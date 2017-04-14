Ребенок заболел: что делать нельзя

Ребёнок заболел. Это всегда стресс. Мамы стремятся облегчить страдания всеми возможными способами, чему способствует всеобщая доступность лекарств. Зачастую это приводит к плачевным последствиям.

При высокой температуре:

- Не стоит обтирать ребенка уксусом, спиртом или обкладывать холодными грелками. Спирт очень хорошо впитывается через кожу и может вызвать отравление детского организма.

- Не допускайте повышения температуры выше 38°С у ребёнка, ранее перенесшего фебрильные судороги, с тяжёлой родовой травмой, эпилепсией, повышенным внутричерепным давлением. До прихода врача обязательно снижайте температуру с помощью жаропонижающих средств.

- Не используйте аспирин у ребенка младше 12 лет, больного вирусной инфекцией (грипп, ОРЗ, ветряная оспа и т.д.). Это может вызвать развитие крайне опасного синдрома Рея (поражение печени и головного мозга).

- Не следует «парить» ноги ребенку с высокой температурой.

При болях в животе, поносе:

- Не применяйте болеутоляющие препараты — это может сильно затруднить диагностику. Болеутоляющие лекарства могут скрыть проявления хирургических болезней (аппендицита, острого холецистита и других).

- Нельзя применять грелку, т.к. это может усилить воспаление и спровоцировать резкое ухудшение состояния ребёнка.

- Не делайте клизму с горячей водой, особенно при повышении температуры.

- Не давайте ребенку при поносе вяжущих (закрепляющих) средств — имодиум, лопедиум и т.д. Если понос вызван инфекцией, течение болезни может осложниться, т.к. вместо ускоренного выведения токсинов из организма, вы спровоцируете их накопление.

- При инфекционных заболеваниях, протекающих с повышением температуры, поносом, рвотой; подозрении на хирургическое заболевание ни в коем случае нельзя применять гомеопатические средства. Такие состояния требуют общепринятой терапии, промедление в назначении традиционных лекарств может привести к печальным последствиям.

При болях в ухе, отите:

- Не делайте ребенку согревающие компрессы при температуре выше 38°С (например, при отите).

- Не применяйте борный спирт для лечения отита. Хотя ранее это средство широко применялось, сейчас доказано, что борный спирт может вызвать ожог кожи слухового прохода, барабанной перепонки и даже ее перфорацию.

Не откладывайте встречу с врачом, если что-либо в состоянии ребенка вызывает ваше недоумение, либо появились опасные симптомы.

Не давайте ребёнку незнакомых лекарств без назначения врача. Только врач должен указать точные дозировки лекарства в зависимости от возраста малыша и время приёма.

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Евгения Примак