 
           
Статьи / Моя семья  / 

Родители и дети

Стихи для самых маленьких

Стихи для самых маленьких
 

 

Для развития речи малыша прекрасно подходят короткие стихи, попробуйте их выучить с ребенком. Для начала прочитайте несколько раз стишок, чтобы ребенок запомнил и привык к нему. Когда ребенок освоится со стихотворением, вновь прочитайте его, но делайте паузы, побуждая ребенка самому произнести нужные слова.

Мама

Мама нежно обнимает, Книжки добрые читает. Я пораньше утром встану И скажу с улыбкой: «Ма-ма!»

Папа

С папой весело играться, Кувыркаться и бодаться. Я схвачу его за тапок И скажу тихонько: «Па-па!»

Дай-дай-дай

Мама вымыла стаканы И поставила на край: Ай-ай-ай! Я тянусь, вот-вот достану… Нет, не вышло: «Дай-дай-дай!»

Би-би

Вот широкая дорога, А на ней — машинок много, И автобус впереди, Я машу ему: «Би-би!»

Ам

Вдоволь с папой наигрались, Очень мы проголодались. Мама стол накрыла нам, Я скажу ей громко: «Ам!»

Ляля

Тётя в скверике гуляет И колясочку качает. А в колясочке, зевая, Едет маленькая — ляля!

Мяу и Гав

Старый кот упал в канаву: «Помогите, мяу-мяу!» Мчится пёс к нему стремглав: «Я спасу тебя, гав-гав!»

Да и Нет

Есть такие города, Где в почёте слово «Да»: Да-хочу и да-могу, Да-с уборкой помогу… Там родители в ответ Очень редко слышат: «Нет!»

Ну-ну-ну

Мимо нас бежал щенок, Всех подряд сбивая с ног. Погрозили мы ему И сказали: «Ну-ну-ну!»

Ложка

Ой вы люли, наши люли, На плите у нас кастрюли, На тарелочке — картошка, А в руке — большая… ложка!

Александра Дроздова
Код для вставки в блог
﻿

Разделы

Афиша событий Звездные истории Женский мир Родители и дети Материнство и красота Беременность и роды Семейная психология Социум
Тесты
Видео
Copyright © 2004-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «ПРАВДА.Ру», missus@pravda.ru
ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»
Система Orphus
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа Rambler's Top100