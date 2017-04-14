Ребенок заболел: что делать нельзя
Ребёнок заболел. Это всегда стресс. Мамы стремятся облегчить страдания всеми возможными способами, чему способствует всеобщая доступность лекарств. Зачастую это приводит к плачевным последствиям.
При высокой температуре:
- Не стоит обтирать ребенка уксусом, спиртом или обкладывать холодными грелками. Спирт очень хорошо впитывается через кожу и может вызвать отравление детского организма.
- Не допускайте повышения температуры выше 38°С у ребёнка, ранее перенесшего фебрильные судороги, с тяжёлой родовой травмой, эпилепсией, повышенным внутричерепным давлением. До прихода врача обязательно снижайте температуру с помощью жаропонижающих средств.
- Не используйте аспирин у ребенка младше 12 лет, больного вирусной инфекцией (грипп, ОРЗ, ветряная оспа и т.д.). Это может вызвать развитие крайне опасного синдрома Рея (поражение печени и головного мозга).
- Не следует «парить» ноги ребенку с высокой температурой.
При болях в животе, поносе:
- Не применяйте болеутоляющие препараты — это может сильно затруднить диагностику. Болеутоляющие лекарства могут скрыть проявления хирургических болезней (аппендицита, острого холецистита и других).
- Нельзя применять грелку, т.к. это может усилить воспаление и спровоцировать резкое ухудшение состояния ребёнка.
- Не делайте клизму с горячей водой, особенно при повышении температуры.
- Не давайте ребенку при поносе вяжущих (закрепляющих) средств — имодиум, лопедиум и т.д. Если понос вызван инфекцией, течение болезни может осложниться, т.к. вместо ускоренного выведения токсинов из организма, вы спровоцируете их накопление.
- При инфекционных заболеваниях, протекающих с повышением температуры, поносом, рвотой; подозрении на хирургическое заболевание ни в коем случае нельзя применять гомеопатические средства. Такие состояния требуют общепринятой терапии, промедление в назначении традиционных лекарств может привести к печальным последствиям.
При болях в ухе, отите:
- Не делайте ребенку согревающие компрессы при температуре выше 38°С (например, при отите).
- Не применяйте борный спирт для лечения отита. Хотя ранее это средство широко применялось, сейчас доказано, что борный спирт может вызвать ожог кожи слухового прохода, барабанной перепонки и даже ее перфорацию.
Не откладывайте встречу с врачом, если что-либо в состоянии ребенка вызывает ваше недоумение, либо появились опасные симптомы.
Не давайте ребёнку незнакомых лекарств без назначения врача. Только врач должен указать точные дозировки лекарства в зависимости от возраста малыша и время приёма.Евгения Примак