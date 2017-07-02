Стихи для самых маленьких

Для развития речи малыша прекрасно подходят короткие стихи, попробуйте их выучить с ребенком. Для начала прочитайте несколько раз стишок, чтобы ребенок запомнил и привык к нему. Когда ребенок освоится со стихотворением, вновь прочитайте его, но делайте паузы, побуждая ребенка самому произнести нужные слова.

Мама

Мама нежно обнимает, Книжки добрые читает. Я пораньше утром встану И скажу с улыбкой: «Ма-ма!»

Папа

С папой весело играться, Кувыркаться и бодаться. Я схвачу его за тапок И скажу тихонько: «Па-па!»

Дай-дай-дай

Мама вымыла стаканы И поставила на край: Ай-ай-ай! Я тянусь, вот-вот достану… Нет, не вышло: «Дай-дай-дай!»

Би-би

Вот широкая дорога, А на ней — машинок много, И автобус впереди, Я машу ему: «Би-би!»

Ам

Вдоволь с папой наигрались, Очень мы проголодались. Мама стол накрыла нам, Я скажу ей громко: «Ам!»

Ляля

Тётя в скверике гуляет И колясочку качает. А в колясочке, зевая, Едет маленькая — ляля!

Мяу и Гав

Старый кот упал в канаву: «Помогите, мяу-мяу!» Мчится пёс к нему стремглав: «Я спасу тебя, гав-гав!»

Да и Нет

Есть такие города, Где в почёте слово «Да»: Да-хочу и да-могу, Да-с уборкой помогу… Там родители в ответ Очень редко слышат: «Нет!»

Ну-ну-ну

Мимо нас бежал щенок, Всех подряд сбивая с ног. Погрозили мы ему И сказали: «Ну-ну-ну!»

Ложка

Ой вы люли, наши люли, На плите у нас кастрюли, На тарелочке — картошка, А в руке — большая… ложка!

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Александра Дроздова