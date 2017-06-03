 
           
Статьи / Моя семья  / 

Родители и дети

Если ваш ребенок завидует

Если ваш ребенок завидует. 12855.jpeg
 

Если ваш ребенок завидует сверстникам, важно понять, почему он завидует, и помочь ему справиться с неприятными переживаниями.

Ребенок может испытывать обиду и агрессию, если кто-то из его сверстников получает то, чего он добивается долго и упорно. Если малыш будет пытаться убеждать себя, что новая игрушка приятеля скоро сломается, а похваленная воспитательницей чужая аппликация не такая уж и красивая, это даст ему лишь временное облегчение, пока он не узнает об очередных успехах ребенка, которому он завидует.

Завидуя, дети жаждут мести, причем завистники мучаются от бессонницы, повышенной раздражительности и потери аппетита. Решить проблему поможет правильный настрой. Если ваш ребенок испытывает чувство зависти, попросите его вспомнить о том хорошем, что у него есть (друзья, хорошие отношения в семье, любимые игрушки, домашние питомцы). Скажите, что в его жизни есть и будет то, чему могут позавидовать другие и что зависть плохое чувство.

Можно посоветовать своему ребенку, чтобы он подробно расспросил ровесника о том, как он добился успеха. Вполне возможно, что получение им тех или иных благ не было таким простым, как казалось вашему малышу (может быть, ему пришлось многим пожертвовать).

Зависть может появиться и из-за низкой самооценки. Если вы поможете ее повысить, вы укрепите иммунитет своего ребенка к зависти:

- Чаще хвалите малыша (даже за малейшие достижения);

- Прочитайте ребенку сказку или расскажите историю, главный герой которой преодолевает подобные трудности;

- Говорите ребенку о его сильных сторонах и расскажите ему, что люди не могут одинаково хорошо справляться со всеми делами (ошибки, совершенные в одной области, компенсируются успехами в другой);

- Никогда не приводите в пример своему ребенку других детей.

Чтобы ребенок не завидовал другим детям, нужно научить его быть счастливым и ценить то, что есть. А еще важно радоваться самим, чтобы ребенку было с кого брать пример.

Валентина Соломатина
Код для вставки в блог
﻿

Разделы

Афиша событий Звездные истории Женский мир Родители и дети Материнство и красота Беременность и роды Семейная психология Социум
Тесты
Видео
Copyright © 2004-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «ПРАВДА.Ру», missus@pravda.ru
ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»
Система Orphus
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа Rambler's Top100