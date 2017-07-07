Интересные игры с песком

Игры с песком не только забавны, но и полезны детям. Посмотрите, как им нравится трогать песок, пересыпать его руками или с помощью совочка. Игры для детей с песком благотворно влияют на психику и производят успокаивающий эффект. Играя с песком, дети познают окружающий мир, знакомятся со свойствами веществ, учатся терпению и трудолюбию.

Отпечатки (1,5 - 4 года)

Сделайте на песке отпечатки своих ладошек, кисти, ступней, локтей. Вы можете чередовать рисунки: сначала след оставляете вы, затем ребенок. Придумывайте вместе узоры и сравнивайте размер: У мамы большая ладошка, у тебя поменьше.

Формочки (2 - 4 года)

Приготовьте ведерко и формочки 3—4 видов и размеров по 8—10 штук каждого вида. Предложите ребенку опускать формочки в ведерко и проверять насколько быстро оно заполняется. Расскажите, что формочки лежат неплотно и гремят, и спросите, что нужно сделать, чтобы ведерко было заполнено плотно (досыпать между формочками песок).

Таинственные следы

Устройте угадай-ку: показывайте ребенку разные отпечатки на влажном песке (например, от ракушки, мяча, папиных сандалий) и предлагайте угадывать, кто оставил этот таинственный след.

Движения (1,5 - 3 года)

Предложите малышу сесть рядом с вами на песок и опустить в него ручки. А теперь обеими ладошками изобразить, как месят тесто, как рубят дрова, как едут санки, как скачет лошадка, как ползет змея. Усложните задание, вообразив, что вы играете на рояле, печатаете на компьютере. добавляйте новые движения для всей ладошки и каждого пальчика в отдельности, предлагайте ребенку выдумывать свои и комментируйте то, что вы чувствуете

Сапер (от 3 лет)

Погрузите в песок собственную ладонь или закопайте крупную игрушку. Ребенок должен, не дотрагиваясь до вашей ладони руками, полностью раскопать ее и сдуть весь песок. дотронулся до руки (игрушки) — проиграл (мина «взорвалась»), и нужно поменяться ролями.

Тир (от 5 лет)

Возьмите несколько камешков, пробок или ракушек—они будут «пулями. На песке отметьте мишень : расчертите несколько концентрических кругов (для усложнения можно пометить каждый определенным количеством баллов). С расстояния 5—10 шагов старайтесь вместе с ребенком за- бросить камешки в самое «яблочко’.

Ощущения (2—7 лет)

Сядьте рядом с ребенком на песок, прижмите к нему ладони, предложите ребенку сделать то же самое. А теперь расскажите о своих ощущениях («песок теплый, нагрелся солнцем, песчинки щекочут руки»). Попросите ребенка описать свои ощущения. Не расстраивайтесь, если сначала он будет использовать ваши слова. Спросите, что ребенок будет ощущать, если поменяет положение рук, если будет ими двигать, а затем выполните это действие и сравните ощущения с описанными.

Чудо-звуки (4—10 лет)

Для игры понадобятся ведерко, формочки (желательно закрывающиеся), пластиковая бутылка, коробочки от киндер-сюрпризов, шуршащий пакет маечка, пустой спичечный коробок. Предложите ребенку поочередно насыпать песок в разные формы, встряхивать его и прислушиваться к звукам. Поясняйте, что предметы сделаны из разных материалов (пластмасса, картон, полиэтилен) и поэтому издают разные звуки. Вместе вы можете придумать целую ‘мелодию» из разных звуков и сыграть ее.

Угадай-ка (от 3 лет)

Спрячьте в песок небольшие фигурки или листочки с написанными словами. Это — ключи к загадкам которые будет разгадывать ребенок. Отгадав ответ, вместе раскопайте песок и проверьте правильность догадки. Эта игра подойдет для группы детишек, можно устроить конкурс эрудитов, а призами станут раскопанные игрушки — «отгадки».

Песочные часы (от 3 лет)

Возьмите две небольшие пластиковые бутылки, в одну из них насыпьте песок и закройте крышкой. В крышке сделайте небольшое отверстие. Пустую бутылку без крышки прикрепите к бутылке с песком — часы готовы. А теперь можно устроить соревнование на время, например кто больше сделает куличей, пока пересыпается песок.

Солнечные часы (от 6 лет)

На песке начертите круг, в центре поместите палочку, ветку или пластиковую бутылку, наполненную песком для устойчивости. По наручным часам проверьте, когда наступит полдень, и отметьте на «циферблате ’число 12. Можно повторять проверку каждый час и предлагать ребенку выкладывать остальные цифры или усложнить задачу: по симметрии от «12» выложить остальные отметки на «циферблате», а затем проверить точность по наручным часам.

Буквы и цифры (от 3 лет)

На песке легко писать, используя любые подручные средства: веточку, палочку или собственный палец. Вы можете обучать ребенка письму, показывать незнакомые буквы и цифры. С детьми постарше можно устраивать «диктант» или предлагать вставить пропущенные буквы в написанных вами словах.

История и мифология (5—8 лет)

Потихоньку от ребенка спрячьте в песок несколько «предметов древнего быта» (маленькие глиняные кувшинчики сойдут за амфоры, если вы рассказываете о древнем Риме; фигурка кошки будет символизировать древнеегипетские верования и т.д.). Вы можете сначала немного рассказать ребенку, а затем начать «раскопки», предупредив, что «где-то здесь спрятана вещица, связанная с вашим рассказом», а можете «случайно вместе раскопать сокровище, а затем сопровождать находку рассказом. для полноты картины захватите в свою археологическую экспедицию кисточки и мягкие тряпочки, чтобы аккуратно, не дыша, стирать песок с вашего открытия. Такой игрой можно заинтересовать и поклонника древней истории, и того, кто скучает на уроках.

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Алевтина Мармеладова