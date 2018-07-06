Ошеломительное открытие о роли детей в жизни родителей

Фото: авто-св.рф Специалисты из Парижской школы экономики провели опрос касательно влияния детей на жизнь их родителей. Результаты они обнародовали в специализированном издании и уже вызвали множество споров на эту тему.

Так, по мнению исследователей, появление ребенка не приносит счастья родителям. Точнее, это счастье длится всего год после появления малыша.

По словам ученых, они анализировали данные, которые собрали в четырех странах: Великобритании, США, Австралии и Германии. При этом они сами признаются, что вопрос был более чем деликатным, и им пришлось столкнуться с определенными сложностями в период работы. Чтобы снизить риск оценивания совершенно разных людей с разными желаниями и предпочтениями, они решили подвергать рассмотрению истории семейных пар до рождения ребенка и после этого события.

Французам удалось собрать большую выборку мнений и, проанализировав ее, они пришли к результату, что для взрослого человека в жизни гораздо важнее его партнер, а не ребенок.

Эйфория после рождения малыша улетучивались уже спустя 12 месяцев, а после двух лет жизни ребенка и вовсе никто не считал его «счастьем», настолько привыкали к его существованию рядом с собой. Причем, это касалось как матерей, так и отцов.

По словам опрашиваемых, позитив от ощущения того, что ты - родитель, сильно «смазывалось» от постоянной усталости, отсутствия личной жизни и, как следствие, раздражительности.

В последующие годы ощущения радости от того, что в семье есть дети - не прибавлялось. Наоборот, ребенок-подросток приносил немало хлопот родителям.

В итоге ученые сделали заключение, что рождение малыша не оказывает длительного положительного воздействия, а это означает, что аксиома «дети - это счастье», всего лишь «оценочное суждение».

А вот что делало родителей счастливее, так это наличие их друг у друга. Главное в жизни - партнер. По крайней мере, так отвечали испытуемые.

Впрочем, ученые были сами несколько удручены полученными результатами и сделали предположение, что, возможно, к старости родители все же поймут, что, когда-то родив ребенка, они обрели свое счастье.

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Анна Смирнова