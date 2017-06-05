Ребенок ленится? Узнайте возможные причины и способы преодоления
Лень и нежелание что-то делать не возникает просто так. Они имеют свои причины. А если понять причину, то становится легче найти способ справиться со сложностями. Причины детской лени:
- Темпераментальные особенности.
Психические особенности, тип нервной системы очень важны для успешной деятельности ребенка. Например, дети-холерики могут испытывать сложности и лениться выполнять задания, требующие длительной сосредоточенности, а ребенок-интроверт не проявит особого желания выполнять задачи, требующие общения и активности.
- Отсутствие мотивации.
Если нет интереса до выполнения задания, то и желания выполнять его тоже не будет. Таким образом, если вы хотите, чтобы ребенок хотел что-то делать, заинтересуйте его. Покажите, что новый опыт делает жизнь более полной.
- Неуверенность в себе и страх потерпеть неудачу.
Ребенок, который постоянно слышит критику своих действий, вскоре делает вывод, что лучше вообще ничего не делать, поскольку все равно ничего не получится.
- Усталость.
За неделю школы и разных кружков ребенок может просто переутомиться и хотеть поваляться на диване, погулять и ничего не делать. Оцените загруженность ребенка, и если возможно, дайте ему время для отдыха.
- Плохие отношения с учителем.
Конфликт с тренером, учителем, низкая успешность могут стать причиной нежелания ребенка учиться. Покажите ребенку, что вы на его стороне, а потом разберитесь в причинах конфликта. Важно помочь ребенку научиться общаться, выходить из конфликта, строить отношения.
- Завышенные требования и ожидания родителей.
Высокие требования от ребенка, которые выше его сил, могут стать причиной его лени. И вместо того, чтобы перенапрягаться, психика ребенка переходит в «режим сохранения энергии». Пересмотрите свои ожидания, оцените уровень загруженности ребенка. Возможно стоит уменьшить требования, дать ребенку больше свободного времени.
- Незрелость нервной системы.
Исследователи доказывают, что до совершеннолетия мозг ребенка еще не достаточно развит в лобных долях, которые отвечают за планирование и оценку событий. Таким образом, лень может быть просто результатом неспособности спланировать свои действия и оценить результаты бездействия.Валентина Соломатина