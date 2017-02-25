Упражнения, которые уберут валики на спине

Так называемые “уши” на боках — проблемная зона многих мужчин и женщин. Они сильно портят эстетическое впечатление от фигуры, и даже эффект от очень красивого наряда может быть сведен к нулю. Как бороться с ними, а главное - при помощи каких упражнений?

Упражнение №1

Исходное положение: по стойке прямо, живот втянут, руки напряжены и опущены вниз. Поднимите руки вверх, встав на носочки и как бы стараясь дотянуться до потолка. Внимательно следите, чтобы лопатки и плечи в этот момент не поднимались. Сделайте 3 подхода по 8 раз.

Упражнение №2

Исходное положение: ноги на ширине плеч, согнуты в голенях под прямым углом, корпус наклонен вперед. Выпрямленные руки опустите к полу. Согнув локти, сдвиньте лопатки, а затем поднимите руки вверх. Сделайте 3 подхода по 10 раз.

Упражнение №3

Исходное положение: по стойке прямо, живот втянут, руки перед грудью согнуты в локтях, кулаки сжаты. Разводите и сводите руки, стараясь, чтобы лопатки соединились. Движения похожи на движения на тренажере “бабочка”. Сделайте 3 подхода по 10 раз.

Упражнение №4

Исходное положение: по стойке прямо, живот втянут, руки вытянуты перед грудью. Выполняйте движения, имитирующие плаванье, словно раздвигая воду перед собой. Сделайте 3 подхода по 10 раз.

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Евгения Примак