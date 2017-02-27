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Женский мир

Боремся с животиком

Боремся с животиком. Боремся с животиком 1
 

Выполняйте эти упражнения в течении двух недель и вы заметите, как исчезает ваш животик. Всё что вам понадобится это стена и коврик.

1. Расстелите коврик. Подвиньтесь к стене, положите руки ладонями вниз на расстоянии плеч. Упритесь ногами в стену, не сгибая ног, попружиньте. Упражнение следует повторить 10 раз по 3 захода. Всего 30 раз. Так ваши ноги обретут силу и станут упругими.

2. Займите исходное положение. Подвиньтесь к стене, поднимите ноги прямо наверх. Руки должны лежать на животе. Теперь попеременно отводите одну ногу сначала в одну сторону, затем другую в другую сторону. Не убирайте ноги от стены. Повторите данное упражнение 20 раз.

3. Вернитесь к исходному положению из второго шага. Теперь держите ноги прямо, упираясь в стену. Приподнимайте одну руку и тянитесь к носочкам. Повторять 10 раз по 2 захода.

4. Упритесь одной ногой в стену. Придерживая туловище, отводите одну ногу за голову. Пытайтесь достать пол. Повторите 5 раз по 2 захода.

5. Немного приподнимите туловище, упритесь одной ногой в стену. Согните свободную ногу под углом в 45 градусов и положите её на ту, которой вы упёрлись в стену. В такой позе необходимо пробыть по 3 минуты.

Евгения Примак
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