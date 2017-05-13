Почему ребёнок отказывается от дневного сна?

Здоровый дневной сон очень важен для детей. Во сне малыши черпают силы для полноценного роста и развития. Ребенок должен спать днем примерно до 6-7 лет. Кроме того, есть примерные нормы длительности дневного сна по возрастам. Для новорожденных нормой считается 6-8 часов (минимум 4 раза); для годовалых детей эта норма снижается до 4-6 часов (2 раза); а для детей от полутора до 7 лет – до 2-х часов (1 раз). Но все дети разные и потребность в дневном сне у каждого малыша индивидуальна.

2-х летний возраст является переломным и именно в это время дети часто отказываются от дневного сна. При этом к вечеру они начинают хныкать и засыпать, а, когда приходит время укладываться на ночь, они вновь становятся неугомонными и активными.

Основные причины отказа от дневного сна:

1. Ребенку не нужен дневной сон.

Если ребёнок крепко спит всю ночь, хорошо и быстро засыпает вечером, а утром без проблем просыпается, - нет причин беспокоиться о том, что он отказывается от дневного сна. Ребенок не спит днем,потому что ему это не нужно. Но речь идет здесь только о тех детях, которым не присущи такие вещи, как: нервные срывы, плохое самочувствие, неадекватное поведение, беспочвенные капризы, повышенная возбудимость или попытки уснуть раньше обычного времени. Если вы периодически сталкиваетесь с подобными проблемами, - то, скорее всего, причина, почему ребенок не спит днем, совершенно иная.

Как поступить в этом случае?

Успокоиться, понять специфику организма вашего ребенка и смириться с тем, что ваш малыш не нуждается в дневном сне. Однако в этом случае вам все-таки необходимо научить малыша расслабляться в течение нескольких минут в середине дня. Нужно, чтобы ребенок мог спокойно полежать, пусть даже не засыпая, некоторое время. Это особенно важно для тех детей, которые ходят в детский сад.

Для того чтобы положить ребенка в кровать, попробуйте заинтересовать его книгой, сказкой, разговорами или массажем. И, возможно, на радость вам, он все-таки уснет.

2. Темперамент ребёнка.

В детской педиатрии существует такое понятие, как «дети с повышенными потребностями», или проще говоря, дети, имеющие неврологические особенности. Это не заболевание, но диагноз, от которого вам навряд ли удастся избавиться, но к которому можно приспособиться. По сути это гиперактивные дети. Они очень эмоциональны, впечатлительны, импульсивны и чересчур активны. При этом они быстро устают, не умеют расслабляться и плохо засыпают. Как правило, именно у таких детей бывают проблемы со сном. Их может мучить бессонница, лунатизм, ночные кошмары, патологическая сонливость, энурез и прочие заболевания, связанные с расстройством сна, даже во взрослой жизни.

Как поступать?

Необходима консультация, наблюдение и, скорее всего, лечение у невролога. Таким детям показан строгий режим дня, эмоциональное спокойствие, любовь и терпение родителей, а также отсутствие всяких нервных потрясений. Им противопоказаны компьютерные игры, просмотр телевизора в течение длительного времени и слишком активные игры.

3. Ребенок переутомился или перевозбудился.

В данном случае речь идет о разовых событиях: поход в кинотеатр, цирк, зоопарк, длительное путешествие или какое-то сильное потрясение, как положительное, так и негативное. Сюда же можно отнести и накопленную усталость - гиперусталость. Например, если в течение какого-то длительного времени ребенку приходилось рано вставать или поздно ложиться, а также, если в течение нескольких дней его жизнь была слишком насыщенна, активна и эмоциональна, то нежелание спать – это ответная реакция детского организма на переутомление.

При подобных жизненных обстоятельствах старайтесь уложить ребенка в постель чуть раньше, чем он захочет спать. Старайтесь делать перерывы между активными действиями ребенка, играйте в пассивные игры и дайте малышу возможность больше отдыхать.

4. Ребенок, наоборот, не устал и не истратил свою энергию.

Данная причина тоже, как правило, носит кратковременный характер. Дети в возрасте от года до 7 лет имеют столько энергии, что любому взрослому остается только завидовать. Возможно, ваш ребенок в течение какого-то времени вследствие каких-то причин, меньше обычного гулял, играл и, соответственно, не истратил запас своей дневной энергии.

Увеличьте время пребывания на свежем воздухе, отправьте ребенка в кружок танцев, займитесь спортом или поиграйте в подвижные игры.

5. Нарушенный режим дня ребёнка .

Вчера вы проснулись в 9 утра, пропустили обеденный сон, легли в 10 вечера, а сегодня встали в 7, вместо дневного сна пошли гулять, а в 8 вечера уже уснули на ночь – не удивительно, что ваш малыш не хочет спать в обед, а также плохо спит ночью.

Необходимо наладить ребенку режим дня и непременно придерживаться его!

6. Ребенок сбил режим сна.

Почему ребенок не спит днем? Вспомните, возможно, сегодня он вздремнул в автобусе или на пару минут закрыл глаза в автомобиле. Возможно, вчера он поздно уснул из-за похода в гости или утром встал очень рано для того, чтобы пойти с мамой за покупками.

Что делать в этом случае?

Старайтесь всячески отвлекать ребенка во время поездок и не давайте ему дремать вне кровати. Соблюдайте время и место его ночного сна и дневного отдыха, несмотря ни на какие обстоятельства в вашей жизни. Соблюдайте ритуалы отхода ребенка ко сну. Одинокого повторяющиеся действия перед сном: чтение книги, пение колыбельной, массаж, поцелуй, и подобные вещи привычно расслабляют ребенка и настраивают его организм на сон. Старайтесь, чтобы ребенок всегда спал в одной и той же комнате и в одной и той же кровати.

7. Физический и психологический дискомфорт малыша.

Плохая погода,ветер, жара, холод или духота в комнате, слишком тугая или теплая одежда, некомфортное постельное белье – все это может негативно повлиять на сон ребенка. Причиной нежелания ребенка засыпать, может стать перестановка мебели в комнате, ремонт или переезд в новую квартиру.Также плохо на сон малыша влияют компьютерные игры и длительный просмотр телевизора. Возможно, он насмотрелся ужастиков, ему непривычна новая обстановка или он просто боится один оставаться в кровати.

Что делать?

Сделайте момент засыпания ребенка комфортным, а при смене обстановки – побудьте вместе с ним. Поговорите с ребенком о том, что может его пугать, а для спокойствия дайте ему что-то знакомое, например, любимую игрушку.

8. Плохое самочувствие ребёнка или он заболел.

Режутся зубки, болит животик, стреляет ушко – да мало ли что может беспокоить ребенка. Подобные проблемы со сном начинаются внезапно: малыш засыпает, но резко просыпается, кричит и плачет.

Найдите и устраните причину недомогания ребенка.

9. В жизни ребенка произошли серьезные изменения.

Значимые изменения и события: вы переехали или развелись с мужем, у вас родился второй ребенок или малыш пошел в детский садик - в вашей жизни произошло что-то неординарное, к чему ребенок пока не привык и из-за чего может сильно переживать.

Если в вашей жизни что-то сильно поменялось, будьте терпеливы к ребенку, проявите к нему больше заботы, ласки и любви. Покажите малышу, что несмотря ни на что, в ваших с ним отношениях ничего не изменилось и что вы по-прежнему его любите.

Результатом сна ребенка всегда должно быть его отличное настроение, активное поведение и хорошее самочувствие. Если ваш малыш, несмотря на отсутствие дневного сна, бодр, активен и весел, не стоит лишний раз беспокоиться и размышлять о том, почему ребенок не спит днем. Однако если малыш плохо спит ночью, тяжело просыпается утром, капризничает днем, засыпает к вечеру, а чуть позже никак не может уснуть – постарайтесь найти причину подобного поведения и научите его днем, если не спать, то хотя бы отдыхать.

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Валентина Соломатина