Стихи для самых маленьких
Для развития речи малыша прекрасно подходят короткие стихи, попробуйте их выучить с ребенком. Для начала прочитайте несколько раз стишок, чтобы ребенок запомнил и привык к нему. Когда ребенок освоится со стихотворением, вновь прочитайте его, но делайте паузы, побуждая ребенка самому произнести нужные слова.
Мама
Мама нежно обнимает, Книжки добрые читает. Я пораньше утром встану И скажу с улыбкой: «Ма-ма!»
Папа
С папой весело играться, Кувыркаться и бодаться. Я схвачу его за тапок И скажу тихонько: «Па-па!»
Дай-дай-дай
Мама вымыла стаканы И поставила на край: Ай-ай-ай! Я тянусь, вот-вот достану… Нет, не вышло: «Дай-дай-дай!»
Би-би
Вот широкая дорога, А на ней — машинок много, И автобус впереди, Я машу ему: «Би-би!»
Ам
Вдоволь с папой наигрались, Очень мы проголодались. Мама стол накрыла нам, Я скажу ей громко: «Ам!»
Ляля
Тётя в скверике гуляет И колясочку качает. А в колясочке, зевая, Едет маленькая — ляля!
Мяу и Гав
Старый кот упал в канаву: «Помогите, мяу-мяу!» Мчится пёс к нему стремглав: «Я спасу тебя, гав-гав!»
Да и Нет
Есть такие города, Где в почёте слово «Да»: Да-хочу и да-могу, Да-с уборкой помогу… Там родители в ответ Очень редко слышат: «Нет!»
Ну-ну-ну
Мимо нас бежал щенок, Всех подряд сбивая с ног. Погрозили мы ему И сказали: «Ну-ну-ну!»
Ложка
Ой вы люли, наши люли, На плите у нас кастрюли, На тарелочке — картошка, А в руке — большая… ложка!Александра Дроздова