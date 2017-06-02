Чтобы дети в семье росли дружными

В большинстве семей с несколькими детьми так или иначе встает проблема конфликтов, конкуренции, ревности. Что могут сделать родители, чтобы вырастить детей дружными?

1) Давать детям возможность заботиться друг о друге (не заставлять, а приветствовать инициативу). Например, если один ребёнок обидел другого, можно дать некоторое время, чтобы он попробовал его утешить, а не бросаться самим успокаивать. Обижающий при этом поймёт, что в его силах не только испортить атмосферу, но и наладить её тоже.

2) Подсказывать детям, как они могут друг другу помочь, делать что-то вместе.

3) Не говорить, что вы любите всех одинаково, а подчёркивать индивидуальность и важность каждого ребёнка в отдельности.

4) Не сравнивать детей друг с другом! Даже если сравнение кажется положительным для обоих, это может подтолкнуть их к дальнейшему соревнованию. Лучше сравнивать каждого ребёнка с его прошлыми достижениями.

5) Нельзя навешивать ярлыки и давать детям фиксированные роли в семье. Если одного ребёнка называют "наш танцор" или "певец", то это обесценивает эту область развития для других детей, а сам ребёнок будет вынужден застрять в этом звании, даже если захочет поменять свои интересы.

6) Каждому ребёнку нужно стараться уделять время наедине, без других детей.

7) Если оба ребёнка требуют внимания одновременно, нужно периодически отвлекаться вперёд на старшего, даже если младший совсем младенец и кажется, что его нужды важнее.

8) Не подавлять конфликты, а признавать право детей на негативные чувства друг к другу, учить их правильно выражать свои эмоции.

9) Не стараться постоянно вмешиваться и выносить свой вердикт, иногда достаточно просто выслушать обе стороны и признать их право на злость и обиду. Когда они выскажут свои претензии родителю, их накал по отношению друг к другу спадёт.

10) Озвучивать невысказанные чувства при конфликте, когда сами дети их не осознают.

11) Не принимать ничью сторону в конфликте, т.к. даже ребёнок, вроде бы инициирующий агрессию, изначально сам чувствует фрустрацию от невозможности сделать что-то по-своему.

12) Напоминать о позитивных моментах, которые недавно случались, как один ребёнок позаботился о другом, помог ему, рассмешил, сделал комплимент. Подчёркивать, что они это делают, потому что любят друг друга.

13) Говорить, что семья - это самое главное, что брат или сестра всегда будут рядом, как бы они не ссорились.

14) Не забывать, что старшие дети тоже всегда остаются детьми, они тоже маленькие, нельзя требовать от них чего-то только потому, что они "уже большие" и должны терпеть, помогать, подождать и т.д.

15) Не заставлять старших заботиться о младших, не вменять им в обязанность какие-то рутинные дела. Если ребёнок хочет помочь, делает это постоянно - это можно принимать и поощрять. Но у него всегда должно быть право передумать и перестать вам помогать.

16) Выстраивать привязанность в соответствии с возрастными уровнями, то есть, начинать с уровня чувств, давать детям прикасаться друг к другу, учить их делать это осторожно, не исключать физический контакт с младенцами, даже если вам страшно. Потом подключать приёмы, укрепляющие привязанность на следующих уровнях.

17) Заранее не давать старшему ребёнку ложных надежд, что малыш родится и будет с ним играть, будет его любить. Лучше описывать будущее как можно более реалистично, что играть он сможет ещё нескоро, а сначала будет плакать, кушать и спать, часто лежать у мамы на ручках.

18) Можно устраивать "кукольный спектакль" с младшим ребёнком, пока он ещё не говорит, произносить фразы за него, бегать с ним за старшим в догонялки, озвучивать, что это они вместе "играют" друг с другом.

19) Поощрять интерес и заботу старшего о младшем, контролировать и учить, как это нужно делать (водить его ручки своими руками, например), не ограничивать их контакты в моменты, когда старший искренне хочет сблизиться с младшим, даже если у него поначалу плохо получается. Это очень хрупкое желание, которое можно легко разрушить запретами или своей бурной реакцией.

20) Не разделять детей после рождения младшего, не отдавать старших няне, бабушкам. Чем больше времени дети проводят порознь, тем меньше у них возможностей научиться мирному сосуществованию, узнать друг друга, сонастроиться.

21) Поставить рядом кровати, чтобы они были физически ближе друг к другу. Если дети не против, можно организовать им совместный сон.

22) Давать старшему побыть малышом, поиграть в маленького, если ему хочется (разрешать полежать в детской кроватке, носить его на ручках, заворачивать в пелёнку, помогать одеваться, кормить с ложечки или из бутылочки и т.д.).

23) Выдать старшему персональную "ляльку" - куклу, чтобы он мог с ней проделывать те же мероприятия, что и мама со своим младенцем. Сшить/купить кукольный слинг, одежду, пожертвовать памперс, пелёнку и т.д.

24) Устраивать совместные купания, валяния, сидения на коленках у родителей, ношения в слинге/на руках двоих одновременно, если хватает сил.

25) При просмотре фото и видео подчёркивать похожесть детей и отмечать их индивидуальность в одном и том же возрасте.

26) Выделить каждому ребенку зону только для его вещей, не разрешать другим детям брать их без спроса у хозяина.

27) Учитывать индивидуальные интересы каждого ребёнка (не выбирать между танцами для дочки и борьбой для сына и тем более не отдавать дочку на борьбу за компанию).

28) Организовывать совместные семейные дела в отрыве от ровесников (особенно хороши походы и поездки).

29) Одевать детей похоже, хотя бы в одной цветовой гамме или в один идентичный предмет (шапки, шарфы, сумки).

29) Если оба ходят в один садик, можно попросить воспитателей разрешить им видеться в течение дня.

30) Выбирать с одним ребёнком подарки для других, заодно можно обсудить, чем они увлекаются, что любят.

31) Призывать одного ребенка разделить ваше восхищение другим: - Какой же он (она) у нас умный (-ая)! (красивый, добрый, сообразительный...); - У тебя очень заботливый брат/сестра, тебе повезло!

32) Называть одного ребёнка в присутствии другого "наш Саша, наша Анечка".

33) Учить старшего, чем он может занять младшего, чтобы совместная игра была продуктивной - выдать ему какую-то игрушку, научить несложным действиям в общей игре, отвлечь. Таким образом у младшего будет меньше соблазна влезть на территорию старшего и что-то ему испортить, вызвав у того недовольство.

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Валентина Соломатина