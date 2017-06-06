Тридцать простых трюков, чтобы ваш ребенок засиял от счастья

Многие мелочи, которые кажутся нам совершенно банальными, имеют огромное значение для детей. Детское восприятие намного ярче, эмоциональнее, — любая незначительная для взрослого вещь становится открытием для ребенка.

1. Надеть ожерелье из макарон на шею. И ходить в нем весь день. Ну или, по крайней мере, пока вам не понадобится выйти из дома.

2. Создать фамильный девиз или слоган. («Неудержимые!», «Мы можем!», «Мы сделаем это!») и повесить на холодильнике. Вспоминайте его всякий раз, когда ребенок почувствует себя несчастным.

3. Выйти на прогулку с ребенком. Не по делам, не по пути куда-то, а именно на прогулку и именно с ребенком.

4. Тайно положить милую записку (и кусочек шоколада) в его школьный рюкзак.

5. Играть вместе в компьютерные или видеоигры.

6. Сказать «да» чему-то обычно запрещенному. Например, позволить себе вместе посидеть на школьном подоконнике.

7. Оторваться в парке развлечений по полной. Ведите себя как маленькие дети. Не стесняйтесь и не включайте «строгого родителя». Покажите, сколько восторга у вас вызывают простые аттракционы.

8. Помириться. Если вы поссорились, обязательно найдите повод помириться. Заглушенные детские обиды того не стоят.

9. Молча закрыть дверь. Если комната ребенка выглядит так, будто по ней прошлась волна цунами, молча закройте дверь и, не обращая ни на что внимания, просто хорошо проведите свой день.

10. Чаще приезжать к бабушкам. Постарайтесь находить для них время почаще.

11. Заняться новым делом. Если ваш ребенок действительно старался, но ничего не получилось, не наседайте на него. Просто переключите внимание на что-то другое.

12. Пошлепать по лужам от души. Пусть ребенок не пропустит ни одной лужи на пути. Даже если он без резиновых сапог.

13. Сделать самостоятельно открытку. Возьмите много блесток, клей, ручки с блестящими чернилами и сделайте открытку для ребенка на день рождения самостоятельно. Хотя открытку можно сделать и без повода.

14. Взять домашнее животное. Милое и нуждающееся в заботе, домашнем тепле и детской любви.

15. Пусть сам разберется. Дайте вашему малышу шанс самостоятельно побороться за свои права в песочнице или на детской площадке, прежде чем вмешаться самому.

16. Не расспрашивать. Отложите расспросы в духе «Как прошел твой день», если видите, что ваш ребенок пришел домой раздраженным и уставшим. Вы всегда успеете услышать его рассказ за ужином.

17. Создать собственную традицию: пироги по вторникам и субботам, послеобеденный велопробег или сбор яблок каждую осень.

18. Спросить вашего ребенка, чему бы он хотел научить вас. Для разнообразия.

19. Позволить ходить в чем хочет. Разрешите наряжаться своей дочке для похода по магазинам так, как ей нравится. Целый месяц.

20. Пусть ваш ребенок «подслушает», как вы говорите что-то замечательное про него.

21. Вместе посмотреть на полнолуние. Ради этого можно один раз лечь спать позже обычного.

22. Распечатать фотографии, чтобы у вас было что-то, что можно было бы однажды взять в руки и посмотреть вместе с ребенком.

23. Не торопить ребенка. Когда вы спешите, он часто начинает не успевать только из-за того, что нервничает.

24. Приготовить блины в форме сердечек на завтрак.

25. Устроить дискотеку во время выполнения домашнего задания. Если ребенок немного устал, делая уроки, смело включите музыку погромче и устройте танцевальную вечеринку. Раз в месяц можно себе позволить.

26. Придумать тайное семейное рукопожатие.

27. Повесить доску для обмена сообщениями.

28. Начать бой подушками!

29. Показать ребенку свои старые дневники, письма и фотографии, когда вы были в его возрасте.

30. Говорить ребенку чаще спасибо просто за то, что он выполняет домашние обязанности по собственной воле, без напоминаний. Даже если он просто наполнил пустой графин водой или повесил мокрое полотенце сушиться.

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Валентина Соломатина