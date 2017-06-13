Двенадцать душевных историй о семье

Что бы ни происходило в жизни, всегда есть люди, которые нас поймут и поддержат, - это наша семья.

1. У меня рост 150 см, у мужа — 157. А у моего отца — 180, и он носит длинную бороду. Когда папа приходит в гости, всегда здоровается: «Ну, привет, хоббиты!» — а муж отвечает: «Здорово, Гендальф!»

2. Нас в семье четверо: я, жена и две дочки. Сегодня не могли решить, кто пойдет выгуливать собаку. Затеяли игру: кто первый слово скажет, тот и идет. Как только спор вступил в силу, дочка с каменным лицом пошла одеваться, собрала все, что нужно для выгула собаки, обулась.

И вот она уже открывает входную дверь, собака на поводке, в прихожей выстроилась вся семья, и мы практически хором: «Молодец, Поля!» А Поля, довольная, начинает снимать куртку и говорит: «Вот вы и попались».

3. Каждое утро, просыпаясь, я готовлю завтрак племяннице. Если честно, привык в течение года, и это уже стало даже в радость. И вот вчера утром (у меня был выходной, поэтому будильник я поставил на полчаса позже), я как обычно проснулся, чтобы приготовить яичницу и горячие бутерброды. А у меня на столе стоял чай, лежали 2 бутерброда и был замешен творог со сметаной и сахаром. Племяшка (2 класс, 8 лет), зная, что у меня выходной, решила мне сделать такой подарок. Дети умеют благодарить искренне.

4. Матушка, заглянув в комнату, сурово приказывает: — Спать иди, скотина! Я, встрепенувшись, виновато возражаю, что еще рано для сна. Сразу же разъясняется, что мама обращалась к своей собачонке, которая шуршит и возится под столом. — Вот так растишь ребенка, любишь, а он все равно обращение «скотина» воспринимает автоматически на свой счет, — вздыхает матушка. — Да что там ребенок! — немедленно откликается папа с дивана. — Я сам только сейчас выдохнул.

5. Когда мне было лет 5-6, я, мама и папа ближе к вечеру выбирались на природу. Папа брал удочку, а там, где должен был быть поплавок, привязывал небольшую деревяшку. Вы ни за что не догадаетесь зачем... Мы ехали на большое-большое поле, выходили из машины, шли немного пешком. И папа, подняв вверх удочку и размахивая ей, издавал звуки, напоминающие писк мыши. Через некоторое время прилетала сова. Настоящая большая сова! Она пыталась взять в клюв деревяшку, но у нее не получалось. А я могла рассматривать ее. Благодаря папе у меня огромная любовь к природе. Любовь к животным. Это были лучшие моменты детства.

6. Однажды мой молодой человек пришел к моему отцу просить моей руки, а отец упал ему в ноги с криком: «Спаситель ты наш!»

Папа сказал, что, еще в студенчестве, услышав этот анекдот, всегда мечтал так сделать.

7. Ехали с братом и нашими семьями (его: жена и дочь 7 лет; мои: муж и сын 11 лет) в село к маме. Решили по дороге купить детям водяные пистолеты, чтобы они в деревне развлекались. Купили прикольные автоматы. Детям было очень весело наблюдать, как их родители устроили себе «Морской бой».

8. Задумалась, почему мы никогда не ссоримся с мужем... Вспоминала все истории подружек про их размолвки, все начиналось с каких-то бытовых мелочей.

Огляделась по сторонам: по дивану разбросаны носки и футболки, на столе крошки и немытые кружки, фантики. На ковре куча кошачьей шерсти, на стульях висят джинсы.

И меня ничего не «бесит», как говорят мои девочки.

Мы сидим на клочке дивана в обнимку и смотрим любимый сериал.

Да, мы просто две счастливые свиньи.

9. Мой муж рано лишился родной матери, моя мама заменила ему маму. Сегодня он пригласил нас (меня, двоих сыновей и маму) в ресторан и при всех сказал ей спасибо за то, что она любит его как родного сына.

10. Стоим с мелкой на почте: она рассматривает журналы, я жду очередь, передо мной две девушки. Мелкая поворачивается ко мне и говорит: «Папа, смотри, вот там журнал с Винкс, там Стелла на обложке». Я глянул, отвечаю ей: «Там не Стелла, а Блум». Обе девушки одновременно обернулись с удивленными глазами... А что? Папа в теме, папа воспитывает дочку.

11. Обожаю свекровь и свекра. Когда свекр помял дверь машины, он спрятал ее очки, чтобы она не увидела и не ругалась.

12. Дочке 8 лет. Вчера прибегает с улицы, гуляла. Наблюдаю за эмоциями на лице, начинает рассказывать: — Папа! Там на улице... Во-о-о-от такую бабочку видели! Разноцветную! Руками показывает примерно гудзонского ястреба. — Там ее все боялись, никто подойти не хотел... мальчики стояли, убить ее хотели. Но боялись подойти! Даже палкой пробовали раздавить, но боялись! Прыгает: — И только я, папа, не побоялась! Я взяла палку и... Я, удивленный такой жестокостью дочери, уже открыл рот, чтобы сказать, что бабочек обижать нельзя и вообще «за что вы ее убили», когда дочка продолжила: — Палку взяла и ка-а-ак прогнала тех мальчиков, чтобы они бабочку не убивали! А бабочку спугнула, чтобы она далеко-далеко улетела.

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Мария Зимина