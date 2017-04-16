Что делать, если ребенок выводит вас из себя?

Сорваться на ребенке значит показать свое бессилие. Многие конфликты нарастают потому, что мама не понимает ни собственных чувств, ни причин поведения малыша. Только узнав их, вы сможете избежать раздражения.

Вы безумно устали. Немыслимая усталость обычно не отпускает на первом году жизни крохи, ведь он всегда рядом с вами.

Восстанавливаем силы

1. Чтобы вернуть энергию, спите днем вместе с малышом – хотя бы один раз в сутки.

2. Если у вас упадок сил, на помощь придут свежие овощи, фрукты, соки, в которых много натуральных витаминов и полезных веществ. Выберите из всего многообразия то, что ребенок воспримет хорошо.

3. Не пытайтесь выполнять по дому такой же объем работы, как до родов. Поговорите с мужем о разделении обязанностей.

4. Попросите папу подменять вас одну ночь в неделю, чтобы вы могли выспаться.

5. Выделите в неделю хотя бы час-полтора на себя – можете почитать, посмотреть телевизор, сходить в парикмахерскую. Одна мысль о свободном времени будет греть вас в течение недели.

6. Позволяйте себе некоторые слабости. Доставляйте себе радость в течение дня простыми вещами: чашка чая в тишине, когда малыш спит, 10-минутный душ, разговор с подругой, хорошая книга, медитация.

Организуем пространство

С 6 до 9 месяцев кроха начинает активно перемещаться по квартире. Пытаясь неотрывно следовать за ним по пятам вы накапливаете усталость и раздражение. Если же вы попытаетесь свернуть активность ребенка, это наверняка вызовет у него истерику.

1. Организуйте безопасное пространство для малыша. Просто расчистите место на ковре и огородите его подушками и одеялами, положите туда игрушки. Он будет занят, а у вас появится немного времени для себя или на домашние дела.

2. На помощь придет слинг – он освободит ваши руки, при этом сохраняя вашу с ребенком близость.

3. Когда малыш пойдет, не одергивайте его: «Туда не ходи!» Ребенок еще не понимает ограничений. Лучше очистите квартиру от бьющихся и опасных предметов. Для этого сядьте на пол и осмотритесь вокруг на уровне глаз. Уберите все, что в зоне досягаемости ребенка.

4. Выходя с ребенком на прогулку, одевайтесь удобно. Если малыш полезет в лужу, а вы в замшевой обуви, вы, конечно, разозлитесь. Удобная одежда позволит вам дольше быть на свежем воздухе – это снимает раздражение. Выберите удобную и практичную одежду для ребенка, тогда небольшое пятнышко на его одежде не будет восприниматься вами столь трагично.

Эти нехитрые действия сохранят ваши нервные клетки.

Действуем без лишних эмоций

Ребенок действует наперекор. Вы направо – он налево. Вы надеваете шапку – он ее стягивает. Это не свидетельство неповиновения, а стремление проявлять собственные желания, которое возникает обычно с 1,5 лет. С такими особенностями возраста приходится мириться и приспосабливаться.

1. Не повышайте голос и не повторяйте по 20 раз одну и ту же просьбу. В этом возрасте слова совершенно бесполезны. Для ребенка главное – физическая активность. Поэтому и ваше воздействие должно быть физическим. Если малыш бежит к дороге, остановите его за руку. Если не хочет домой, возьмите под мышку и несите. Такие меры допустимы, если нужно действовать безотлагательно. Во всех остальных случаях пытайтесь брать хитростью, а не силой: увлечь чем-то интересным, посулить сюрприз по приходу домой, отвлечь внимание.

2. Хороша в этом возрасте прогулочная коляска – она несколько ограничивает свободу малыша. Так что вы сможете пойти туда, куда нужно.

3. Пытайтесь не запрещать: «Не лезть в лужу!», а переключать внимание: «Вон бабочка полетела, пойдем посмотрим». Предлагаемое вами действие тоже должно быть активным.

4. Формулируйте фразы без частицы «не»: «Не дерись» меняем на «Перестань драться», «Не носись» – на «Прекрати бегать, ходи спокойно».

5. Если возник конфликт, отведите ребенка в сторону и решите все без свидетелей. Чем больше зрителей, тем сильнее будет надрываться кроха.

Главное помните, что мы подпитываем эмоциями, то и закрепляется в поведении ребенка. Поэтому всегда акцентируйтесь на хорошем.

Задаем правильные вопросы, ищем компромиссы

Малыш ничего не хочет. Именно так проявляется кризис трех лет (возникает в 2-3 года). Чтобы не выходить из себя, помните: «ничего не хочу» не значит «ничего не буду делать».

1. Не спрашивайте: «Хочешь? / Не хочешь?» (ответ известен заранее). Действуйте! Вместо «Ты хочешь есть?» лучше сказать: «Тарелки уже на столе. Идем обедать».

2. Предоставьте ребенку право выбора: «Мы идем в шапке. В какой хочешь – в синей или красной?» Шапка не обсуждается.

3. Когда возможно, идите на уступки. Вы зовете малыша в ванну, а он хочет играть в кубики: «Хорошо, мы сначала искупаемся, а потом, если хочешь, ты поиграешь в кубики».

Старайтесь не срываться на своих детях, это к хорошему не приведет. Понимание, терпение, принятие и любовь – ваши верные союзники. Не забывайте брать их с собой.

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Валентина Соломатина