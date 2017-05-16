Сколько времени необходимо уделять общению с ребенком?

"Сколько времени уделяете ребенку?" - этот вопрос вы наверняка встречали в анкетах для родителей. "Необходимо больше быть с детьми", - пишут в многочисленных педагогических статьях и говорят в публичных лекциях.

Однако, если спросить ребенка, сколько времени в воскресенье он провел с мамой или папой, он вряд ли будет точен. Зато он подробно расскажет, что именно он делал с родителями и было ли ему это приятно: "Мы ходили в луна-парк, а затем зашли в кафе, ели мороженое. Мне так понравилось летать с папой в самолете..."

Ребенку важно не количество проведенного с ним времени, а как оно проведено. Иногда десять минут, проведенные в сердечной беседе (в психологическом смысле слова), для ребенка значат гораздо больше, чем целый день, проведенный с вами вместе, но когда вы, сдерживая зевоту, просто присутствовали в его играх.

Часть времени дошкольник и младший школьник проводят, играя сами с собой, с друзьями, в детском саду или школе, занимаясь рисованием, конструированием, чтением и т. д. Но кроме всего этого ему необходимо общаться с вами.

Ребенок до трех лет очень чувствует ваше присутствие в том пространстве, где пребывает он сам. Иногда кажется, что ребенку все равно, чем занят родитель, лишь бы он был рядом. В этот период жизни взрослый, находясь рядом с ребенком, создает у него необходимое чувство безопасности.

Ребенку более старшего возраста необходимо не просто близкое присутствие взрослого, а искреннее общение с родителем как личности с личностью. Он хочет переживать чувство общности с ними, принадлежности к семье, стремится к тому, чтобы его уважали, считались с ним, с его мнением. И здесь особенно важно, как именно проводить с сыном или дочерью время. Не сколько времени вы пробыли с ребенком, а что и как делали вместе, имеет решающее значение.

Поясним это примером, который каждый из вас может видеть довольно часто. Мать и ребенок утром идут в детский сад. Мать что-то говорит, ребенок отвечает, сам спрашивает о чем-то. Только десять минут, а у обоих впечатление хорошо проведенного времени, ощущение общности, которое так хочется повторить.

Другая пара - мать тащит за руку неохотно идущего малыша. Оба идут молча. Мать мысленно уже на работе, малыш - в так непривлекательном детском саду. Они не общаются, они просто рядом.

"Жизнь настолько напряженна, что у меня не хватает времени заниматься с ребенком", - часто говорят родители. Разрешите не поверить. В сущности, какого-то специального времени для этого не надо. Достаточно и тех промежутков времени, когда вы дома, субботы и воскресенья.

При этом совсем не обязательно, чтобы каждую свободную минуту вы чем-то занимались с ребенком, играли, рассказывали. Не надо мучиться мыслью, что вы уделяете ему недостаточно времени. Играйте, гуляйте с ребенком тогда, когда вы действительно настроены общаться с ним. Время, проведенное с сыном или дочерью только по родительскому долгу, мало приносит радости обоим.

Иногда родителям бывает трудно сообразить, о чем говорить с ребенком, чем заняться с ним. Если вы уделите ему внимание искренне, то можете не волноваться, он сам за вас решит эту проблему. Чего-чего, а выдумки, оригинальности в этом деле детям не занимать. Не мешайте им, и вы быстро очутитесь втянутыми в разнообразнейшие мероприятия.

Начнем с разговора как с самой привычной формы общения взрослых. Дети вообще очень интересуются своими родителями, им хочется узнать, что вы делаете, когда не бываете с ними, о чем говорите с другими, где работаете и с какими трудностями сталкиваетесь. Если будете слушать и отвечать, вас просто погрузят в море вопросов о том, как устроен автомобиль, откуда появляются дети, почему зимой холодно, а летом жарко.

Вам, наверное, тоже станет интересно, что делает ребенок в садике, в школе, с кем он дружит, что его волнует, что он думает о жизни. Уверен, что вы узнаете много нового друг о друге, почувствуете, что стали ближе друг другу.

Больше разговоров дети любят дела. Вы собрались чем-то заняться вместе с ребенком. Чем и как? Возможно несколько вариантов.

1. Вы предлагаете ребенку подключиться к выбранному вами занятию.

Например, берете его с собой на рыбалку, в поход, в мастерскую, приглашаете присоединиться к уборке квартиры, приготовлению пищи и т. п. Участвуя в ваших делах, ребенок познает мир и занятия взрослых.

Если вы сумели найти общий язык с ребенком, согласовать действия, даже самая тяжелая работа станет для него большим удовольствием. Главное - не задавить ребенка своим авторитетом, опытом, "мудростью", оставить ему место для инициативы, творчества, возможности ошибаться. Последнее особенно важно, так как упреки, если он что-то делает не так, как надо, сразу отнимают у ребенка желание заниматься сообща с вами.

Конечно, трудно удержаться от наставничества. Однако вам незачем волноваться из-за несовершенства своего ребенка. Во-первых, он растет и развивается, учится на своих ошибках сам. Во-вторых, если он был бы безупречным, он не был бы вашим ребенком (вы-то, наверное, не считаете себя совершенством?).

2. Вы вместе с ребенком решаете, что делать, сообща придумываете интересное занятие.

Тут главное, чтобы выбор был в равной мере предпочтителен для обоих, иначе один из вас будет чувствовать, что делает что-то ради другого, хотя намеревался и сам лично получить удовольствие от выбранного занятия. Принятие решения должно быть демократично от начала до конца. Это непростое дело! Дети, да и вы тоже, должны научиться находить общее решение без ущерба кому-либо.

Варианты совместных дел могут быть самые разнообразные: от прогулки на лодке до разыгрывания спектакля в домашнем кукольном театре. Для многих семей выбор общего занятия становится истинным откровением, ориентиром, как общаться, как проводить время вместе. Считаю, что, скажем, еженедельный совет семьи по вопросу, что делать в воскресенье, улучшает жизнь семьи вообще.

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Александра Дроздова