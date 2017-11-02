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Родители и дети

Трюки, которые помогут детям стать самостоятельнее

Трюки, которые помогут детям стать самостоятельнее. 14289.jpeg
 

Самостоятельные дети — мечта каждого родителя. Встал утром, почистил зубы, оделся, не перепутав левый и правый ботинки, — и все сам, сам. Это ли не счастье?

Не проливать мыльные пузыри

С проблемой серийного проливания мыльных пузырей сталкивался, наверное, любой родитель. Ну правда, невозможно азартно бегать за пузырями и держать в другой руке баночку с мыльной жидкостью. Как правило, уже через минуту на полу появляется скользкая лужа, а ребенок донельзя расстроен. Решение проблемы очень простое: примотать пузыри к ножке стула — и макать удобно, и не прольется.

Не капать мороженым на одежду

Не заляпываться подтаявшим мороженым поможет формочка для кекса, надетая на палочку.

Соблюдать режим дня

Чтобы ребенку было проще определить, когда он должен делать уроки, а когда играть, нужно вместе с ним нарисовать на часах сегменты разного цвета и сделать очень простую памятку.

Охотно убирать за собой

Ребенок вполне может убирать за собой или подметать пол на кухне, если наклеить на пол квадрат из цветного скотча. Миссия — «загнать» туда весь мусор.

Не путать ключи

Чтобы ребенку было легче запомнить, какой ключ от верхнего замка, какой от нижнего, какой от бабушкиной квартиры, а какой от дома, достаточно выкрасить ключи ярким лаком для ногтей или акриловой краской.

Различать левый и правый ботинки

Детки 2–3 лет (да и постарше) частенько путают правый и левый ботинки. Разрежьте наклейку с любимым героем пополам и наклейте внутрь обуви — это облегчит жизнь всем.

Евгения Примак
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