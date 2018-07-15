Почему школьные "вожаки" отстают в развитии

В каждом школьном классе есть те, кто наиболее популярен, и есть "изгои". Казалось бы, у первых гораздо больше шансов пробиться в жизни… Однако недавно американские психологи выяснили, что погоня за популярностью может в будущем сыграть с "любимчиками класса" злую шутку. Результаты исследования были опубликованы в журнале Child Development.

Как известно, хорошая учеба еще не делает школьника популярным среди сверстников, особенно в подростковом возрасте. Чаще всего авторитетом в классе пользуются те, кто совершает "взрослые" поступки или демонстрирует независимость от предписанных норм, например, заводит романы, прогуливает уроки, делает татуировки, курит или употребляет спиртные напитки…

Девочки начинают рано заниматься сексом, причем нередко считают, что большое количество половых партнеров делает их "героинями" в глазах одноклассников… Те же, кто ведет себя "правильно" — прилежно учится, слушается родителей и педагогов, не тратит времени на "глупости", могут вызывать насмешки одноклассников и даже стать объектом травли. Отличник может стать популярным, если у него имеются лидерские задатки или "группа поддержки", но это происходит далеко не всегда.

Зачастую родителей подростка весьма тревожит, что их чадо не слишком уважают в школе, прежде всего потому, что они рассматривают это как возможное отсутствие успеха и в будущем… Но результаты последнего исследования вполне могут их успокоить.

Ученые решили проследить путь молодых людей, пользовавшихся популярностью в школе, и выяснили любопытный факт. Оказывается, жизнь тех, кто в школьные годы ведет себя вызывающе и пытается "повзрослеть" раньше времени, нередко складывается не слишком удачно. К 23 годам "бунтари" могут начать всерьез увлекаться алкоголем, а то и наркотиками… Также среди бывших школьных "лидеров" на 22 процента больше личностей, вовлеченных в преступную деятельность, чем среди тех, кто особой популярностью в школьные годы не пользовался.

Читайте также: Голод в детстве влияет на всю жизнь

Девушки, которые рано начали половую жизнь и имели много партнеров, редко способны построить полноценную семью. Чаще всего их удел — или муж-алкоголик, или статус матери-одиночки, или беспорядочные половые связи…

По мнению психологов, школьные "вожаки" пропускают важный этап своего развития. В 12-15 лет, когда формируется подростковое сознание, их заботят в первую очередь "понты" и то, как стать еще "круче" среди сверстников. Тогда как остальные подростки учатся общаться и завязывать дружеские отношения… Первые часто "плюют" на учебу, так как считают это уделом "слабаков", а "свобода" и удовольствия, в которых они себе не отказывают, со временем заводят в тупик… Молодой человек не может ни найти приличной работы, так как в свое время не желал тратить времени на такую "ерунду", как образование, ни построить стабильные, полноценные отношения с друзьями и возлюбленными…

Тот же, кто в средних и старших классах отдает силы учебе, поступает в колледж или университет, делает карьеру и наращивает так называемый "эмоциональный интеллект", который позволяет ему успешно и качественно строить отношения с другими людьми.

Конечно, бывает и иначе. Среди бывших троечников, двоечников и хулиганов немало успешных людей, например, бизнесменов, политиков, журналистов, ученых, музыкантов… Но это означает, что в какой-то момент человек взялся за ум, "остепенился" и употребил свою энергию на что-то созидательное. "Бунтовать" могут и подростки с нестандартным мышлением, которым тесно в школьных рамках. Но это скорее исключение, чем правило… Во взрослой жизни далеко не всех будет восхищать ваше вызывающее, независимое поведение. Бравада ни на кого особого впечатления не произведет, а сигарета во рту, бутылка в руке или рассказ о многочисленных сексуальных партнерах могут привлечь к вам только определенный сорт личностей.

Читайте также: Что раздражает в соцсетях: селфи, релфи и пляжи

Да, над "зубрилами" в школе могут смеяться и унижать их, но стоит вспомнить поговорку: "Хорошо смеется тот, кто смеется последним". Взгляните через десять лет на тех, кто рано стал "взрослым" и на тех, кто прилежно сидел над учебниками, и посмотрите, чего все они добились. Картина получится интересной…

Читайте также:



Школа тормозит развитие детей?

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Дарья Любимская