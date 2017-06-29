Как раз и навсегда забыть о словосочетании "проблемная кожа"

Большинство из нас рождаются с идеальной кожей. К сожалению, немногим удается сохранить чистую кожу лица на протяжении многих лет - у большей половины женщин после 20 лет кожа подвергается нежелательным изменениям и становиться "проблемной".

Рецепт:

белок яйца

3-4 капли масла чайного дерева (можно купить в любой аптеке)

крахмал

Белок яйца взбиваем до пенки, добавляем масло чайного дерева, понемногу добавляем крахмал, помешивая, до консистенции сметаны (только не сильно густо).

Наносим на кожу лица, избегая зон рта, глаз.

Держим до полного высыхания (10-15 мин) смываем теплой кипяченой водой.

Обязательно после смывания протереть кожу лосьоном или тоником, затем наносим крем. Рекомендуется маску делать перед сном.

Курс масок: 10 раз через 2 дня на 3-ий. Через месяц ваша кожа скажет вам спасибо. Повторять курс масок рекомендуется не раньше, чем через 3 месяца.

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Евгения Примак