вас должны быть свои развлечения. Быть родителем — это не наказание. Это совсем не значит, что вы должны отказаться от своей личной жизни и полностью раствориться в воспитании и заботе. Если вы иногда сходите сами в кино, клуб, в гости к друзьям или на стадион, то это не сделает вас моментально плохим папой или мамой! Просто соблюдайте разумный баланс.

9. Вы обязаны знать имена всех покемонов. А ещё биографии героев популярных видеоигр, сюжеты детских фильмов, а попозже и названия крутых групп. Вы ведь не хотите стать раньше времени в глазах своего ребёнка замшелым динозавром, правда?

10. Иногда вам придётся извиняться. По отношению к своему ребёнку вы не раз будете совершать ошибки. Нет людей, никогда не совершающих ошибок. Будут несправедливые решения, необоснованные выговоры, просто неловкие движения. И самое лучшее, что можно после этого сделать для восстановления веры в справедливость — это просто извиниться. Хотя порой это бывает совсем не просто.

11. Воспитание детей может быть ужасно тяжёлым и одновременно чертовски приятным занятием. В течение одного дня, да что там дня — одного часа! — вы сможете несколько раз упасть в пучину разочарования и подняться до небес ликования. Вы можете с промежутком в 10 минут испытать всплеск жесточайшей злости, который тут же сменится приступом слёз умиления. Это совершенно нормальные эмоции, которые испытывают все нормальные родители. Если же вы чувствуете, что не справляетесь с этим, и ваши реакции становятся слишком обострёнными, значит, пора обратиться за помощью и взять небольшой (или большой) тайм-аут. Если вы будете продолжать насиловать себя и свою психику, то это может повредить не только вам, но и вашему ребёнку.

12. Вы всегда будете сравнивать своего ребёнка, и результат всегда будет одинаков. Ваш ребёнок превосходен. Он самый быстрый, умный, ловкий и сообразительный. А если у кого-то возникают в этом сомнения, то это, очевидно, просто от зависти. И, знаете, в этом вы совершенно правы.

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Александра Дроздова