Перепелиные яйца спасут кожу от старости

Благодаря уникальному набору микро- и макроэлементов, аминокислот, лецитина перепелиные яйца с успехом используются в косметологии. Маски из перепелиных яиц снимают отечность, разглаживают морщины, способствуют восстановлению здорового вида кожи.

1. Освежающая и тонизирующая маска

Белки 3 перепелиных яиц смешать с 2 столовыми ложками натертого на терке огурца. Нанести состав на марлю или тонкую хлопчатобумажную ткань (с прорезями для носа и глаз) и положить на лицо на 20 минут.

2. Маска для нормальной и сухой кожи

Взбить 3 желтка, 1 чайную ложку меда и 1/2 чайной ложки овсяной муки. Хорошо перемешать состав и нанести на кожу лица на 15-20 минут. Смыть теплой водой.

3. Маска для жирной кожи

Белок перепелиного яйца, не взбивая, нанести на кожу лица. Когда первый слой подсохнет, нанести следующий. Смыть через 15-20 минут прохладной водой.

Содержащийся в желтке мелатонин способствует омоложению клеток; лецитин помогает питательным веществам проникнуть глубоко в кожу, тонизирует и смягчает ее, а также восстанавливает защитные функции кожи; жирные кислоты глубоко питают, омолаживают и увлажняют. Желток используется для сухой, увядающей и дряблой кожи лица, а также для питания и увлажнения кожи любого типа.

4. Маска для очень сухой кожи.

Смешать 1 яичный желток и 2 чайные ложки оливкового масла или жирных сливок. Состав получится жидкий, поэтому лучше всего пропитать им марлю (с прорезями для глаз и носа) и наложить на лицо на 15 минут. Остатки смыть теплой водой.

5. Питательная маска

К 1 яичному желтку добавить 1 чайную ложку меда, тщательно растереть и нанести состав на кожу лица на 10-15 минут. Смыть теплой водой.

6. Маска для сухой и нормальной кожи

Тщательно растереть в однородную массу 1 желток с 1 столовой ложкой жирного творога. Нанести состав на кожу лица и оставить на 15 минут. Смыть теплой водой.

7. Увлажняющая маска для сухой и комбинированной кожи

Растереть 1 желток с 2-3 столовыми ложками теплого молока. Смазать полученной смесью лицо, а через 15-20 минут умыться водой комнатной температуры.

Яичный белок — прекрасное вяжущее, стягивающее поры и подсушивающее кожу средство. Он устраняет жирный блеск и мелкие морщинки, хорошо очищающее поры. Белок идеально подходит для ухода за жирной кожей лица.

9. Маска для пористой кожи

Эта маска хорошо очищает и стягивает пористую кожу, помогает избавиться от черных точек. 1 белок взбить с 1 чайной ложкой лимонного сока. Нанести состав на кожу лица в 3 слоя, давая каждому подсохнуть. Через 15 минут после нанесения последнего слоя смыть состав теплой водой.

10. Подсушивающая маска для жирной кожи

Смешать 1 яичный белок с 2 чайными ложками белой глины (при наличии на коже воспалений используйте голубую глину). Размешать смесь до получения однородной массы без комочков и нанести на кожу лица на 10-12 минут. Смыть прохладной водой.

11. Питательная маска для комбинированной кожи.

1 яичный белок смешать с 1 чайной ложкой меда, 1 столовой ложкой оливкового масла и 1 столовой ложкой творога (или сметаны) невысокой жирности. Нанести состав на кожу лица на 15 минут. Смыть теплой водой, а затем ополоснуть лицо прохладной. Если вместо творога добавить к этому составу овсяную муку, маска окажет очищающий эффект.

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Алевтина Мармеладова