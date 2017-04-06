Зачем девочкам папы?

Действительно, если мама передает дочери все свои женские знания и навыки непосредственно, то папа в этом процессе воспитания будущей женщины вроде бы и не нужен. Однако, это не так. Именно папа должен придать смысл маминому учению: зачем девочке быть женщиной, почему нужно одеваться, готовить, любить? В отношениях с отцом девочка учится быть женщиной, и с ним же впервые себя таковой ощущает. Что должен сделать папа, чтобы дочь выросла уверенной в себе и счастливой женщиной? Ничего особенного. Девочке достаточно его присутствия и любви, а также заботы, защиты и поддержки. А вот строгость в общении с дочерью ни к чему. Ведь девочка не воспринимает отца, как пример для подражания, и его требовательность не стимулирует ее к обучению, а только ранит и отталкивает.

И вот, когда девочка, будучи влюбленной в папу, предлагает папе на ней жениться, он должен объяснить дочери, что он абсолютно бесперспективен для нее как сексуальный объект, но в мире есть другие мужчины, которые могут стать для нее близкими (причем это никак не помешает папе по-прежнему любить ее). Тем самым отец даст дочери "разрешение" на любовь и счастье во взрослой жизни. Если же отец уйдет от подобных разговоров или будет отшучиваться, девочка может попасть в сложную ситуацию: она в конце концов узнает, что другие мужчины есть, но не поймет, разрешает ли папа их любить. Кстати, если у отца есть серьезные внутренние причины, мешающие ему "отпустить" дочку, то впоследствии у девушки появится подсознательная уверенность, что она может позволить себе полюбить, только поссорившись с отцом.

А вообще, с наступлением подросткового возраста у девочки, когда наступает момент недовольства своим телом, лицом и внешностью, нормальный и адекватный папа должен снова мобилизоваться и оказывать девочке так необходимую ей моральную поддержку. Ее пугают изменения, которые происходят с телом, она не уверена в том, что вырастает красивой, поэтому ей нужно, чтобы папа любил ее и был с ней нежен, подбадривал ее и уверял в том, что она красивая и замечательная и вообще, восхищался ею как женщиной. В противном случае у девочки может появиться соблазн искать подтверждения своей привлекательности в беспорядочных сексуальных контактах.

Какую роль играет папа в жизни дочери?

Во-первых, это первый мужчина, которого она встречает в жизни. Во-вторых, долгое время она считает его единственным. От того, как сложатся отношения папы и дочери в первые пять-семь лет, зависит, кем будут для нее мужчины во взрослой жизни.

Мужчинам легко любить своих дочерей. Дочь – это еще одна женщина в семье. С ней не нужно конкурировать за внимание жены, как с мальчиком. Дочь не нужно строго воспитывать. Дочери, как правило, послушны, нежны, их милый «щебет» так приятно послушать после трудового дня. Дочь всегда обнимет, приласкает, позаботится о самочувствии. С дочерью мужчина чувствует себя свободнее, чем с сыном (он не рискует встретиться с собственным несовершенством), и ему легче стать для нее хорошим отцом.

Дочь повзрослела. Она выбирает себе объект любви и знакомит его с папой. Отец, при этом, как правило, переживает бурю чувств. Здесь и любовь, и ревность, и тоска по тому времени, когда маленькая девочка была всего лишь «папиной дочкой». Отец начинает сравнивать бывшие между ними нежные отношения с теми, которые он видит перед собой сейчас. И все начинает говорить не в пользу незадачливого кавалера.

Что важно понять папе?

Что их отношения с дочерью неповторимы, но на них нельзя построить взрослую жизнь. С ним дочка училась любить и быть любимой, но только с другим человеком она сможет использовать это чувство для строительства собственной жизни. Нужно помнить и о том, что дочери нужны поддержка и понимание. Чтобы помочь ей адаптироваться к взрослой жизни и взрослым отношениям, отец должен не конкурировать с ее избранником, а, напротив, оправдать его мужскую позицию.

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Евгения Примак