Льняной настой для подтяжки кожи

Полезные свойства льняных семян были известны людям ещё во времена Древнего Рима. Там их использовали для приготовления средств не только для лечения от всевозможных болезней, но и для продления красоты.

Утром 1 чайную ложечку льняного семени необходимо залить 1/3 стакана горячей воды. Взбалтывать льняную смесь 2 минуты.

Накрыть бумажной салфеткой и оставить до вечера для настаивания.

Вечером кожу очистить и начать процедуру красоты. Смочить вату в льняном настое и нанести тоненьким слоем на тщательно очищенную кожу лица и шеи.

Когда слой подсохнет, опять покрыть кожу льняным настоем. Повторить 5 раз.

Во время проведения сеанса красоты избегать разговоров, улыбок, смеха, мимики. Спокойно полежите, расслабив тело и мысли. Можно принять ванну, чтобы удобно было наносить и смывать льняную маску.

Все смойте кипяченой водой, нанесите ночной крем.

Если пройти курс из 15 процедур, то эта эффективная подтяжка кожи для лица и шеи порадует результатами.

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Мария Зимина