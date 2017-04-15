Игры в ванной

Ребенка надо мыть почти каждый день. Многие родители со временем начинаются относиться к этому занятию как к досадной обязанности. Наверное просто потому, что они не знают какие существуют игры в ванной.

1. Когда вы мылите ребенку волосы шампунем, из мыльных волос можно сделать рожки или ёжика, или ирокез. Дайте ребенку посмотреть на себя в зеркало. Может он после этого начнет придумывать другие формы, которые вы раньше и не видели.

2. А можно из пены сделать ребенку очаровательную шляпку. Пусть полюбуется. Потом он будет придумывать модели сам и тем самым развивает фантазию. Здорово, правда?

3. Из пены можно нарисовать на стене картину. Изобразить рыбок и их домики. Или дорогу для машины и показать как она по ней едет. А можно сделать разноцветную пену и ей рисовать. Для этого вам понадобятся акварельные краски.

4. В ванной можно поиграть в баскетбол. Дайте ребенку меленькие шарики или мячики, а напротив него поставьте пластмассовую тарелочку. Надо попасть мячиком в плавающую тарелочку. И чем дальше и меньше тарелочка, тем труднее попасть.

5. Мыльные пузыри в ванной, конечно же, доставят ребенку много радости. Причем мыльные игры в ванной могут быть не только из тех, что продают в магазине, а могут быть и самодельные, а трубочкой могут служить соломинки для сока или короткие шланги (их, конечно же, надо будет промыть перед такими играми в ванной).

6. Трубочками из-под коктейля можно пускать пузыри в чашке. Многим детишкам это очень нравится. Только смотрите, чтобы он не проглатывал воду.

7. Можно дать ребенку поиграть в ванной пластмассовыми чашками. Очень интересно ребенку переливать из одной чашки в другую. Или заполнять её пеной, а потом наливать воду. Пусть ребенок поэкспериментирует, а вы насладитесь его эмоциями.

8. Помимо пластмассовых чашек можно использовать пластмассовые бутылки различной формы. Например, из-под минералки, йогурта, напитков. Можно закрыть пустую бутылку и показать ребенку, как она забавно выпрыгивает из воды, если её опустить на дно ванны. А вот если в неё налить воды и закрыть... То как поведет себя бутылочка? Пусть ребенок сам попробует и сделает вывод.

9. Можно предоставить ребенку поэкспериментировать какие предметы тонут, а какие нет. И почему так происходит. Помните, что ребенок легко запоминает то, что доставляет ему удовольствие. Такие регулярные исследования очень помогут ребенку в будущей учебе.

10. Воронки, шарики из-под киндер сюрприза, поролоновые мочалки.

11. Из куска поролона можно вырезать отличные фигурки рыбок, машинок, геометрических фигур и много другого.

12. Можно дать ребенку самостоятельно помыть свои куклы или зверюшек. Заведите для такого дела отдельную мочалку. Пусть ребенок усвоит, что мыться нужно обязательно и это источник огромной радости. А после мытья можно сделать прямо в ванной чаепитие для игрушек.

13. Помогут украсить купание в ванной специальные игрушки для купания. Это всевозможные кораблики, водяные пистолеты, мельницы, воронки. А еще есть игрушки, которые легко прилепляются к сырой ванне и учат ребенка запоминать цифры и буквы, или составлять из них рисунок.

Эти простые игры в ванной помогут вам получать больше удовольствия от общения с ребенком. Время бежит очень быстро, и скоро вы будете вспоминать, как здорово вы проводили время со своим ребенком в ванной и помогали ему делать интереснейшие открытия.

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Александра Дроздова