Воспитание девочек: семь правил

Как воспитывать девочку? Вопрос важный и не простой. Что особенного нужно знать и учитывать при воспитании именно девочки как будущей женщины, как будущей жены и матери?

Правило первое: Красавица

Сомнение в своей внешней привлекательности — тяжелый крест для девочки. Какими бы внешними данными природа не наградила вашу доченьку, вы должны с самого нежного возраста воспитывать ее в убеждении, что она — красавица. Подчеркивайте достоинства. Не посмеивайтесь над ее недостатками: полнота, веснушки, курносый носик — все это неповторимые черты ее личного очарования. Поощряйте работать над своей внешностью. Уход за волосами, чистка кожи, маски — чем раньше выработаете навык разумного внимания к внешности, тем лучше.

Правило второе: Та, которую любят

Поколение женщин, взращенное супертребовательными родителями, не может избавиться от представления, что любовь нужно заслужить. Отсюда чрезмерная старательность, комплекс жертвы и неумение просто осознавать себя любимой. Лишенная в детстве явных проявлений родительской ласки, девушка полетит на первый огонек того света, который покажется ей любовью. Следовательно, она может стать добычей любого проходимца, который не поленится погладить ее по голове и сказать пару нежных слов.

Правило третье: Благоразумная Женщина — хранительница жизни

Внушите вашей дочке правила безопасности. Научите ее разбираться в людях и ситуациях. Не запугивайте, но предостерегайте от излишней доверчивости. Пусть она научится избегать всего того, что угрожает жизни, здоровью, репутации.

Правило четвертое: Ангел- хранитель

Если женщина не умеет заботиться о близких, то это не женщина. Научите девочку замечать чужую боль. Пусть по мере сил она старается помогать слабым и больным. Не бойтесь одернуть, если при Вас дочь высмеивает чьи-то недостатки. Девочки могут быть жестокими, и куда больше, чем мальчики. Позволяйте ребенку заботиться о своих близких. В частности о вас- единственной и незаменимой мамочке. Пусть неумело, зато искренне. Будьте благодарны и показывайте это. И — сложная задача! — постарайтесь воспитывать девочку так, чтобы она не направляла свое милосердие на людей недостойных. Баланс милосердия и благоразумия — вот рецепт истинной женственности.

Правило пятое: Маленькая хозяйка любого дома

Не сложно привить девочке навыки стирки и уборки, кулинарии и шитья. Куда сложнее научить юное создание обихаживать дом без жалоб и надрыва. Научите дочь рациональным приемам ведения домашнего хозяйства. Пусть она управляется по дому легко и привычно — а если задача сложная, пусть не постесняется привлечь к ее выполнению всех, кто способен ей помочь.

Правило шестое: Деятельная и оптимистичная

Не сковывайте инициатив вашей дочери. Позвольте ей попробовать себя в роли лидера. Отмечайте ее успехи. В современном мире женщины стремительно выдвигаются на ведущие роли. Умение не быть безапелляционной, способность выслушивать мнение других, приспосабливаться к коллективу — все это ей очень понадобиться.

Правило седьмое: Индивидуальность

Выявить и развить в ребенке индивидуальность, пожалуй, самое трудное. Способствуйте развитию личности ребенка — но не пытайтесь сломать его индивидуальность. Поддержите то положительное, что явно и неуклонно проявляется в Вашем ребенке.

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Алевтина Мармеладова