Родительские установки, которые вредят детям

Наши родители мечтали видеть нас здоровыми, счастливыми, успешными. Того же хотим и мы для своих детей. Однако необдуманные высказывания взрослых могут заложить в детское подсознание программу, которая мешает ребенку вырасти полноценной личностью.

Часто ли вам приходилось слышать в детстве «Горюшко ты мое», «Глаза бы мои тебя не видели», «За что мне такое наказание…», «Пора стать самостоятельным, что ты ведешь себя как маленький»? Не исключено, что вы таких слов и не припомните. Однако бывает ведь так, что перед вами – важное дело, но вам хочется сделать что угодно другое (поесть, посмотреть телевизор, убрать комнату или вымыть посуду), только не заниматься поставленной перед собой задачей. В результате выполнение важного дела откладывается до критической точки и, чтобы сделать его, вам приходится совершать над собой форменное насилие.

А может, вам легче сделать что угодно для других, но попросить за себя – язык не поворачивается? Вы с радостью покупаете близким подарки и балуете их вкусными обедами, но никак не найдете времени, чтобы сделать утреннюю зарядку или принять витамины? Корень проблемы – вовсе не в особенностях характера. Скорее всего, он гораздо глубже: в детстве родители постоянно ставили вас в ситуацию, когда вы испытывали чувство вины за свой «эгоизм». Став взрослым, вы продолжаете испытывать то же чувство, но уже без посторонней помощи.

Почему же с нами происходит нечто подобное? Американские психологи Роберт и Мери Гулдинг пришли к выводу, что в такой форме во взрослом человеке живет зависимость от кого-то из родителей, который в свое время снабжал свое дитя кодовыми фразами-установками. В психологии это явление получило название «родительских директив», закладываемых в подсознание ребенка до шестилетнего возраста. Занявшись исследованием родительских директив, специалисты выделили двенадцать основных, наиболее часто встречающихся скрытых установок. Их формулируют вполне конкретные слова и действия родителей. Невыполнение этих указаний влечет за собой чувство вины перед родителями, которое даже теперь, став взрослыми, мы не можем объяснить.

Со своей стороны, зная эти установки, мы можем попробовать избавить своих детей от давящего чувства собственного несовершенства.

Установка «не живи»

Звучит очень страшно и даже противоестественно? А разве вы никогда не слышали, как родители (необязательно ваши) говорят в сердцах: «Глаза бы мои тебя не видели!», «Мне не нужен такой плохой мальчик» и даже «Господи, как ты мне надоел!» Некоторые «сдержанные» родители просто проводят с ребенком беседы на тему, как трудно воспитывать детей, сколько хлопот, тревог и лишений несет с собой родительская доля.

Скрытым смыслом этой установки является манипуляция ребенком при помощи внушения ему постоянного чувства вины перед родителями. В малыше (а через много лет и во взрослом) рождается уверенность в том, что он – вечный должник отца и матери. Между тем, решение обзавестись ребенком принадлежит исключительно родителям. Если они не знали, что путь этот непрост и тернист, не стоит перекладывать на ребенка ответственность за свои заблуждения. А теперь попробуйте представить себе мысли и чувства ребенка, который слышит нечто подобное. Он вполне может сделать вывод, что для мамы или папы было бы лучше, если бы его не было на свете. На самоубийство ребенок, скорее всего, не пойдет. Но не стоит удивляться, если, сполна проникшись установкой «не живи», он в раннем детстве будет получать частые травмы, а позже найдет другой способ разрушить свое здоровье.

Еще один вариант реакции на установку «не живи» – нарочито хулиганское поведение ребенка. Проще чувствовать себя виноватым за дело, нежели испытывать постоянное чувство вины неизвестно за что. Во взрослой жизни человек с крепко усвоенной установкой «не живи» будет чувствовать себя никчемным, считать, что его не за что любить и уважать. Возможно, он потратит жизнь, чтобы доказать собственную значимость. Но скорее всего так и будет жить с постоянным чувством «плохости» – даже если к этому нет никаких объективных причин.

Установка «не будь ребенком»

Даже самым лучшим родителям редко удается избежать фраз: «Ну что ты как маленький!», «Пора стать взрослее», «Ты уже не ребенок, чтобы ныть из-за пустяков». Подсознательный посыл таков: быть ребенком – плохо, быть взрослым – хорошо.

Мы (по крайней мере, большинство) впитали в себя этот посыл. В результате боимся или не умеем общаться с детьми. Нам не о чем с ними говорить, нам легко учить и наставлять их, но бесконечно трудно разделять их интересы и жить их жизнью. Если вы испытываете чувство вины при желании побаловать себя или осуществить какое-либо ребяческое безумство, установка любой ценой не быть ребенком сидит в вашем сознании и отравляет вам жизнь. Поэтому постарайтесь не призывать своих детей «быть взрослыми» прежде, чем им исполнится хотя бы 8-10 лет.

Установка «не расти»

Практика показывает, что многие родители с наслаждением внушают своим детям чувство собственной незаменимости. «Я никогда тебя не брошу!», «Я всегда помогу своей маленькой деточке». Детское мышление может расшифровать эту заботу как: «Если я вырасту и стану самостоятельным, то лишусь самого главного в жизни – родительской поддержки».

Выросши, человек с такой директивой чувствует себя виноватым, позволив себе влюбиться. Это очень преданные дети, согласные жить с мамой и папой даже ценой отказа от создания собственной семьи. Если такой человек все же женится, семейная жизнь превращается для его избранника в кошмар. Часто, даже вступив в брак, так и не выросшие взрослые-дети отказываются жить раздельно с родителями, и уж во всяком случае не мыслят жизни без того, чтобы посвящать маму (папу) во все перипетии своих супружеских отношений.

Установка «не думай»

Знакомо ли звучит: «Ты что, самая умная?», «Хватит рассуждать, делом занимайся», «Я старше, я лучше знаю, слушай меня – и все!» Действительно, взрослые лучше разбираются в жизни. У них больше опыта. Гораздо проще переложить решение всех вопросов на них. Тем более, что они сами этого хотят.

Результат? Человек, получивший в раннем детстве такую установку, часто испытывает беспомощность и полное отсутствие идей при необходимости решить возникшую проблему. Нередко их преследуют мучительные головные боли, делающие сам процесс мышления невозможным. Они испытывают подсознательное недоверие к результатам своих размышлений, часто совершают необдуманные поступки, оставляющие чувство недоумения: «Как я мог такое совершить?»

Установка «не чувствуй»

Вообще-то этот запрет можно разделить на две части – стыдно испытывать боль, дискомфорт и стыдно испытывать эмоции. Чаще всего под запретом оказываются эмоции гнева и страха: «Такой большой мальчик, а боишься маленькую рыбку!», «Как не стыдно плакать!», «Немедленно прекрати топать, чего ты раскричался!»

Результат? Человек испытывает отрицательные эмоции, но не умеет их выпустить. Не может признать, что кто-то или что-то разозлило его. Копит негатив внутри, срывается на близких, ощущает себя «раздраженными в принципе».

Запрет испытывать неприятные физические ощущения тоже звучит очень знакомо: «Потерпи – пройдет», «Не сахарный – не растаешь». Взрослые, усвоившие эту установку, часто страдают психосоматическими заболеваниями – аллергией, астмой, мигренями, необъяснимыми болями.

Установка «не достигай успеха»

Те, кто получил в детстве эту установку, как правило, очень трудолюбивы и старательны. Но их по жизни точно преследует злой рок: в самый последний момент дело, в которое было вложено много сил, «лопается» по не зависящим от них причинам. Они не догадываются, что в провале виновато подсознание, не позволившее подстраховаться, помешавшее создать запасной вариант.

Какие высказывания формируют установку «на провал»? Как ни странно, самые невинные: «Ты должен ценить наши труды, мы отказывали себе во всем, чтобы ты мог ходить на этот кружок, брать уроки английского, поступить в университет». В основе таких наставлений нередко лежит бессознательная зависть родителей к успеху ребенка, хотя осознанно они всего лишь хотят, чтобы дети достигли большего, чем они сами.

Установка «не будь лидером»

Вам приходилось слышать: «Не высовывайся», «Будь как все», «Тебе что, больше всех нужно?» Родителей можно понять: они хотят уберечь свое дитя от чувства зависти и других негативных эмоций, которые яркая личность вызывает в посторонних людях. Но в результате подросшие дети обречены по жизни ходить дома и на службе в вечных подчиненных. Есть и другое неприятное последствие – боящийся лидерства человек, даже достигнув каких-то высот, панически боится или просто не в состоянии взять на себя ответственность.

Установка «не примыкай к другим»

Эту установку часто внушают родители, имеющие проблемы в общении с другими людьми. Они всячески подчеркивают, что их дитя – единственная радость жизни, единственный родной человек, единственный друг. В общении со своим «единственным» они всячески подчеркивают его исключительность, непохожесть на других, причем всегда в положительном смысле. Многие ведь слышали в детстве: «Ты ведь у меня не такой, как все». Результат? С ранних лет ребенок привыкает чувствовать себя отдельным существом. Он не сливается с коллективом, редко имеет близких друзей, хотя может иметь кучу поверхностных контактов. Со временем это начинает сильно мешать. А причины такого ощущения даже взрослый понять не может, ведь он делает то же, что и другие, и старается быть как все...

Установка «не делай»

«Это опасно, я за тебя сделаю», «Оставь все мамочке, сам не справишься» - слыхали, небось? Если установка повторялась достаточно часто и усвоилась хорошо, человек испытывает мучительные трудности в начале каждого нового дела, даже хорошо знакомого – будь то сочинение романа, подготовка годового баланса или стирка белья. Этим людям мучительно не хватает времени, они никак не научатся планированию дел, они всегда не успевают и живут в режиме «дед-лайн», хотя на самом деле могли бы все делать вовремя.

Установка «не желай»

«Хотеть не вредно!», «Опять тебе чего-то надо!», «Сколько же можно хотеть и просить!?» Эти слова внушают маленькому человеку, что испытывать желания – плохо. Вырастая, он с радостью будет радовать других и удовлетворять их потребности, однако попросить что-то для себя, тем более – настоять на правомерности своих желаний не сможет. Не позволит внутренний барьер. Именно те, кто в полной мере усвоил установку «Не желай», стыдятся отстаивать свои интересы в суде, бесконечно уступают в семейной жизни и на работе.

Установка «не будь самим собой»

Особенно часто такая установка дается родителями, которые хотели ребенка одного пола, внешности или характера, а получили нечто прямо противоположное. Если в семье один из детей «лучше» (удобней и больше отвечает требованиям родителей), второму тоже могут внушать: «Будь похож на брата (сестру)», «Почему твой брат может, а ты – нет!» и так далее. Наиболее частая фраза, которую доводилось слышать всем без исключения: «Ну почему ты не… (нужное впишите сами)». Если подобные сравнения и упреки повторяются слишком часто, может вырасти взрослый, который постоянно неудовлетворен собой, живет в состоянии мучительного внутреннего конфликта, который приводит к затяжной депрессии.

Установка «не наслаждайся здоровьем»

Во многих семьях высоко ценится преодоление. Ребенок, который отправился в школу с температурой, заслуживает всяческого поощрения. Тот же, кто позволяет себе во время болезни расслабиться и отдохнуть, воспринимается с некоторым осуждением. «Ты не должна болеть, ты мать детей!», «Ничего, что плохо себя чувствуешь, обязанности никто не отменял» - расхожие фразы в таких семьях. Ребенок, а затем и взрослый, слыша подобный посыл, приучается, с одной стороны, к мысли, что болезнь привлекает к нему всеобщее внимание, а с другой — к ожиданию, что плохое самочувствие повысит ценность любого его действия. В результате такие люди пополняют армию бедолаг, которые упрямо сидят на работе, даже если простуда берет за горло. И с огорчением узнают, что никакой похвалы их трудовой подвиг не заслуживает. Это становится поводом для ощущения своей недооцененности, заниженной самооценки или обид.

Говорят, кто предупрежден – тот вооружен. Прочитав эту статью, вы можете сознательно избегать слов, которые могут испортить будущее вашего ребенка. Однако что делать, если эти установки вы неожиданно обнаружили у себя? Пытаться изменить родителей или выяснить с ними отношения по поводу ошибок вашего воспитания — дело совершенно бесперспективное. В свое время следование родительским установкам позволило вам, зависимому от взрослых ребенку, приспособиться к требованиям сильных, больших людей. Но сейчас ситуация изменилась. Взрослый — это вы. А значит, имеете полное право сознательно изменять бессознательные решения, которые навязывает нам собственное детство.

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Валентина Соломатина