Простые игры с тестом для малышей от 1 до 1,5 лет

Подборка мини-уроков по лепке для самых маленьких детей. Малыши в этом возрасте только начинают лепить, поэтому и все приведенные в этой статье уроки будут самыми простыми и незамысловатыми.

Зачем лепить с малышами до 1,5 лет?

Лепка с малышами от 1 до 1,5 лет - это один из самых лучших способов их развития. В процессе работы с тестом у детей очень хорошо развивается мелка моторика пальцев (ученые давно доказали, что степень развития мелкой моторики напрямую связана с уровнем развития речи и умственных способностей ребенка).

Из чего лепить?

Начинать лепить лучше из соленого теста – покупного или домашнего.

Рецепт домашнего теста для лепки:

- 1 стакан муки,

- 1/3 стакана соли,

- 2 столовые ложки растительного масла,

- горячая вода (температура воды очень важна! Чем теплее вода – тем лучше набухнет клейковина в муке и тем мягче и эластичнее будет тесто).

Для того, чтобы подкрасить тесто подойдут пищевые красители. В принципе лепить с малышами можно и из неокрашенного теста.

Что будем лепить?

Конечно в этом возрасте никто не лепит котиков и колобков - такие задания ребенку еще не под силу. Обычно в процессе лепки с малышами стараются сделать так, чтобы ребенок совершал как можно более разнообразные и полезные движения пальцев рук (втыкал в тесто мелкие предметы, мял его пальцами и т.п.).

Как объяснить?

Не забывайте золотые правила обучения малышей от 1 до 2 лет:

1. Лучше один раз показать, сделав это самой, чем 10 раз объяснить. Малыши до 2 лет лучше всего учатся просто подражая маме, которая весело и дружелюбно играет рядом.

2. "Все может пойти не по - плану" - да это так! Занятия с малышами непредсказуемы. Поэтому не бойтесь отклоняться от намеченной цели и не ругайте малыша, если он решил не следовать вашему плану "обучения".

3. "Рука в руке" - золотой прием обучения малышей от 1 до 2 лет. Если у малыша не получается воткнуть макаронинку в тесто - просто вложите ее в руку ребенку, а затем взяв его руку в свою - "рука в руке" - выполните вместе нужное движение. 5-7 повторов - и малыш начнет делать все сам (если захочет ).

4. Радуйтесь достижениям малыша и не скрывайте от него свою радость. Ваши счастливые глаза и добрые слова подскажут ему, что то, что он делает – правильно. Такое поведение мамы развивает уверенность малыша в своих силах и побуждает его к успешному развитию.

Урок 1 – знакомимся.

Прежде чем начать играть с тестом, ребенку обязательно нужно с ним познакомиться. Знакомство просто необходимо потому что:

1. Малыш не будет выполнять никаких ваших заданий, пока вволю не наиграется с тестом.

2. Не все дети, увидев тесто, тут же бросаются мять его в руках. Некоторым нужно время, чтобы привыкнуть к новому материалу. Самый простой способ познакомить ребенка с тестом – это просто сесть рядом и начать из теста лепить. Слепите для малыша колобка и подкатите его к нему, спев песенку из сказки. Слепите кренделек, баранку или булочку и покормите ими маленькую зверушку. Вылепите мячик или тарелочку. Когда малыш увидит, что мама увлеченно мнет в руках новый материал и так «интересно» с ним играет – он обязательно заинтересуется и попробует взять тесто в руки. А дальше все получится само собой.

Урок – 2 – "Втыкалочки".

Маленькие дети очень любят что-то втыкать в тесто, и это - полезное занятие, в процессе этой игры малыши отлично развивают мелкую моторику. Слепите из теста пирожок и предложите его украсить. Начните это делать сами и пригласите в игру малыша. Если ребенок затрудняется в выполнении задания – возьмите его руку в свою и первые несколько движений сделайте вместе – когда его рука «запомнит» новое движение – он начнет втыкать в тесто предметы самостоятельно.

Втыкать в тесто можно самые разные предметы (использовать небольшие предметы разной формы очень полезно - ребенок захватывает такие предметы тоже по-разному, т.е. движения пальцев, которые малыш производит в игре, будут наиболее разнообразными - и это очень полезно). Макароны, орехи, фасоль (если вы уверены, что ребенок ее не съест), небольшие игрушки, крышечки от бутылок, любую мелочь, которая найдется в вашем доме (просто пройдитесь по квартире и соберите горстку небольших вещей) - чем более разнообразные предметы для игры вы подберете - тем лучше.

Урок 3 - Оставляем отпечатки.

Более крупными предметами можно оставлять отпечатки на тесте - это занятие хорошо развивает детские пальчики. Ну а малышей обычно такая "игра" очень нравится. Отпечатки можно оставлять:

- крышечками от фломастеров или карандашами - получаются милые "дырочки",

- вилкой,

- фигурками от сортера (заодно можно изучать названия фигур - проговаривать "квадрат", "круг" и т.п.),

- любыми игрушками,

- можно оставлять на тесте узоры массажными предметами (шишка, бигуди, расческа, массажный мяч) - ребенок будет не только развивать моторику, но и массировать пальчики,

- очень забавные отпечатки получаются, если использовать детали Лего.

Урок 4 – Отпечатки ладошкой и пальчиками.

Предложите ребенку сделать дырочки пальчиком в лепешке из теста (для начала просто возьмите в руку пальчик ребенка, сделайте несколько дырочек его пальчиками и "радостно удивитесь" полученными результатами, сделайте пару дырочек своей рукой и пригласите в игру малыша). Это увлекательное занятие нравится детям и к тому же отлично развивает моторику. В полученные «дырочки» можно что-то прятать или «сажать» (прятать зернышки фасоли или маленькие кусочки макарон в дырочки - "сажать семена в огороде").

Оставляем отпечатки ладошкой и кулачком. Возможно ваш ребенок заинтересуется таким занятием как оставление отпечатков ладоней и кулачков на тесте. На первых порах можно выполнять игру "рука в руке" вместе с ребенком, проговаривая стишки:

Шлеп – шлеп ладошечка, Стучу я по лепешечке (стучим ладошкой по мягкому тесту, приминаем его). Тук – тук я стучу, Тесто сплющить я хочу! (стучим кулачком по тесту).

Урок 5 – Вилка и нож.

С помощью вилки и ножа (игрушечных конечно, пластмассовых) малыш может выполнять с тестом самые немыслимые вещи. Просто покажите ему как можно вилкой протыкать тесто и оставлять на нем «дырочки» (обычно на самых маленьких детей это действует магически - им нравится втыкать вилку в тесто), накалывать на вилку кусочки, разрезать ножиком «колбаску» (в возрасте от 1 до 1,5 лет ребенок будет «имитировать» работу ножом, отрезать кусочки ножиком от теста он научится чуть позже). После показа передайте нож и вилку в руку ребенка и предложите ему поиграть с тестом самостоятельно. Эта простая «возня» с тестом, ножом и вилкой также замечательно развивает моторику и навыки конструирования.

Урок – 6 Складываем тесто в коробочку.

Разорвите тесто на небольшие кусочки, предложите малышу сложить все эти кусочки в небольшую баночку или коробочку (чем уже будет отверстие этой баночки/коробочки, тем более "развивающей" будет игра). Обыграть задание можно так - пусть в гости к малышу придет игрушечная киска и попросит сложить для нее в стаканчик вкусные конфетки, чтобы она смогла их съесть. Это упражнение хорошо развивает моторику, а также важный навык для этого возраста – пинцетный захват пальцами небольших предметов.

Все вышеописанные "занятия" просты и незамысловаты только на первый взгляд. Для крохи от 1 до 1,5 лет такие "игры" - это отличный способ развития мелкой моторики (а развивать детские пальчики - очень важно).

Если пальчики хорошо развиты.

Следующие игры и упражнения будут чуть более сложными, чем предыдущее (но все же они вполне по силам малышам ближе к 1,5 годам). К выполнению этих заданий стоит приступать тогда, когда малыш уже знаком с тестом и хорошо справляется с простыми играми, которые были описаны в первой части.

1. Достаем из теста "сюрпризики".

Покажите малышу небольшую игрушку, поиграйте с ней на его глазах (пусть она попрыгает и потанцует перед малышом), затем спрячьте ее в тесто (сделав «пирожок» с игрушкой внутри) и удивленно воскликните «Ой! Спряталась наша игрушка (котенок, петушок и т.п.)! Ой! Где же она?».

Если малыш не торопится выковыривать игрушку из теста – вытащите игрушку из теста сами («Да вот же она! Спряталась от нас!») - таким образом вы "покажете" ребенку как выполнять это задание. После этого снова спрячьте игрушку в тесто и снова предложите ее «поискать» ("Ой! Опять спряталась! Давай ее достанем оттуда! Где она? Ну-ка доставай ее!") Кто-то начнет искать игрушку сразу, кому-то потребуется несколько раз посмотреть на то, как это делает мама (возможно ребенок решится на извлечение игрушки спустя еще несколько занятий).

Чтобы помочь малышу справиться с заданием первое время можно выполнять упражнение "рука в руке".

2. Прячем игрушки в тесто.

Положите на круглый пирожок небольшую игрушку. Взяв руки ребенка в свои, вместе "спрячьте" игрушку в тесте. "Ой! А где же наш .....? Давай его достанем обратно!" Проделайте упражнение несколько раз - постепенно все меньше и меньше участвуя в этом процессе и передавая инициативу ребенку.

В конце-концов малыш научится прятать игрушки в тесто самостоятельно.

3. Достаем тесто из баночки.

На первый взгляд - это очень примитивное задание. Но на самом деле достать тесто из баночки не просто даже взрослым. Эта несложная "игра" очень хорошо развивает детские пальчики. Покажите ребенку лепешку из теста и сложите ее в баночку:

"Ой! Тесто в баночке! Как же его достать? Давай достанем его из баночки, вот так!" (первые насколько раз доставайте тесто из баночки сами, затем предложите это сделать ребенку). Кстати если малыш уже знаком с тестом - можно вообще ничего не показывать - просто оставить на видном месте баночку с тестом... ну а любопытство вашего ребенка само подскажет ему что делать .

4. Кормим зверят (надавливаем пальчиком на комочек).

Один из основных приемов работы с тестом, которому обучают деток от 1 до 2 лет – «надавливание». Учите ребенка надавливать на комочки теста – это очень хорошо развивает пальчики, также с помощью этого приема малыши смогут делать свои первые поделки. Для выполнения этого упражнения «заготовьте» для малышей комочки из теста (если есть предположение, что малыш из 10 разложенных перед ним комочков тут же сделает один большой ком – то выдавайте ему комочки по одному). Покажите малышу зверушку и предложите ему эту зверушку покормить. Кладите на лист бумаги по кусочку теста и побуждайте малыша надавливать на этот комочек пальчиком. Сначала выполняйте упражнение «рука в руке» (мама берет пальчик ребенка и этим пальчиком надавливает на комочек), через какое-то время малыш будет выполнять это упражнение самостоятельно. Заинтересовать ребенка вам помогут зверушки, которые будут каждый раз радоваться "пирожку", который малыш сделал для них своими пальчиками.

5. Отрываем кусочки теста и складываем его в тарелочку.

Эта игра учит приему "отщипывание" - навыку отрывать кусочки теста от целого куска. Скатайте из теста небольшие колбаски, предложите малышу покормить зверят - набросать в тарелочку кусочки теста.

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Евгения Примак