Скороговорки. Нужны ли они детям?
Скороговорка – это фраза или стишок, построенные из труднопроизносимых слов, сочетаний звуков и слогов и предназначенные для проговаривания вслух.
Чем полезны скороговорки?
Скороговорки развивают речевой аппарат ребенка, делают его более совершенным и подвижным. Речь становится правильной, выразительной, четкой, понятной, а ребенок – успешной в будущем личностью. Это главная цель скороговорок, но не единственная.
Несмотря на то, что скороговорки читаются обязательно быстро, они учат ребенка, торопящегося в речи, произносить фразы более медленно, не «съедая» окончания, так, чтобы его понимали.
Разучивая скороговорку, ребенок учится осмысленно относиться к тому, что говорит, взвешивать каждое слово, если не слог, чувствовать связь между словосочетаниями, улавливать очень тонкие нюансы в интонации, смысле, значении.
Он также учится не только говорить, но и слушать. Это очень полезно и пригодится уже в школе, когда учитель выдает много различной информации. Русские скороговорки - бесценный материал для логопеда ведь они играют огромную роль, помогая ребенку в развитии речи. Вряд ли найдется родитель, который не захочет, чтобы его ребенок говорил, чисто, внятно, красиво. А ведь над этим нужно работать! Кто-то начинает говорить раньше, кто-то лучше, но на все можно повлиять и откорректировать.
Но что интересно, что изначально скороговорки были придуманы, скорее всего, не с этой целью, а исключительно для развлечения. Люди собирались на различные забавы, пели, танцевали, проговаривали скороговорки – весело было. Поэтому они относятся к народному фольклору и считаются особым шуточным жанром народного творчества.
Скороговорки для детей – это в первую очередь игра, а не обучение. Скороговорки придуманы исключительно для проговаривания их вслух. Вначале вы демонстрируете ребенку это, а потом начинаете вместе разучивать стишок.
Вначале произнесите скороговорку очень медленно и четко, разбивая на слоги.
Цель первого шага – правильно выучить скороговорку. Обращайте внимание на произношение всех звуков: и гласных, и согласных. Очень важно на этом этапе не допустить неправильного произношения ни единого из них. Сейчас вы учите и слова, и произношение. Медленно, но уверенно, как говорится.
После того, как этот этап успешно пройден и ребенок выучил текст и может произносить его правильно, учитесь делать все то же, но в беззвучном режиме. Сейчас работает только артикуляционный аппарат – без голоса, лишь губы, язык и зубы.
Третий шаг – чтение скороговорки шепотом. Очень важно, чтобы именно шепотом, а не шипя или тихо, ребенок четко и понятно мог произнести всю фразу.
Теперь произносите текст вслух, но медленно. Слитно, всю фразу целиком, без ошибок, но не торопясь.
Поиграйте с интонацией произношения: утвердительно, вопросительно, восклицательно, грустно и радостно, задумчиво, агрессивно, напевая, разными голосами. Очень полезно и в смысле развития актерских способностей.
И вот настало время устроить конкурс на самый лучший результат: быстро и без ошибок произносите всю скороговорку целиком. Предложите ребенку повторить ее трижды.
Каждому звуку – своя скороговорка.
Существует неисчислимое множество различных скороговорок. У нас наибольшей популярностью пользуются исконно русские скороговорки – близкие нам по смыслу и по духу. Однако развивающие потешки имеют не только национальный оттенок.
Каждая отдельная скороговорка – это не случайный набор звуков и слов. Она тренирует определенные навыки, отчеканивает произношение конкретного «проблемного» звука.
Например:
Для звука [б]: Белые бараны били в барабаны.
Для звука [в]: Водовоз вез воду из водопровода.
Для звука [д]: Дед Додон в дуду дудел, Димку дед дудой задел.
Для звука [ж]: Лежебока рыжий кот отлежал себе живот.
Для звуков [з], [з’]: Зимним утром от мороза на заре звенят березы.
Для звука [к]: Около кола колокола.
Для звука [г]: Галка села на забор, Грач завел с ней разговор.
Для звука [х]: Хохлатые хохлушки хохотом хохотали.
Для звука [л]: Дятел сидел на ёлке и долбил щёлки.
Для звука [п]: Стоит поп на копне, колпак на попе, копна под попом, поп под колпаком
Для звука [р]: Рама рано розовеет, рама рада - солнце греет.
Для звуков [с], [с’]: Носит Сеня сено в сени. Спать на сене будет Сеня (Н. Егоров).
Отработка звука [т]: Толком толковать, да без толку расперетолковывать.
Для звука [ц]: Цыплята и курица пьют чай на улице.
Для звука [ч]: Черепаха, не скучая, час сидит за чашкой чая.
Для звука [ш]: Шесть мышат в шалаше шуршат.
Для звука [щ]: Щёткой чищу я щенка, щекочу ему бока.
Популярные скороговорки.
Всех скороговорок не перескороговоришь, Не перевыскороговоришь.
От топота копыт пыль по полю летит.
На дворе трава, на траве дрова; Раз дрова, два дрова, три дрова – Не руби дрова на траве двора.
У нас на дворе-подворье Погода размокропогодилась.
Тридцать три корабля лавировали, Лавировали, да не вылавировали.
Сшит колпак не по-колпаковски, Вылит колокол не по-колоколовски; Надо колпак переколпаковать-перевыколпаковать, Надо колокол переколоколовать – перевыколоколовать.
Пришёл Прокоп – кипел укроп. Ушёл Прокоп – кипел укроп. Как при Прокопе кипел укроп, Так и без Прокопа кипел укроп.
В четверг четвёртого числа В четыре с четвертью часа Четыре чёрненьких чумазеньких чертёнка Чертили чёрными чернилами чертёж.
У боярина-бобра нет богатства, нет добра. Два бобрёнка у бобра – лучше всякого добра.
Мышонку шепчет мышь: «Ты всё шуршишь, не спишь». Мышонок шепчет мыши: «Шуршать я буду тише».
Вёз корабль карамель, Наскочил корабль на мель. И матросы три недели Карамель на мели ели.
Кукушка кукушонку купила капюшон. Надел кукушонок капюшон, Как в капюшоне он смешон.Валентина Соломатина