Лазерная эпиляция. Пора готовиться к лету

Лазерная эпиляция все больше входит в обиход. Но нужно обязательно помнить, что это достаточно серьезная процедура. Ее лучше проводить в специализированных медицинских центрах. Все подробности "Правда.Ру" выясняла у специалистов медицинского центра EPILAS.

В своей статье коллеги рассказывают об истории возникновения лазерной эпиляции, о медицинских показаниях и противопоказаниях для ее проведения. Мы же ограничимся полезными советами для тех, кто принял решение избавиться от нежелательных волос именно с помощью этой процедуры.

Совет первый

Обращайте внимание на оборудование. В принципе, любое сертифицированное оборудование может быть использовано. И в основном эффективность процедуры лазерной эпиляции зависит не от аппарата, а от опыта специалиста, который ее проводит. Но если оборудование очень дешевое и устаревшее — это не очень хорошо характеризует сделанный вами выбор в пользу того или иного салона или так называемого медцентра.

Совет второй

Если вы мужчина, то имейте в виду: вторичный половой признак в виде обильного волосяного покрова тела в наше время не говорит о вашем мачизме… Если у вас обильно растут волосы на больших участках тела, то для повышения вашего рейтинга у женщин все же лучше от них избавиться.

Совет третий

Не злоупотребляйте удалением нежелательных волос старыми дедовскими методами, особенно если эти процедуры вызывают у вас раздражение кожи, болезненные ощущения, если у вас появляются вросшие волосы или воспаляются волосяные фолликулы. Поверьте, лучше потратиться несколько раз, чем мучаться всю жизнь.

Совет четвертый

Не верьте "специалистам", обещающим избавить вас от всех нежелательных волос за одну-две процедуры, да еще и назначают повторную процедуру через одну-две недели после первой. Имейте в виду, если вы действительно хотите избавиться от волос в некоторых местах навсегда — повторную процедуру надо проводить не ранее чем через три-пять недель.

Дело в том, что любой лазер воздействует на фолликул через растущий в нем волос. К сожалению, природа волос такова, что растет их всего 10-20 процентов из всех возможных, остальные 80-90 процентов фолликулов находятся в спящем состоянии и начнут расти позднее. Так, постоянно чередуясь, они обеспечивают стабильный волосяной покров. Как раз поэтому для избавления от нежелательных волос навсегда и требуется шесть-десять процедур.

В общем, курс лазерной эпиляции — дело не быстрое, потребуется от 6 до 12 месяцев до полного прекращения появления новых волос при, разумеется, профессиональном подходе к проведению процедуры.

Совет пятый

Если вы недавно выдергивали волосы с корнем, то перед лазерной эпиляцией должно пройти две-четыре недели.

Совет шестой

Не начинайте курс лазерной эпиляции в период гормональных изменений — это тот случай, когда вы можете не заметить никакого результата, так как волосы только начинают появляться, фолликулы только пробуждаются и еще не все активировались. Удалять их в этот период бессмысленно, так как все равно останется еще много других, на которые лазер не воздействовал, так как волос в них пока не было. В итоге, вы можете заплатить дважды за одну и ту же процедуру.

Совет седьмой

Не ждите моментального эффекта сразу после процедуры. Лазер — это не воск, он не делает вашу кожу гладкой после выхода из процедурного кабинета. Кроме того, волосы выпадают на 10-14 день, параллельно с ними растут новые. В начале курса может даже казаться, что вы потратили деньги и время напрасно.

Однако после второй процедуры вы заметите, что новых волос появляется значительно меньше, чем было раньше.

Лазерная эпиляция — процедура медицинская и в каждом случае индивидуальная. К сожалению, эффективность предсказать сложно, как и требуемое количество процедур для достижения желаемого результата.

На количество процедур влияет целый ряд факторов. Это и генетическая предрасположенность, и гормональный фон, и участок тела, и тип волос и кожи.

Людям с сильным ростом волос необходимо учитывать, что для сохранения достигнутого результата может требоваться повторная обработка участков тела каждый год, но с уменьшенным количеством процедур (одна-три в год).

Надо помнить одно — отсутствовать эффект от лазерной эпиляции не может в принципе. Просто в редких случаях гормональный фон не дает зафиксироваться результату на долгий промежуток времени.

Совет восьмой

Перед процедурой побрейте волосы на тех участках кожи, которые вы планируете проэпилировать. Тогда процедура будет более эффективной и комфортной.

И напоследок — рекомендация…

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Елена Тимошкина