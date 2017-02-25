Очищающая 48-ми часовая диета
В основе этой диеты лежат 2 напитка, которые нужно будет готовить самостоятельно. За 48 часов они очистят организм от накопившихся токсинов и помогут снизить массу тела за счет ускорения обмена веществ.
Напиток № 1
300 мл воды
1 ст. л. мёда
0,5 ч. л. молотого имбиря
0,5 ч. л. корицы
1 ст. л. лимонного сока
веточка мяты (сушеной или свежей)
Приготовление:
Сложи в чашку имбирь, корицу, мяту, залей кипятком, накрой крышкой и дай настояться 10 минут.
После этого дай напитку немного остыть, добавь мёд и лимонный сок.
Пей это средство перед сном.
Напиток № 2
2 помидора
4 зубчика чеснока
6 ст. л. лимонного сока
500 мл воды
Приготовление:
Помести все ингредиенты в чашу блендера и смешай на высокой скорости.
Принимай коктейль утром натощак.
В течение этих двух дней избегай употребления каких-либо сладостей, мучных изделий, газированных напитков, полуфабрикатов. Основу рациона должны составлять свежие овощи и хлебцы из цельного зерна. Зеленый чай можешь пить в неограниченном количестве.
Такой детокс — настоящая палочка-выручалочка перед важными мероприятиями или предстоящим отпуском. Благодаря этой диете ты будешь выглядеть блестяще в любом наряде.Мария Зимина