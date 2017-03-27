Магия чисел

С помощью чисел можно ускорять или замедлять происходящие вокруг нас события, преумножать удачу и любовь, убавлять неприятности. Не верите? Попробуйте сами.

Ускоряем–замедляем

Если вам нужно ускорить тот или иной процесс (например, вы опаздываете на работу, а транспорта, как назло нет, или денег в кошельке совсем не осталось, а долгожданную зарплату задерживают), повторяйте про себя как можно чаще: «двадцать». 2 умножит ваши усилия, а 0 сведёт на нет силу противодействия.

Если вам, наоборот, нужно замедлить тот или иной процесс (например, ребёнок сообщил вам, что намерен срочно жениться, а в ваши планы это не входит), повторяйте про себя: «четыре». 4 – это квадрат, самая устойчивая фигура. Именно она станет задерживать, замедлять действие. Кроме того, у квадрата все стороны равны, так что куда ни кинешься, везде одно и то же – устойчивость и замедление.

Прибавляем–убавляем

Если вам необходимо прибавить что-то (например, количество купюр в кошельке или количество поклонников), представьте себе это и повторяйте: «семь плюс один». 7 – число таинственного действия, 1 – число цели и энергии, ну а 8 (7+1) – число бесконечности.

Если же вам нужно нечто убавить (например, собственный вес), представьте себя стройной и повторяйте: «десять минус один». Но в этом случае будьте готовы к переменам: 10–1=9, а 9 – число перемен.

Строим–разрушаем

Если вам необходимо построить или восстановить что-либо (новый дом, отношения с шефом или любимым человеком), представьте это нечто и повторяйте: «сорок сороков». Помните, как величалось в старой Москве невиданное множество церквей? Именно так, магически: сорок сороков. Так что говорите «сорок сороков» и то, о чём вы поведёте речь, преумножится до бесконечности.

Если же вам, наоборот, нужно нечто разрушить, вы должны представить себе это нечто и произносить про себя: «сорок четыре». Во-первых, эти цифры внешне похожи на два разряда молнии. А во-вторых, наложение одного квадрата (4) на другой квадрат (4) дробит всякую устойчивость на части, ведь углов становится восемь, а 8 – число бесконечности. Вот и выйдет дробление до бесконечности – в пыль.

Счастье и время

Если вам не хватает счастья, удачи, лёгкости, повторяйте: «двадцать один». Между прочим, если подсчитать нумерологическое значение слова «счастье» (то есть сложить буквы в их цифровом исчислении), то тоже выйдет 21!

Если вам не хватает времени, повторяйте про себя: «девяносто один». 9 – перемена, 1 – самая быстрая цифра. Кроме того, 1 – начало, 9 – конец, то есть полный охват временного цикла. Вот и выходит, что 911 – вовсе не случаен, да и пользуются им не только как номером спасения. Маги знают, что 911 – это ещё и номер вселенской канцелярии – той самой, где на всё отводится своё время.

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Александра Дроздова