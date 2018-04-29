Любимый цвет в одежде расскажет многое о человеке

Фото: um4woman.ru

Ежедневно одеваясь на работу, прогулку, встречу с друзьями каждый из нас сталкивается с вопросом: а что одеть? В вещах недостатка, как правило, нет, остается только сделать правильный выбор, который будет соответствовать той или иной ситуации.

На подсознательном уровне мы делаем выбор не только в стиле, но и в том, какого цвета должна быть одежда. Психологи утверждают, что выбор оттенков неслучаен, а любимый цвет может рассказать о человеке многое.

Считается, что одним из самых популярных цветов в мире является синий, и это самый популярный цвет в одежде мужчин. Женщины же предпочитают носить черное. По статистике , желтому цвету отдают предпочтение меньше всего людей в мире, а с возрастом все больше людей начинает любить оранжевый.

Исследования показали, что представителей обоих полов привлекают люди, которые носят красный в одежде. Возможно, это объясняется тем, что этот цвет ассоциируется с сексуальным притяжением. Интересно, что женщины чаще носят красный цвет, в период, когда их организм готов к зачатию.

Синий - это цвет океана и часто ассоциируется с чувством безмятежности, а люди, предпочитающие его, способны найти покой там, где другие не способны это сделать. Считается, что с людьми, которые часто носят синий цвет, легко поладить, они надежны и вызывают симпатию окружающих. Те, у кого синий цвет любимый, часто становятся хорошими родителями и образцовыми работниками.

Если вы любите красный цвет в одежде, то вы экстраверт, энергичны, страстны и уверенны в себе. Вы легко приходите в волнение и склонны к различным зависимостям.

Хотя вы можете подумать, что предпочтение зеленого цвета говорит о любви к природе, согласно психологии цвета, те, кто любит зеленый, отчаянно нуждаются в безопасности как в финансовой сфере, так и в отношениях. Вас волнует то, как вас воспринимают окружающие люди, и вам хочется производить впечатление успешного, состоявшегося и важного человека в своем социальном круге. Вы также достаточно общительны, заботливы и добры по натуре.

Те, кто носит оранжевый цвет, чаще всего, хотят быть центром внимания, экспрессивны и не слишком серьезны. Вы дружелюбны, и многим это нравится, пока вы не показываете свою экстравагантную сторону. Согласно исследованиям, те, у кого любимый цвет - оранжевый, реже всего связывают себя узами брака, а если и выходят замуж, то не слишком привязаны к своему партнеру.

Люди, которых притягивает фиолетовый цвет, эмоциональны, мечтательны и чувствительны. Их притягивает все мистическое, и иногда они смотрят на мир сквозь розовые очки. Они бывают непредсказуемы и поладить с ними бывает легко и сложно одновременно.

Серый - это нечто среднее между черным и белым, и людям, предпочитающим его в одежде, сложно связать себя обязательствами. Серый цвет - неэмоционален, отстранен и нерешителен. У людей, у которых любимый цвет серый, нет каких-то сильных симпатий, неприязни или большой страсти к чему-то. Часто такой человек хочет оставаться незаметным, не любит привлекать внимание и остается нейтральным во многих ситуациях. Не зря существует такое выражение - серые люди.

Те, кто предпочитает розовый цвет в одежде, хотят сбежать от реальности взрослого мира. Они по детски непосредственны и женственны по натуре. Мягкий розовый цвет успокаивает, и поэтому стены в тюрьмах часто красят в розовый цвет, чтобы снизить уровень агрессии. По мнению психологов, люди, которые чаще всего носят розовый цвет, романтичны, оптимистичны, ценят доброту и комфорт превыше всего.

Те, кто считают черный цвет любимым в одежде, часто являются сложными реалистами с потребностью контролировать. Благодаря реалистичному взгляду на жизнь, они способны справиться со своим пессимизмом и переменами настроения. Если вы предпочитаете черный цвет в одежде, вы честолюбивы, но чувствительны. В душе вы эмоциональны и легко возбудимы, но предпочитаете это скрывать. Вам хочется, чтобы окружающие обращали внимание не на вашу внешность, а на внутренние качества, которые имеют для вас большое значение.

Белый цвет символизирует невинность, чистоту и простоту. Те, кто отдает предпочтение белому цвету, хотят убедить других и себя в своей чистоте. Часто человек покупает что-то белое, когда хочет начать новую главу в своей жизни. Вы также довольно щепетильно относитесь к своей внешности, аккуратны, надежны и стремитесь к совершенству во всем.

Те, кто носит коричневый цвет в одежде, не нуждается в экстравагантности. Они любят, чтобы все оставалось таким, как есть, и не склонны ничего усложнять. Это надежные, неприхотливые, прямолинейные люди, которым не свойственна спонтанность. Они немного консервативны и производят впечатление умных и рациональных людей.

Желтый цвет предпочитает определенный тип личности. Желтый - это цвет оптимизма, который многие утрачивают, когда взрослеют. Психологи утверждают, что желтый цвет чаще всего носят активные, творческие и зависимые люди. Это мечтатели и искатели приключений, готовые исследовать и покорять новые вершины.

А какой цвет любите в одежде вы?

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Сергей Королев