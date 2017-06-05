Как не потерять ребенка в толпе

Большие скопления людей опасны тем, что малыш может дезориентироваться и потеряться. Нужно заранее спланировать свой поход и подготовить детей к нему, чтобы весёлая прогулка не закончилась поисками. Для этого стоит воспользоваться советами для родителей, как не потерять в толпе ребёнка.

1. На отдыхе везде берите с собой фотографию ребенка. Непосредственно перед входом в места массового скопления народа фотографируйте ребенка на сотовый телефон (скажите, что это игра такая) – таким образом, в случае, если ребенок потеряется, у вас будет самая свежая фотография непосредственно в той одежде, в которой он потерялся.

2. Если вы собираетесь на отдых заграницу, необходимо всeгда иметь при себе документы, подтверждающие, что ребенок на самом деле ваш.

3. Одевайте ребенка в яркие вещи. Так вы быстрее заметите его в толпе. Пришейте к одежде ребенка метки, выполненные на хлопчатобумажной однотонной ткани печатной машинкой или вышитые ниткой с именем, фамилией, телефоном для связи и медикаментозными противопоказаниями. Прицепите к одежде ребенка брелок-напоминалку с именем ребенка и вашим сотовым телефоном. На отдыхе обязательно положите в карман малыша визитную карточку отеля с анкетными данными ребенка.

4. Не выводите ребенка в места скопления народа с дорогими вещами и ценностями (плейеры, айподы, дорогие телефоны, золотые украшения, броская и дорогая одежда могут оказаться черезчур притягательным объектом криминального посягательства).

5. В магазинах, торговых центрах, на площадях договоритесь с ребенком о месте встречи, если он вдруг потеряется. Обговорите с ребенком, что он должен делать, если потеряется:

• громко позвать родителей и немного подождать;

• обратиться за помощью к взрослым (к милиционеру, продавцу, охраннику, женщине с детьми);

• назвать свое имя, фамилию, адрес проживания или дать визитку с необходимой информацией.

Маленькие дети должны четко уяснить и запомнить: если потерялся – стой там, где стоишь. Родители же в первую очередь должны «пойти назад по своим следам» – пройти назад тем же маршрутом, каким пришли до момента обнаружения исчезновения ребенка. Если вы заметили ребенка, не зовите его, постарайтесь не терять его из виду и начните продвигаться к нему. После того как вы нашли друг друга, не обрушивайтесь на ребенка, ругая его за неправильное поведение, лучше разберите с ним ошибки, которые были допущены. Проанализируйте, правильно или нет было выбрано место для встречи, и почему ребенок сразу не смог его найти.

6. Объясните ребенку, что ему ни в коем случае не следует ничего брать у незнакомых людей, садиться к ним в машину или идти с ними в малолюдное место. Подросток должен знать, что никогда не следует перемещаться автостопом. Если же кто-то попытается заманить в машину силой, затаскивать в малолюдное место или просто следить – нужно громко кричать и звать на помощь.

7. Ребенок должен быть готов, что от него будут просить «помощи» незнакомые люди – от банального «помоги найти в кустах котенка», до изощренного «там на дороге мальчик под машину попал». Если мы хотим, чтобы в ребенке были воспитаны доброта и отзывчивость, лучше учить его следующим образом: «Если просят помощи – иди к другим людям и говори, что тому человеку нужна помощь…» То есть помоги – но не сам, а обратившись к знакомому тебе взрослому.

8. Ребенок никогда не должен играть в пустынных зданиях и изолированных районах. Подросток должен избегать передвижений через пустые парки, поля или аллеи.

9. Уходя куда бы то ни было, ребенок или подросток должен оставлять информацию о себе: с кем, когда, куда, до какого времени.

10. Периодически играйте с ребенком в ролевые игры, изображая чужого человека, который куда-то его заманивает. Так малыш научится отказывать незнакомым людям и обращаться за помощью. Попробуйте сами побыть в роли ребенка, а ребенок пусть побудет «преступником». Это может дать совершенно необычный и очень запоминающийся опыт! По итогам игры обязательно устраивайте «разбор полетов»! Но не ругайте ребенка, если он что-то сделал неправильно, а объясните, что было не так и как следует делать.

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Алевтина Мармеладова