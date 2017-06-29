Определяем заболевания по ногтям

Знаете ли вы, что можно определить здоровье по ногтям? Если мы внимательно посмотрим на наши ногти, мы сможем обнаружить различные сигналы внутреннего неблагополучия. Желобки и бороздки, пятна и изменившиеся цвет или форма — все это симптомы, на которые нужно обратить внимание. Стресс, недостаток витаминов и минералов, нарушения метаболизма, неблагоприятная экология — все это воздействует на состояние наших ногтей.

Изменившиеся форма и цвет ногтей

Когда на ногтях появляются желобки вдоль ногтя, возможно у вас начинается ревматизм, а возможно начинается воспаление в придаточных пазухах носа или зубов.

Когда на ногтях появляются желобки поперек ногтя, обратите внимание на состояние своей печени, желудочно-кишечного тракта и почек. Также это может говорить о недостатке цинка. Часто такие симптомы появляются у вегетарианцев, в их рационе отсутствуют продукты, содержащие животный белок. А ведь именно в таких продуктах наибольшее содержание цинка. Потому в такой ситуации необходим прием препаратов, которые содержат цинк.

Когда на ногте появляются вмятины и углубления, что делает ноготь похожим на наперсток, это может сигнализировать о появлении чешуйчатого лишая — псориаза.

Ногти приобрели форму часовых стекол — это сигнал о болезнях легких, бронхите или онкологических заболеваниях.

Ногти, ставшие похожими на ложку, говорят о дефиците железа.

На лунках ногтей появился красноватый оттенок — это сигнал ослабления деятельности сердца.

Синева на ногтях появляется при проблемах с кровообращением.

Желтизна ногтей сигнализирует о проблемах с печенью.

Бугорки на ногтях и желтоватый оттенок появляются при грибке или заболевании сахарным диабетом. При подагре и сахарном диабете рост ногтей замедляется.

Белые пятна на ногтях

По состоянию ногтей можно определить и здоровье человека, а также насколько он правильно и сбалансированно питается. К примеру, белые пятнышки на всей поверхности ногтей (лейкенихиях) свидетельствуют о том, что их хозяин «сидит» на через чур жестких, обедненных диетах, из-за которых в питании не хватает таких витаминов, как А, Е и С, кальция, железа, цинка. Также это может сигнализировать о начинающемся диабете.

Появление парных полос поперек ногтей подсказывает, что в питании не хватает белка. Также это может говорить о хронических заболеваниях почек. В таком случае белок активно выводится из организма.

Причины ломкости ногтей

Когда ногти начинают вдруг слоиться, трескаются и ломаются, значит, появились проблемы с щитовидной железой. К такому состоянию добавляются быстрая усталость, нервозное состояние, слабость.

Если вы часто пользуетесь синтетическими бытовыми средствами, растворителями, бензином, маслами — это тоже способствует ломкости ногтей. Используйте резиновые перчатки, руки мойте мягким мылом и наносите на руки крем с глицерином.

Когда ногти слоятся, подпиливайте их пилочкой, не стоит их подрезать.

В питании должны быть продукты, содержащие витамин D и витамины группы В, железо и кальций, это: кисломолочные продукты, молоко, творог и сыр, морская рыба (скумбрия, сардина, тунец, килька). Железа много в таких продуктах, как бобовые, соя и мясо. Железо лучше усваивается с витамином С, потому добавьте в свой рацион белокочанную, брюссельскую и савойскую капусту, кресс-салат, яйца, лук.

Можно добавить в свой рацион натуральные препараты, улучшающие состояние ногтей, волос и кожи.

Зная симптомы и признаки, вы можете не только определить здоровье по ногтям, но и обнаружить первые признаки начинающихся заболеваний. Есть такая фраза: «Предупрежден, значит, защищен!». Обращайте внимание на свой организм, относитесь к нему с любовью, и он ответит вам взаимностью.

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Евгения Примак