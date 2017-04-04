Как узнать что думает и чувствует ребенок? Неоконченные сказки

Большое количество информации о ребенке мы получаем, наблюдая за ним, его игрой, общением, поведением. Однако нередко за кадром остается самое важное — внутренний мир. Как на ребенка влияют происходящие события, какие выводы он из них делает о жизни и о себе? Что чувствует, что его беспокоит? Спросите напрямую — не ответит. Не потому, что скрывает что-то, просто он еще не владеет в достаточной мере речью, чтобы рассуждать о чувствах и переживаниях, а уж тем более объяснять причины своих импульсов. И не каждому взрослому такое под силу.

В таких случаях можно использовать сказку. Сказки любят и понимают все дети, ведь мышление детей основано на оперировании образами. Именно с помощью образного языка можно общаться с ребенком на очень глубоком уровне. К тому же сам факт общения на языке ребенка, языке сказки, уже терапевтичен. Кроме того, вас ждет удивительный мир совместного творчества, который преодолевает все преграды.

Суть приема заключается в том, что вы рассказываете ребенку маленький фрагмент сказки. При этом, описывая сказочную семью, вводите персонажей, соответствующих вашей семье: кто такие мама и папа, сколько детей в семье, какого они пола. Вы сможете потренировать ваши творческие способности. Потому что надо не просто рассказывать сказку, а на ходу ее видоизменять и продолжать сюжет в направлении, выбранном ребенком. Затем задаете ребенку вопрос: «Как ты думаешь, что было дальше»?

Два важных момента. Во-первых, ребенок не должен чувствовать, что вы что-то пытаетесь у него выведать. Нужно выбрать удобный момент. Может быть, стоит дождаться, чтобы он сам попросил рассказать сказку, особенно если это принято в вашей семье. Во-вторых, никак не комментируйте ответы малыша. Постарайтесь их подробно запомнить, а потом записать и подумать о значении. И не надо сразу рассказывать все сказки: и сами запутаетесь, и ребенок устанет.

Обращайте внимание на то, как ребенок слушает сказку. Если он волнуется, прерывает рассказ и предлагает неожиданное окончание, отвечает торопливо, понизив голос, краснеет или бледнеет, если он отказывается отвечать на вопрос — все это признаки остроты проблемы.

Вот несколько примеров сказок на разные случаи жизни.

Сказка про часы

«Когда-то давным-давно, в одной далекой стране жил один часовых дел мастер. Он за свою жизнь изготовил множество часов. Но те, которые ему больше всего нравились, он оставлял себе. И вот в его доме поселилась целая семья часов: Маятник, Часы с кукушкой и маленький (маленькие) Будильник (будильники) (перечисляете членов вашей семьи). Маятник был самый важный, еще бы, ведь по нему сверял время сам часовых дел мастер. Маятник все время торопился на работу, ему надо было считать секунды, минуты, часы. Часы с кукушкой тоже часто были заняты — ведь кукушке надо было все свежие новости срочно передать другим кукушкам, из других домов, а также следить за домом. А между прочим, никто не освобождал ее и от работы — отсчитывать время.

А маленькому Будильнику иногда было скучно и даже грустно... Как ты думаешь, почему маленькому Будильнику было иногда даже грустно?.. Однажды...»

Какая получилась сказка? Не сделал ли Будильник чего-то разрушающего, чтобы отвлечь Маятника и Часы с кукушкой от их дел и забот? Сюжет пошел по другому руслу? Ну и хорошо, значит, у малыша особых проблем с недостатком внимания нет.

Сказка "Тяжелые времена"

«Жили-были в лесу зайчики. Заяц-папа, зайчиха-мама и зайчонок-сынок (дочка). Вот однажды говорит заяц-папа зайчихе-маме: «Ты знаешь, наступили тяжелые времена. Я долго думал, как нам выжить. И придумал. Давай-ка мы...» Как ты думаешь, что сказал заяц-папа?»

Эта сказочная завязка позволяет нам понять, как себя чувствует малыш в семье, а также узнать, как он воспринимает семейные проблемы.

Сказка "Садовник и кустик"

«В одном саду посадил садовник маленький кустик. Садовник очень любил свой маленький кустик, регулярно поливал, окучивал. А еще он подрезал время от времени кустик, чтобы придать ему красивую форму. А у кустика веточки все время отрастали в разные стороны. «Непорядок», — говорил садовник и снова подрезал кустик. И вот в один прекрасный день... Как ты думаешь, что произошло в один прекрасный день?»

В этой сказке нас интересует, не испытывает ли ребенок давления, чрезмерного контроля, подавляющего инициативу. В сказке это может выразиться в протесте, бунте кустика.

Сказка "Ворон"

«В некотором царстве, в некотором государстве жили-были царь с царицей. И был (была) у них сыночек (дочка) царевич (царевна). Жили они поживали, лиха не знали. Да тут, на беду, пролетал над их королевством черный ворон. Увидал он царевича (царевну), в саду играющего, схватил, да и уволок в свое царство. Стал(а) просить царевич (царевна) ворона: «Отпусти ты меня, я хороший (хорошая)». А ворон и говорит: «Ладно, отпущу я тебя, только при одном условии. Если назовешь мне по правде три своих хороших качества. Если поверю тебе, отпущу...» Как ты думаешь, какие свои хорошие качества назвал (назвала) царевич (царевна)?»

С помощью этой сказки можно узнать, какова самооценка ребенка, уверен ли он в себе. Считает ли малыш, что он хороший, красивый, умный, сильный? Подбадривайте ребенка, нерешающегося сказать о себе хорошее. Надо же спасти царевну (царевича). После благополучного перечисления черт ворон относит царевну (царевича) домой.

Сказка "Заколдованный принц (принцесса)"

«В некотором царстве, в некотором государств жил-был (жила-была) принц (принцесса). Но жизнь у него была невеселая, потому что был он (она) заколдован(а). Как ты думаешь, за что его заколдовали?»

В этой сказке речь идет о чувстве вины. Чувствует ли себя ребенок виноватым за прошлые проступки? Вы это услышите в рассказе малыша. В этом случае стоит задать себе вопрос: инцидент не был исчерпан? Ребенок не был наказан и не получил прощения?

Сказка "Журавли"

«Жила-была одна журавлиная семья: папа, мама и птенец. Птенчик был маленький, но уже научился летать. Он уже мог самостоятельно перелететь на соседний пруд и очень гордился собой. Вот однажды говорит папа: «Пришло время, мы должны собираться в путь». «Куда?» — удивился птенчик? «В теплые края, — ответил папа, — ведь здесь уже становится холодно, скоро наступит зима, и мы замерзнем». «Но я боюсь. Я не очень хорошо научился летать для дальнего полета», — возразил птенец. «Не бойся, ты уже достаточно подрос, чтобы с этим справиться», — сказала мама. И они полетели. Путь был неблизкий, но птенчик действительно справился. А когда они прилетели на новое место... Как ты думаешь, что там произошло?»

Эта сказка поможет узнать, как ребенок адаптируется к различным новшествам, переменам в своей жизни.

Из книги Е.В. Чех «Я сегодня злюсь. Расскажи мне сказку»

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Алевтина Мармеладова