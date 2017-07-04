Почему ребенок боится отца и к чему это может привести?

Изначально малыш воспринимает отца только как маминого ассистента и помощника, поэтому папе для того, чтобы сблизиться с крохой, придется приложить немало усилий.

Иногда, молодые и недостаточно опытные отцы боятся взять малыша на руки, боятся сделать ребенку больно. Конечно, эти опасения не безосновательны, и папа своими неуверенными действиями может доставить ребенку неприятные ощущения. Но будет гораздо хуже, если малыш не будет знать папин запах, прикосновение его сильных рук, его дыхание и сердцебиение. Ребенок просто не сможет узнавать в отце знакомого и близкого ему человека.

Также малыш может бояться отца из-за его громкого голоса, колючей бороды или усов, если папа будет сильно пахнуть одеколоном, алкоголем, табаком. Увидев отца в состоянии алкогольного опьянения, ребенок может навсегда отвернуться от родителя, особенно, если это повторяется довольно часто.

Очень часто встречаются семьи, в которых детей просто запугивают отцом. Например, мама часто употребляет такие фразы: «Вот папа придет, и я все ему расскажу!» или «Сейчас позову папу, и он быстро с тобой разберется!» и т.п.

Кроме того, бывают случаи, когда и папа ведет себя относительно ребенка слишком жестко и даже деспотично. По мнению многих психологов излишняя строгость родителя ни к чему не приведет. Ребенок должен боятся не отца, как злого и страшного зверя, а справедливости по отношению к своим поступкам.

Запугивание и слишком строгое отношение к ребенку может привести к развитию у малыша огромного количества комплексов, страхов, к появлению замкнутости, а также к подавлению силы воли и умения отстаивать собственное мнение.

Что же делать?

В первую очередь, стоит помнить о том, что выстраивание доверительных отношений требует больше времени и терпения.

Все люди, кроме матери, изначально воспринимаются малышом как незнакомые и потенциально опасные объекты. Поэтому, чтобы еще больше не напугать ребенка, будьте последовательны в своих действиях.

Если вы хотите, чтобы ребенок перестал боятся отца, помните, что именно на ваше психологическое состояние и на вашу внутреннюю оценку неосознанно ориентируется малыш. Поэтому вам необходимо первой продемонстрировать желаемое поведение, чтобы малыш понял, что это близкий и надежный для него человек, которому можно довериться также как и маме.

Научите папу быть нежным с малышом, правильно прикасаться к голенькому телу, делать массаж, гимнастику, читать сказки и петь песни.

Не стоит заставлять отца делать то, чего он не хочет. Например, менять подгузники, купать или кормить малыша. Ведь, если отец против — он будет это делать небрежно, без удовольствия, а малыш все обязательно почувствует и будет бояться.

Безусловно, отец — это кормилец и опора семьи, а в современном мире, чтобы сполна обеспечить своих родных, папам приходится очень много работать и мало находиться дома. Но стоит не забывать, насколько важно общение отца с ребенком, а лучше всего отдельно от мамы, наедине. Будьте уверены, такое общение принесет положительные эмоции как папе, так и малышу.

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Валентина Соломатина