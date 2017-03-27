Тибетская система упражнений для позвоночника

Самое главное - регулярность, иначе эффекта не будет.

Лучше делать упражнения для позвоночника понемногу, но постоянно. Помните также о правильных параметрах постели: достаточно жёсткий матрас, такая же подушка.

В ней всего лишь 6 упражнений.

Упражнение 1. Ладони приложить ко лбу, чтобы она покрывала вторую. Нажимая ими на лоб, совершить наклоны головы поочерёдно 22 раза вправо и 22 раза влево.

Упражнение 2. Стоя расширьте ноги по ширине плеч, раскиньте руки в разные стороны и поочерёдно 12 раз наклоняйтесь вправо, 12 - влево.

Упражнение 3. Встаньте так же, как в упражнении 2. Теперь надо вращать туловищем в обе стороны, по 12 раз на каждую.

Упражнение 4. Это обычные наклоны и доставание руками пола, не сгибая колен. Повторить упражнение 22 раза.

Упражнение 5. Присесть и взяться руками за что-то прочное, например спинку кровати. После этого следует прогибать спину и вытягивать вверх голову, делая упор на руки. Упражнение выполняется 22 раза.

Упражнение 6. Руки надо завести за голову и взять ими друг за друга. Затем, держа их всегда прямыми, поворачивать вокруг головы в обе стороны, а саму голову поворачивать не надо. Сделать упражнение 42 раза.

Количество повторений упражнений, указанное здесь, - максимальное. Оно не достигается сразу, начинать надо с малого, это уже будет достаточно.

Помните, что перенапрягаться нельзя. Возможно, к этим показателям вы придётся только через пару месяцев, и это нормальный срок.

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Валентина Соломатина