Скороговорки. Нужны ли они детям?

Скороговорка – это фраза или стишок, построенные из труднопроизносимых слов, сочетаний звуков и слогов и предназначенные для проговаривания вслух.

Чем полезны скороговорки?

Скороговорки развивают речевой аппарат ребенка, делают его более совершенным и подвижным. Речь становится правильной, выразительной, четкой, понятной, а ребенок – успешной в будущем личностью. Это главная цель скороговорок, но не единственная.

Несмотря на то, что скороговорки читаются обязательно быстро, они учат ребенка, торопящегося в речи, произносить фразы более медленно, не «съедая» окончания, так, чтобы его понимали.

Разучивая скороговорку, ребенок учится осмысленно относиться к тому, что говорит, взвешивать каждое слово, если не слог, чувствовать связь между словосочетаниями, улавливать очень тонкие нюансы в интонации, смысле, значении.

Он также учится не только говорить, но и слушать. Это очень полезно и пригодится уже в школе, когда учитель выдает много различной информации. Русские скороговорки - бесценный материал для логопеда ведь они играют огромную роль, помогая ребенку в развитии речи. Вряд ли найдется родитель, который не захочет, чтобы его ребенок говорил, чисто, внятно, красиво. А ведь над этим нужно работать! Кто-то начинает говорить раньше, кто-то лучше, но на все можно повлиять и откорректировать.

Но что интересно, что изначально скороговорки были придуманы, скорее всего, не с этой целью, а исключительно для развлечения. Люди собирались на различные забавы, пели, танцевали, проговаривали скороговорки – весело было. Поэтому они относятся к народному фольклору и считаются особым шуточным жанром народного творчества.

Скороговорки для детей – это в первую очередь игра, а не обучение. Скороговорки придуманы исключительно для проговаривания их вслух. Вначале вы демонстрируете ребенку это, а потом начинаете вместе разучивать стишок.

Вначале произнесите скороговорку очень медленно и четко, разбивая на слоги.

Цель первого шага – правильно выучить скороговорку. Обращайте внимание на произношение всех звуков: и гласных, и согласных. Очень важно на этом этапе не допустить неправильного произношения ни единого из них. Сейчас вы учите и слова, и произношение. Медленно, но уверенно, как говорится.

После того, как этот этап успешно пройден и ребенок выучил текст и может произносить его правильно, учитесь делать все то же, но в беззвучном режиме. Сейчас работает только артикуляционный аппарат – без голоса, лишь губы, язык и зубы.

Третий шаг – чтение скороговорки шепотом. Очень важно, чтобы именно шепотом, а не шипя или тихо, ребенок четко и понятно мог произнести всю фразу.

Теперь произносите текст вслух, но медленно. Слитно, всю фразу целиком, без ошибок, но не торопясь.

Поиграйте с интонацией произношения: утвердительно, вопросительно, восклицательно, грустно и радостно, задумчиво, агрессивно, напевая, разными голосами. Очень полезно и в смысле развития актерских способностей.

И вот настало время устроить конкурс на самый лучший результат: быстро и без ошибок произносите всю скороговорку целиком. Предложите ребенку повторить ее трижды.

Каждому звуку – своя скороговорка.

Существует неисчислимое множество различных скороговорок. У нас наибольшей популярностью пользуются исконно русские скороговорки – близкие нам по смыслу и по духу. Однако развивающие потешки имеют не только национальный оттенок.

Каждая отдельная скороговорка – это не случайный набор звуков и слов. Она тренирует определенные навыки, отчеканивает произношение конкретного «проблемного» звука.

Например:

Для звука [б]: Белые бараны били в барабаны.

Для звука [в]: Водовоз вез воду из водопровода.

Для звука [д]: Дед Додон в дуду дудел, Димку дед дудой задел.

Для звука [ж]: Лежебока рыжий кот отлежал себе живот.

Для звуков [з], [з’]: Зимним утром от мороза на заре звенят березы.

Для звука [к]: Около кола колокола.

Для звука [г]: Галка села на забор, Грач завел с ней разговор.

Для звука [х]: Хохлатые хохлушки хохотом хохотали.

Для звука [л]: Дятел сидел на ёлке и долбил щёлки.

Для звука [п]: Стоит поп на копне, колпак на попе, копна под попом, поп под колпаком

Для звука [р]: Рама рано розовеет, рама рада - солнце греет.

Для звуков [с], [с’]: Носит Сеня сено в сени. Спать на сене будет Сеня (Н. Егоров).

Отработка звука [т]: Толком толковать, да без толку расперетолковывать.

Для звука [ц]: Цыплята и курица пьют чай на улице.

Для звука [ч]: Черепаха, не скучая, час сидит за чашкой чая.

Для звука [ш]: Шесть мышат в шалаше шуршат.

Для звука [щ]: Щёткой чищу я щенка, щекочу ему бока.

Популярные скороговорки.

Всех скороговорок не перескороговоришь, Не перевыскороговоришь.

От топота копыт пыль по полю летит.

На дворе трава, на траве дрова; Раз дрова, два дрова, три дрова – Не руби дрова на траве двора.

У нас на дворе-подворье Погода размокропогодилась.

Тридцать три корабля лавировали, Лавировали, да не вылавировали.

Сшит колпак не по-колпаковски, Вылит колокол не по-колоколовски; Надо колпак переколпаковать-перевыколпаковать, Надо колокол переколоколовать – перевыколоколовать.

Пришёл Прокоп – кипел укроп. Ушёл Прокоп – кипел укроп. Как при Прокопе кипел укроп, Так и без Прокопа кипел укроп.

В четверг четвёртого числа В четыре с четвертью часа Четыре чёрненьких чумазеньких чертёнка Чертили чёрными чернилами чертёж.

У боярина-бобра нет богатства, нет добра. Два бобрёнка у бобра – лучше всякого добра.

Мышонку шепчет мышь: «Ты всё шуршишь, не спишь». Мышонок шепчет мыши: «Шуршать я буду тише».

Вёз корабль карамель, Наскочил корабль на мель. И матросы три недели Карамель на мели ели.

Кукушка кукушонку купила капюшон. Надел кукушонок капюшон, Как в капюшоне он смешон.

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Валентина Соломатина