Детские тайны: как реагировать родителям?

Рано или поздно у каждого ребенка появляются тайны. Но имеет ли он право на это? Ведь часто бывает так, что родители, узнав о том, что ребенок что-то скрывает, пытаются всеми способами выведать у него, что случилось. Но нужно ли это делать?

Для начала нужно учитывать тот факт, что дети вообще обожают тайны. Секрет они могут сделать из ничего. Например, ребенок может что-то спрятать и главное, чтобы никто об этом не знал – это уже и есть секрет.

Часто бывает так, что даже самые открытые дети рассказывают родителям не все. Но для каждого родителя, главное видеть своего ребенка насквозь и знать, что он ничего от них не скрывает. Ведь что такое тайна и умение скрывать ее, по их мнению, может появиться у ребенка не раньше, чем в подростковом возрасте. Хотя на самом деле тайны могут появляться у детей более младшего возраста.

Дети младшего школьного возраста

У детей младшего школьного возраста часто бывают тайны из категории субъективных. В большей части это мысли и желания, которые очень важны для малыша и принадлежат только ему.

Именно такие мысленные секреты составляют основу внутреннего самоощущения ребенка. Это мир его грез, надежд, желаний. Возникает он, когда ребенок уже начинает осознавать себя как личность.

Родителям такого «мечтателя» нужно вести себя более деликатно с повышенной аккуратностью. Ведь у ребенка наряду с желанием иметь секрет, всегда присутствует жажда поделиться им с кем-то близким.

Что делать родителям?

1. Если ребенок рассказал родителям о своих мыслях, секретах, то необходимо уважать полученную информацию, понимать значимость ее для ребенка, учитывать, что у детей свое понимание масштабности задуманного.

2. Ни в коем случае нельзя отмахиваться от того, чем поделился с вами ваш ребенок, тем более высмеивать, выспрашивать подробности, укорять, удивляясь, как такое могло ему прийти в голову.

Если же вы допустили ошибку, то последствия могут быть катастрофическими. Ребенок может навсегда потерять доверие к взрослым. И тогда не ожидайте в дальнейшем гармонии и взаимопонимания в семье. Не следует слишком наседать на ребенка и выпытывать у него все детали.

Дети-подростки

Сложнее обстоят дела с детьми-подростками. В возрасте 14 – 16 лет происходит некое отделение ребенка от родителей, которые для некоторых уже не являются примером наследования. Но не стоит тревожиться по этому поводу, это абсолютно нормально. Слишком доверительные отношения между детьми и родителями, не являются нормой в подростковом возрасте.

В возрасте 15-16 лет считается абсолютно нормально, если ребенок имеет свои секреты и тайны. Ведь у него есть свои личностные границы, и он может самостоятельно определять, о чём и с кем он будет разговаривать и что обсуждать.

Что делать родителям?

1. Не стоит бояться потерять контакт с ребёнком, становящимся взрослым. Нужно вести себя с ним так, чтобы ваш интерес к его жизни не выглядел навязчивым. Не лезьте к нему в душу, если он сам вас туда не пускает.

2. Старайтесь не давить на ребенка, пытаясь выведать подробности его личной жизни или узнать его тайные мысли. Если в данный момент он не хочет разговаривать с вами, дождитесь, когда это будет ему необходимо. Просто будьте доступны тогда, когда он захочет поделиться с вами своими переживаниями и мыслями.

3. Не пытайтесь при этом осуждать подростка или учить его жить, а, вспомнив себя в подростковом возрасте, постарайтесь отнестись к своему ребенку с пониманием.

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Алевтина Мармеладова