Как помочь ребенку научиться делиться
В каждой семье, где растет малыш 2-3 лет, бывают подобные ситуации:
Ребенок не желает отдавать свою игрушку (велосипед, машинку) другому, при этом с удовольствием беря у того ведерко (куклу, лопатку). И уговоры мамы: "Дай мальчику велосипед посмотреть, ведь он тебе дал машинку", часто оказываются напрасны.
Дети не могут поделить красный совочек, тянут его каждый в свою сторону, при этом не замечая разбросанные вокруг синие, желтые, лопатки и грабельки.
Взрослому стыдно, он оправдывается, уговаривает, упрекает, а то и наказывает за жадность. А действительно ли карапуз 2-3-4 лет - жадина?
Жадность не является врожденным, природным качеством, она возникает вследствие неверного поведения окружающих ребенка взрослых.
Обычно первые и самые частые жалобы на проявление жадности возникают у родителей детей именно 2-3х лет. Это обусловлено особенностями психики:
Малыш эгоцентричен (до 6-7 лет это возрастная норма).
В два года отдать неизвестному мальчику в песочнице любимую машинку - все равно, что отдать часть себя (руку, ногу).
Настойчивые призывы мамы отдать игрушку непонятны - может, она того ребенка любит больше?
Малыш обижен, встревожен, сердится, понимает, что он - плохой, но уже не может остановиться.
Ребенок еще не научился конструктивным методам решения конфликтных ситуация, это придет с возрастом, с помощью взрослых.
Как поступить взрослому, чтобы не произошел конфликт? Как помочь решить конфликт?
Если другой ребенок хочет взять у вашего игрушку, а тот сопротивляется:
заговорите с подошедшим ребенком, постарайтесь переключить его внимание на что-то нейтральное ("ой, какое у тебя платье красивое…");
предложите поменяться игрушками или дайте другую, не такую "дорогую сердцу" игрушку (нужно брать несколько таких игрушек с собой);
вовлеките детей в совместную деятельность: "Посмотрите, какую башенку из камешков я строю, подавайте мне камешки, вместе у нас получится большая красивая башня…"
Когда неловкая ситуация преодолена, ваш малыш не устроил истерику, а может даже согласился дать подержать игрушку, обязательно отметьте его правильное поведение, скажите, что вам было приятно видеть, как он делится с другими (просит разрешения взять чужую игрушку). Не забывайте хвалить малыша за проявленную им доброту и щедрость. Дома читайте сказки, рассказы, истории о том, как плохо жадничать и как хорошо делиться.
Если конфликт уже произошел:не кричите на ребенка, не шлепайте, в возбужденном состоянии малыш не воспринимает объяснения, поэтому сначала детей нужно развести и успокоить; спокойно скажите, что пора идти домой (в магазин и т.д.), после чего берите в охапку свое чадо с его сокровищами и не спеша покидайте "поле боя"; после того, как малыш успокоился, можно обсудить ситуацию, здесь также будет уместна сказка или история по теме; если дети дерутся или плачут, надо проявить терпение и мудрость, развести в разные стороны, можно попробовать отвлечь припрятанной и внезапно появившейся игрушкой.
Не берите на улицу дорогие игрушки, потеря или поломка которых расстроит вас и ребенка. Также не стоит брать любимые и новые игрушки - только "насладившись собственностью" малыш сможет поделиться ею с другими.Александра Дроздова