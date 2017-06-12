Не злоупотребляйте любовью

Вы любите своего малыша, гордитесь его успехами, возлагаете на него большие надежды. В этом нет ничего предосудительного, но будьте осторожны! Утонуть можно и в море любви. Излишняя опека, обманчивые ожидания способны затормозить развитие ребенка и даже остановить.

Любые отношения, замешанные на любви, несут в себе определенную долю насилия. Признание в любви является и признанием в боязни ее потерять, и порой случается так, что во имя любви мы порой «душим» ребенка в своих объятиях. «Если ты меня любишь, то должен хорошо кушать, а в будущем хорошо учиться и выбрать ту профессию, которая нам нравится». В таких условиях у ребенка не остается выбора: подчиняться или сопротивляться, иначе он рискует навлечь на себя гнев родителей, а быть может, и вовсе потерять их любовь.

В полной уверенности в правильности своих наставлений, папы и мамы продолжают оказывать давление на ребенка. Вооружившись образом «идеального ребенка», они невольно начинают проецировать на своего маленького человечка свои собственные желания, полностью отрицая его устремления. Малыш фактически становиться как бы посланником в мире их несвершившихся желаний. Когда отец, не получивший в свое время образования, безапелляционно заявляет своему сыну, который спит и видит себя чемпионом мира по велоспорту: «Будешь инженером!»— то это тоже является проявлением насилия над ребенком. Ведь он заставляет его реализовывать свои собственные несбывшиеся мечты, а обязанность осчастливить отца полностью возлагается на сыновьи плечи.

Представьте себе, что должен чувствовать ребенок, когда родители говорят ему: «Если ты будешь плохо себя вести в саду, значит, ты меня не любишь. Если ты меня любишь, то должен получить пятерку.» Так школьная отметка превращается в отметину, червоточину в «родительском» аттестате успеваемости. Правда, дети, в свою очередь, тоже очень умело используют «любовный» шантаж: «Если ты меня любишь, то купи мне эту игрушку». Главное в таких случаях — на него не поддаться, не позволяйте собой манипулировать. Постарайтесь убедить ребенка в своей любви другими средствами, избегая условных наклонений.

Ребенок, пусть даже самый маленький, — уже личность, поэтому между вами всегда должна быть дистанция. Вам не следует олицетворять себя с собственным ребенком, т.к. он не несет никакой ответственности за ваши ошибки или промахи в этой жизни, и совершенно не обязан их исправлять ценой собственных устремлений. В противном случае у малыша зародится комплекс вины перед родителями, и он будет находиться в пожизненном рабстве у чужой воли.

Для того, чтобы избежать подобных негативных последствий, ребенка необходимо убедить в том, что, чем бы он ни занимался, делает это ради собственного удовольствия, а не для папы с мамой.

В самой любви нет ничего плохого, но ей, тем не менее, свойственно одно, едва осознаваемое, желание полностью овладеть другим человеком. Причем речь идет не столько об этом «другом», сколько о желании вложить в него свою собственную сущность. Когда вы говорите ребенку: «Я сделала это все для твоего же блага»,— лучше честно себе признаться, что сделали это ради воображаемого блага, в котором, как вам кажется, он нуждается.

Опьяненные своими чувствами, одни родители все время говорят «да», боясь в чем-то ограничить ребенка, другие, озабоченные излишней опекой, - «нет». В сущности, между этими двумя моделями поведения нет никакой разницы, т.к. за этим кроется все то же насилие. Слишком жесткие рамки могут парализовать развитие ребенка, но и полное отсутствие каких-либо запретов со стороны родителей также может иметь негативные последствия, так как это указывает на их абсолютное безучастие к жизни ребенка. Между родителями, которые, озабоченные излишней опекой над собственным чадом, все время говорят «нет», и теми, кто все время твердит «да» из-за боязни чего-нибудь его лишить, кроется все тоже насилие.

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Валентина Соломатина