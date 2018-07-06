Ошеломительное открытие о роли детей в жизни родителей
Так, по мнению исследователей, появление ребенка не приносит счастья родителям. Точнее, это счастье длится всего год после появления малыша.
По словам ученых, они анализировали данные, которые собрали в четырех странах: Великобритании, США, Австралии и Германии. При этом они сами признаются, что вопрос был более чем деликатным, и им пришлось столкнуться с определенными сложностями в период работы. Чтобы снизить риск оценивания совершенно разных людей с разными желаниями и предпочтениями, они решили подвергать рассмотрению истории семейных пар до рождения ребенка и после этого события.
Французам удалось собрать большую выборку мнений и, проанализировав ее, они пришли к результату, что для взрослого человека в жизни гораздо важнее его партнер, а не ребенок.
Эйфория после рождения малыша улетучивались уже спустя 12 месяцев, а после двух лет жизни ребенка и вовсе никто не считал его «счастьем», настолько привыкали к его существованию рядом с собой. Причем, это касалось как матерей, так и отцов.
По словам опрашиваемых, позитив от ощущения того, что ты - родитель, сильно «смазывалось» от постоянной усталости, отсутствия личной жизни и, как следствие, раздражительности.
В последующие годы ощущения радости от того, что в семье есть дети - не прибавлялось. Наоборот, ребенок-подросток приносил немало хлопот родителям.
В итоге ученые сделали заключение, что рождение малыша не оказывает длительного положительного воздействия, а это означает, что аксиома «дети - это счастье», всего лишь «оценочное суждение».
А вот что делало родителей счастливее, так это наличие их друг у друга. Главное в жизни - партнер. По крайней мере, так отвечали испытуемые.
Впрочем, ученые были сами несколько удручены полученными результатами и сделали предположение, что, возможно, к старости родители все же поймут, что, когда-то родив ребенка, они обрели свое счастье.
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