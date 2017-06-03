Восемь интересных опытов для детей

Опыты почти без материальных затрат, но очень увлекательные.

1. Ракета из чайного пакетика

Нам потребуются:

чайный пакетик

зажигалка

поднос

емкость для мусора

Опыт: Аккуратно разрезаем пакетик с одной стороны и высыпаем оттуда чай. Расправляем пакетик, придав ему форму цилиндра, и устанавливаем его на поднос. Поджигаем пакетик сверху и ждем, пока он взлетит.

Разоблачение: Из-за небольшой массы пакетика поток теплого воздуха запускает его в полет.

2. Мыльные пузыри на морозе

Нам понадобятся:

мыльные пузыри

морозная погода

Опыт: Выносим баночку с мыльным раствором на сильный мороз и выдуваем пузыри. Сразу же в разных точках поверхности возникают мелкие кристаллики, которые быстро разрастаются и наконец сливаются.

Если погода не очень морозная и пузыри не замерзают, понадобится снежинка: как только вы выдули мыльный пузырь, сбросьте на него снежинку, и вы увидите, как она тут же соскользнет вниз и пузырь замерзнет.

Разоблачение: При морозе и соприкосновении со снежинкой моментально начинается процесс кристаллизации, поэтому мыльный пузырь замерзает.

3. «Рыбалка»

Нам понадобится:

стакан воды

кубик льда

нитка

Опыт: Опускаем лед в воду. Нитку кладем на край стакана так, чтобы она одним концом лежала на кубике льда, плавающем на поверхности воды. Теперь насыпаем немного соли на лед и ждем 5-10 минут. Берем за свободный конец нитки и вытаскиваем кубик льда из стакана.

Разоблачение: Соль, попав на лед, слегка подтапливает небольшой его участок. В течение 5-10 минут соль растворяется в воде, а чистая вода на поверхности льда примораживается вместе с нитью.

4. Вулкан

Нам понадобится:

сода

красная краска

вода

средство для мытья посуды

уксус

Опыт: Делаем конус с отрезанной макушкой из картона, вставляем в него пустую емкость, облепляем картон пластилином так, чтобы было похоже на гору. Ставим конструкцию в тарелочку или на поднос во избежание непредвиденных последствий.

В емкость внутри вулкана насыпаем соду, красную краску (не жалейте!), наливаем воду и добавляем капельку средства для мытья посуды. Размешиваем, а затем даем ребенку долить туда немножко столового уксуса из бутылочки и наслаждаемся зрелищем.

Разоблачение: Когда сода и уксус соприкасаются, начинается бурная реакция с выделением воды, соли и углекислого газа. Пузырьки газа и выталкивают содержимое наружу.

5. Крышка из бумаги

Нам понадобится:

стакан

вода

бумага

Опыт: Вырезаем квадрат из бумаги, кладем его на стакан и аккуратно переворачиваем. Бумага прилипла к стакану, как намагниченная, и вода не выливается. Чудеса!

Разоблачение: Когда мы накрываем стакан с водой листком бумаги и переворачиваем, то на лист с одной стороны давит вода, а с другой стороны (с самого низу) — воздух. Давление воздуха больше давления воды в стакане, поэтому лист и не падает.

6. Самонадувающийся шарик

Нам понадобится:

воздушные шарики

пустая бутылка (1 или 1,5 л)

чайная ложка

воронка

столовый уксус

пищевая сода

Опыт: В бутылку наливаем уксус примерно на треть. Через воронку засыпаем в шарик 2-3 ч. л. соды. Надеваем шарик на горлышко бутылки, и он начинает надуваться. Заполненный углекислым газом шарик не сможет подняться вверх. Чтобы воздушный шарик держался у потолка, потираем его о любой синтетический материал, а потом «приклеиваем» к потолку.

Разоблачение: В результате взаимодействия соды и уксуса выделяется углекислый газ, который и наполняет шар. А благодаря статическому электричеству шарик продержится на потолке до 5 часов.

7. Мягкое яйцо

Нам понадобится:

2 куриных яйца

2 стеклянные банки

вода

уксус

Опыт: Кладем одно сырое яйцо в банку с обычной водой. Второе яйцо кладем в стакан с уксусом. Яйца выглядят абсолютно одинаково. Оставляем яйца на несколько часов. Первые результаты опыта можно увидеть через 5-6 часов, а полностью мягким яйцо станет через 7-10 дней.

Разоблачение: С яйцом, которое находилось в уксусе, произошли химические изменения. Яичная скорлупа состоит из углекислого кальция, а уксус — кислота, которая растворяет это вещество. Химический процесс взаимодействия яйца и уксуса называется декальцинированием и проходит в два этапа: сначала скорлупа становится мягкой, а потом исчезает совсем.

8. Три слоя жидкости

Нам понадобится:

сок

растительное масло

спирт

прозрачная высокая посуда

Опыт: На дно посуды наливаем сок, аккуратно по стенкам добавляем подсолнечное масло. Подкрасив спирт, так же аккуратно наливаем на масло. Жидкость слоями распределяется друг над другом.

Разоблачение: У этих жидкостей разные плотности: менее плотное вещество распределяется над более плотным. Чтобы опыт стал ярче, вы можете подкрасить жидкости.

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Александра Дроздова